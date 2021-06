Landshut (ots) – Wenn man sich ungesund ernährt oder viel Stress hat, zeigen sich die Auswirkungen oftmals direkt auf der Haut: Unreinheiten, Pickel oder Falten – das alles beeinträchtigt das Wohlbefinden. Aber auch langfristige und tiefgreifende Hautprobleme wie Akne, Rötungen oder Falten machen Probleme und bedürfen oft einer Behandlung. Weil Hautpflege nicht nur aus dem Auftragen einer Hautcreme besteht, sondern oft ein umfassendes Programm und eine genaue Analyse erfordert, hat sich das Kosmetikstudio Anéma Cosmeceutical & Beauty der liebevollen Betreuung seiner Kundinnen und Kunden verschrieben. Die Inhaberin Angelika Németh hat sich zur absoluten Spezialistin für Anti-Aging (https://anema-beauty.de/ueber-mich) rund um Landshut etabliert und setzt auf die intensive und persönliche Begleitung ihrer Kundinnen und Kunden und findet gemeinsam mit ihnen die passende Pflege jeden Hauttyps.

Gerade wenn Sie auf der Suche nach “Microneedling Landshut” sind, haben Sie mit Anéma Cosmeceutical & Beauty den goldrichtigen Anbieter gefunden.

Das Kosmetikstudio bietet verschiedenste moderne Behandlungspraktiken an. Beim Bodyforming etwa können im Gesicht oder auch am ganzen Körper schonend Straffungen vorgenommen werden, die die Bekämpfung von Erschlaffungen oder Cellulite unterstützen.

Das Microneedling ist eine relativ moderne Form der Anti-Aging Behandlung. Hierbei werden winzige Nadelstiche genutzt, um schonend zu einem besseren, jüngeren und strafferen Hautbild zu gelangen.

Völlig schmerzfrei und dennoch effektiv ist die Behandlung “Microcurrent Facial”, bei der mit kleinen Stromschlägen gearbeitet wird, um das Hautbild im Gesicht zu verjüngen.

Aber auch mit Radiofrequenzen kann gearbeitet werden, wenn es um Antiaging oder die Korrektur von erschlafften Gesichtsbereichen geht. Gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden evaluiert Angelika, welche der hochmodernen Behandlungsformen sich am besten für die persönlichen Ziele dieser eignet.

Aber auch klassische Kosmetikbehandlungen mit individuell zusammengesetzten Pflegeprodukten kommen zum Einsatz. Erfolge sind dabei bereits nach der ersten Behandlung spürbar.

Die Inhaberin von Anéma Cosmeceutical & Beauty Angelika ist gelernte medizinische Fachangestellte. Ihre jahrelange medizinische Erfahrung als Rettungssanitäterin und im medizinischen Dienst nahm sie mit in ihre Ausbildung als zertifizierte dermazeutische Hautpflegespezialistin und cosmeceutical skincare Profi mit onkologischer Hautpflegeausbildung. Dieses breite Spektrum an Grundwissen hilft ihr, die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden genau zu analysieren und die Erfahrung aus allen Bereichen zu vereinen, um ein perfekt angepasstes Hautpflegeprogramm zu entwerfen.

Hautpflege erfordert Zeit und Verständnis – daher ist es ihr wichtig, den Kundinnen und Kunden genau zuzuhören und deren Bedürfnisse exakt zu erfassen. Erst wenn sie verstanden hat, was die genauen Wünsche sind, wird sie ein passendes Hautpflegeprogramm zusammenstellen. Mithilfe des personalisierten Behandlungsplans kommen die Kundinnen und Kunden schließlich zu dem Hautbild, das sie sich wünschen.

Dass sich Anti-Aging Spezialistin Angelika so viel Zeit nimmt und die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden wirklich ernst nimmt, ist auch das, was ihre treue Kundschaft so sehr zu schätzen weiß. In diesem Kosmetikstudio gibt es noch individuelle Betreuung und keine standardisierte Behandlung nach Plan.

Weiter Informationen, auch zum Thema “Microneedling Landshut”, erhalten Sie auf der Webseite https://anema-beauty.de/

