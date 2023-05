Düsseldorf (ots) –

Erstmalig arbeitet die Marke Calzedonia mit einer französischen Ikone zusammen. Für die europäische Beachwear-Kampagne wählte das italienische Label dieses Jahr unter anderem Model und Schauspielerin Laetitia Casta. Die Französin verkörpert die Attribute, für die auch Calzedonia steht – darunter Selbstbewusstsein und Weiblichkeit. Laetitia, die durch ihre Großmutter auch italienische Wurzeln hat, ist dem Land, seinen Traditionen und dem Dolce Vita sehr verbunden.

Die Sommerkollektion 2023 von Calzedonia ist eine Ode an alle Frauen. An den Freiheitsgeist jeder einzelnen, an ihren Stil und ihre Einzigartigkeit, unabhängig von Alter und Body Type. Die Marke bietet auch in dieser Saison wieder eine Vielfalt an Formen, Größen und Styles, die alle wichtigen Trends des Sommers widerspiegeln.

Das Kollektionsthema Coastal Chic zeichnet sich durch extravagante Details wie auffällige Rüschen, opulente Stickereien, Opazität und Transparenz sowie strukturierte 3D-Materialien aus. Die Linie Summer Festival spielt mit dem Comeback disruptiver Styles wie Bikinis mit Denim-Effekt oder Häkel- und Netz-Elementen, die wie auf die Haut gegossenes Metall wirken. Das dritte Thema – Wild Nature – ist eine Hommage an Fauna und Flora. Im Mittelpunkt steht ein Mix & Match aus Prints in warmen Erdtönen.

In diesem Jahr wird Laetitia Casta im Theater sowie in mehreren Spielfilmen zu sehen sein. Unter anderem in dem mit Spannung erwarteten „Le Consentement“ von Vanessa Filho. Außerdem wird sie ihre Rolle als UNICEF-Botschafterin weiterführen und plant eine Mission für Juni 2023.

