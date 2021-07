Lauf/Pegnitz (ots) – THOMAS SABO lanciert am 08. Juli seine neue Herbst/Winter-Kollektion 2021 und erweitert sein Portfolio um zeitlose Kreationen, die Klassik und Modernität zu spannenden Liaisons verbinden.

Die von Hand geschmiedeten Schmuckstücke zeichnen sich durch filigran und aufwendig gearbeitete Details sowie ihre Langlebigkeit aus. 925er Sterlingsilber, die DNA von THOMAS SABO, steht bei den Designs im Vordergrund und ist sowohl glänzend poliert als auch mit einem geschwärzten Finish versehen.

Akzentuierte Kettenglieder sowie weiße Süßwasserzuchtperlen sind der kontrastreiche Blickfang der hochwertigen Colliers, Ohrringe und Armbänder der Pearls & Chains Serie. Durch die stilvolle Kombination gegensätzlicher Elemente reinterpretiert THOMAS SABO die Schmuckklassiker auf innovative Weise.

Komplettiert wird die Serie durch gravierbare Schmuckstücke. Coins und Herzen an innovativen Ringen, als Anhänger oder als Ohrstecker stehen zusammen mit Gliederketten und ‑armbändern im Mittelpunkt und lassen sich personalisieren. Die Serie überzeugt mit modernem Purismus, der sich in Panzer- und Ankergliedern sowie glänzend poliertem 925er Sterlingsilber ausdrückt.

Die Sparkling Heritage Serie ist eine Hommage an ikonische THOMAS SABO Designs in strahlendem 925er Sterlingsilber. Im Fokus stehen handgeschliffene und -gesetzte weiße Zirkonia-Steine: im hochwertigen Baguetteschliff am Rivière-Armband, an funkelnden Ohrhängern im präzisen Oktagonschliff oder an einem Statement-Ring mit flächig platzierten Steinen.

Die THOMAS SABO Sterling Silver Kollektion steht für höchsten Anspruch an Design, Handarbeit und Präzision. Als Teil des stetig wachsenden TS EXCLUSIVE Portfolios sind alle Schmuckstücke der neuen Herbst/Winter-Kollektion 2021 ab 08. Juli weltweit ausschließlich in THOMAS SABO Stores und im Online-Shop unter www.thomassabo.com erhältlich.

Für die redaktionelle Verwendung steht Bildmaterial sowie ein Video hier zum Download bereit.

Bildmaterial: https://nextcloud.thomassabo.com/s/beN4kiMS4bSM8G5

Video: https://youtu.be/9WlX5-6T6E8

@thomassabo

#thomassabo

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Schmuckunternehmen und bietet seine vielseitigen Designs über einen selektiven und hochwertigen Multi-Channel-Vertrieb an. Über das Kernsegment des aufwendig von Hand gearbeiteten Schmucks aus 925er Sterlingsilber hinaus designt und vertreibt THOMAS SABO Uhren (seit 2009) und Sonnenbrillen (seit 2019). Das im Jahr 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist weltweit in mehr als 70 Ländern mit eigenen Flagshipstores und Verkaufspunkten sowie über Wholesale-Partner und mit dem globalen Online-Shop unter www.thomassabo.com vertreten. Seit September 2019 expandiert THOMAS SABO zudem in Deutschland und Österreich mit exklusiven Private-Shopping-Erlebnissen im Direktvertrieb.

