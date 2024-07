Hamburg (ots) –

– Iglo legt Kultsong „Pack die Badehose ein“ mit Oli.P neu auf

– Sommer-Aktion rund um die limitierte Design-Edition der Green Cuisine veganen „Chicken“ Dinos

Sommer, Sonne, Dino Nuggets: iglo legt gemeinsam mit dem deutschen Sänger und Schauspieler Oliver Petszokat, bekannt als Oli.P, den Gute-Laune-Sommer-Song „Pack die Badehose ein“ neu auf. Bei „Pack die Dino Nuggets ein“ steht das ultimative Sommer-Gefühl im Mittelpunkt rund um die beliebten, veganen „Chicken“ Dinos der iglo Submarke Green Cuisine. Der Song wird mit einem Musikvideo unterstützt, das positive Vibes, Retro-Charme und gute Laune versprüht.

Volle Dino-Power voraus!

Den Auftakt der Sommer-Aktion rund um die limitierte Design-Edition der veganen Dino Nuggets von iglo Green Cuisine macht ein aufmerksamkeitsstarkes Gewinnspiel am Point of Sale. Zudem sorgt ein Aktivierungspaket auf verschiedenen Social Media-Kanälen mit Influencer-Kooperationen sowie eine umfassende Socia Media Kampagne mit Oli.P und einer exklusiven Werbepartnerschaft mit dem Podcast „Ich hab dich trotzdem lieb“ des Sängers für ordentlich Stimmung für volle Dino-Power.

„Mit Oli.P haben wir den perfekten Kooperationspartner für unsere Sommer-Aktivierung von Green Cuisine gefunden. Er versprüht gute Laune, Leichtigkeit und Freude am Essen und verbindet dies mit seiner Begeisterung für vegan-vegetarische Produktangebote, die wir mit Green Cuisine verbreiten wollen.“, so Sarah Bumann, Cluster Marketing Manager Green Cuisine. Der bekennende Veganer Oli.P freut sich über die erfolgreiche Zusammenarbeit: „Pflanzliche Ernährung ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Wenn dann noch vegane Dino Nuggets ins Spiel kommen, ist das Musik in meinen Ohren. Die Produktion des Songs hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich freue mich auf alles, was noch kommt.“

Im Fokus der Kampagne stehen die veganen „Chicken“ Dinos von iglo „Green Cuisine“. In 2020 gestartet, nimmt Green Cuisine laut Statista inzwischen Platz 3 der bekanntesten vegan-vegetarischen Marken in Deutschland ein. iglo will mit der jungen Submarke aufzeigen, wie einfach und lecker eine vermehrt pflanzliche Ernährung sein kann. Statt dogmatischer Regeln und erhobenem Zeigefinger stehen Neugier, Inspiration und Freude am Essen im Mittelpunkt. Zentraler Markenbotschafter ist die pflanzenfressende Dinofigur „GREENY“, die mit einem Augenzwinkern zu mehr pflanzlichen Abenteuern aufrufen soll.

Über iglo

iglo ist laut einer aktuellen Untersuchung der Marktforschungsgesellschaft YouGov die beliebteste Lebensmittelmarke Deutschlands vor Dr. Oetker und Philadelphia und ist im im Food-Segment Tiefkühlkost aktiv. Rund 1300 Mitarbeitende produzieren und vermarkten an drei deutschen Standorten die Produkte. Das Portfolio umfasst Fisch, Gemüse, Fertiggerichte sowie Fleischalternativen. Neben den ikonischen Produkten wie Käpt’n iglos „Glücklichmacher-Fischstäbchen“ und dem berühmten Spinat mit dem Blubb konzentriert sich die Marke aber auch auf innovative vegetarische und vegane Produkte unter den modernen Submarken ‚Green Cuisine‘ und ‚VEGGIE LOVE‘.

Hier geht es zum Musikvideo: https://youtu.be/W-GvTPTqmkg

Bildquelle: iglo Deutschland

Pressekontakt:

iglo Deutschland

Maja Steinberg

Osterbekstraße 90c, 22083 Hamburg

Tel: +49 (0)173 6258911

[email protected]

Original-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots