Tineco (https://de.tineco.com/), führender Anbieter von intelligenten Haushaltsgeräten, bringt mit dem TOASTY ONE das perfekte Hochzeitsgeschenk und Sommer-Gadget auf den Markt. Die smarte Technologie ist dabei so verlässlich wie das Jawort vor dem Traualtar. Dank ihr liefert der Tineco TOASTY ONE den gewünschten Toast quasi von alleine – und die frisch Vermählten können sich den angenehmen Aspekten einer jungen Ehe widmen.

Smarte Technologie im stilvollen Design: Damit der Bund der Ehe jeden Morgen erstarkt

Der patentierte IntelliHeat-Toasting-Algorithmus sorgt für eine sehr individuelle Feinabstimmung für jede Art von Toast-Präferenz. So gelingt jedem der perfekte Toast:

Schritt 1: Wählen Sie Ihren Bräunungsgrad: Wie bei vielen Dingen im Leben, hat jeder so seine Eigenarten. Beispielsweise hat jeder seine eigene Vorstellung dessen, wie der perfekte Toast aussehen soll. Mit dem Farbregler des TOASTY ONE gibt es unendlichen Möglichkeiten, den perfekten Toast zu kreieren. Die Präferenzen der einzelnen Personen lassen sich zusätzlich speichern, so wird jeder Morgen viel entspannter!

Schritt 2: Erkennen des Toastzustands: Durch den LED-Bildschirm kann man den Bräunungszustand des Toastes live mitverfolgen. Dies funktioniert über die eingebauten Infrarotsensoren, die den Zustand des Toasts zuverlässig erkennen und den Toastvorgang automatisch anpassen.

Schritt 3: Wie von Geisterhand: Da der Toaster ohne herkömmliche Hebel auskommt, sondern durch clevere Technik bedient wird, passt sich das Innenleben an die Größe des Toastes an. So kann sich der Toast nicht mehr verhaken und lässt sich einfach entnehmen.

Zusätzlich kann der Toaster zwei Scheiben zur selben Zeit, mit unterschiedlichem Bräunungsgrad, vorbereiten. Sie können den Toast für jeden Schlitz individuell einstellen und müssen sich keine Gedanken mehr darüber machen, welches Toast zuerst fertig ist – so können auch bei unterschiedlichen Bräunungsgrads beide Partner*innen gemeinsam frühstücken. Damit ist der Toaster auch für Ehepaare mit verschiedenen Präferenzen bestens geeignet.

Das stilvolle Design aus Edelstahl und elfenbeinweißem Finish macht den Tineco TOASTY ONE zu einem eleganten Küchendekor – und sieht auch auf dem Geschenketisch sehr einladend aus.

Der Tineco TOASTY ONE ist bei Amazon (https://www.amazon.com/dp/B09YQ3STQ5) und Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/toasty-one) für EUR 339,00 erhältlich.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt – der FLOOR ONE Serie – hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

