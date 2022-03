Stuttgart (ots) –

Frühlingshafte Temperaturen und trockene Straßen locken in den kommenden Wochen wieder viele Motorradfahrer aus dem Winterschlaf. Über die Begeisterung bei den ersten Ausfahrten nach der kalten Jahreszeit wird die Gefahr eines schweren oder sogar tödlichen Unfalls häufig ausgeblendet. Die Wahrscheinlichkeit, als Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall tödlich zu verunglücken, ist in der Relation zur Anzahl der Fahrzeuge laut den offiziellen Unfallstatistiken im Schnitt viermal höher als für einen PKW-Insassen.

Aber Motorradfahrer können sich auf die neue Saison vorbereiten. Mit einem Fahrsicherheitstraining wie es der ADAC auf einigen Trainingsanlagen und auch auto motor und sport-Fahrsicherheitszentren anbieten, kann man auf einem abgesperrten Gelände unter Anleitung von erfahrenen Instruktoren sicheres Fahren trainieren. Die Angebote dazu gibt es bundesweit.

Die Zeitschrift MOTORRAD und das MOTORRAD action team geht jetzt in enger Zusammenarbeit mit dem ADAC und BMW Motorrad noch einen Schritt weiter. Mit der MOTORRAD Safety League startet eine Veranstaltungsserie, um die sichersten Motorradfahrer Deutschlands zu finden. Über Vorrunden qualifizieren sie sich für eines der vier Halbfinale, die in den ADAC Fahrsichersicherheitszentren Augsburg und Lüneburg sowie den Fahrsicherheitszentren von auto motor und sport am Nürburgring und am Sachsenring ausgetragen werden. Die Halbfinale bestehen aus einem Theorie- und einem Praxisteil. Das Finale der besten Acht findet im Juli auf der Nürburgring Nordschleife statt.

„Mit der MOTORRAD Safety League wollen wir die Bedeutung eines Fahrsicherheitstrainings für jeden Motorradfahrer noch deutlicher in den Fokus rücken und alle Motorradfahrer dazu animieren, sich auf die Saison vorzubereiten“, sagt Uwe Seitz, Chefredakteur der MOTORRAD-Gruppe. „Über die Halbfinale wollen wir außerdem die Themen Nachhaltigkeit und Lärmvermeidung mitaufnehmen, denn das Bewusstsein in diese Richtungen gehört ebenfalls zu einem wirklich guten Motorradfahrer“.

Als Botschafter der MOTORRAD Safety League steigt der Schauspieler und Musiker Lucas Gregorowicz in den Sattel. Der 45-jährige Berliner spielt unter anderem den Kommissar Adam Raczek im „Polizeiruf 110“.

Alle weiteren Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter: adac.de/safetyleague.

