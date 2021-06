Bruchhausen-Vilsen (ots) – Nachhaltig servieren, entspannt genießen: Beim Kauf von VILSA Plus Lemon gibt es im Aktionszeitraum vom 01. Juni bis 30. September 2021 Trinkhalm-Set bestehend aus vier Glas-Strohhalmen und einer Reinigungsbürste im VILSA-Stoffbeutel direkt im Markt gratis dazu.* Die trendigen Trinkhalmen sind gerade an warmen Sommertagen coole Begleiter, um das natürlich erfrischende VILSA Plus Lemon zu genießen. Sie überzeugen nicht nur durch ihr schönes Design, sondern auch durch ihre Langlebigkeit. Äußerst robust und wiederverwendbar sind sie gut zur Umwelt.

VILSA Plus Lemon: Mit Geschmack aber ohne Kalorien

Mit VILSA Plus Lemon gibt es volle Erfrischung mit nur zwei Zutaten: natürlichem Mineralwasser und natürlichem Zitronenaroma. Die Hauptzutat von VILSA Plus Lemon ist reines VILSA Mineralwasser mit dem Zusatz von natürlicher Kohlensäure. Das Mineralwasser stammt aus einer tiefen Quelle, die seit Jahrtausenden von dicken Tonschichten vor der Außenwelt und schädlichen Umwelteinflüssen bewahrt wird. Mit einem Hauch Zitronengeschmack versetzt, ist VILSA Plus Lemon ein Durstlöscher, der ganz ohne Zucker, Süß- und Farbstoffe und künstliche Aromen auskommt – und auch ohne Kalorien! Damit man das Erfrischungsgetränk bei jeder Gelegenheit genießen kann, ist VILSA Plus Lemon und das gesamte VILSA Produktsortiment in verschiedenen Gebinden erhältlich. Dazu gehören sowohl nachhaltige Mehrweg-Flaschen aus Glas und PET als auch besonders leichte Einweg-Gebinde, die aus 100 Prozent recyceltem PET bestehen und so höchste Rohstoffverwertung und Produktsicherheit gewährleisten.

VILSA Plus Lemon Tipp: Für einen zusätzlichen Frischekick lässt sich das Erfrischungsgetränk perfekt mit einer Zitronen- oder Gurkenscheibe verfeinern. Aber nicht nur als Durstlöscher, auch als Backzutat für einen locker, leichten Kuchen ist VILSA Plus Lemon ideal. Alle Rezept-Ideen rund um VILSA Plus Lemon gibt es hier: www.vilsa.de/erlebniswelten/vilsa-lemon/

VILSA-BRUNNEN: Aus Liebe zur Natur im Einsatz

Mit VILSA entscheiden sich Käufer nicht nur für ein natürlich reines Naturprodukt, sondern auch ein rundum nachhaltiges Unternehmen! Bereits in vierter Generation gehört größtes Engagement für die Natur zu der Firmenphilosophie des Mineralbrunnens. VILSA Mineralwasser sind seit Sommer 2019 durch die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e.V. bio-zertifiziert. Seit Mitte 2020 ist der Standort in Bruchhausen-Vilsen klimaneutral und seit Anfang 2021 die Marke VILSA mit allen dazugehörigen Produkten.

