NAVEE, innovativer Anbieter für E-Scooter und E-Bikes, präsentiert zwei neue E-Scooter-Serien erstmalig auf der IFA 2024, in Halle 2.2B, Stand 222. Mit der ST-Serie zeigt NAVEE zwei neue leistungsstarke Modelle mit patentierter Damping-Arm(TM)-Federung, 3-Fach-Bremssystem und futuristischem Cyberpunk-Design. Die GT-Serie überzeugt ebenfalls mit erstklassiger Ausstattung, ergonomischem Design und sicherem Fahrgefühl.

NAVEE ST-Serie: Im Cyberpunk-Design in Richtung Zukunft

Mit den Modellen ST3 und ST3 Pro setzt NAVEE neue Maßstäbe in Sachen Ausstattung und Leistung. Das vom Cyberpunk-inspirierte Design verbindet fortschrittliche Technologie mit futuristischer Ästhetik. Das Karbonfaserdekor am Trittbrett verleiht den E-Scootern zusätzlich ein edles Aussehen.

Ausgestattet mit einer Hochleistungsbatterie und fortschrittlichem Energiemanagementsystem präsentieren sich der ST3 und ST3 Pro mit viel Ausdauer und einer maximalen Reichweite von 60 bzw. 75 Kilometern. Während der ST3 über eine maximale Leistung von 1.000 W verfügt, legt der ST3 Pro mit stattlichen 1.350 W noch eins drauf. Beide Modelle erreichen dabei eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h und überwinden mühelos Steigungen von 24 bzw. 28 Prozent. Der leistungsstarke, selbstentwickelte Motor und die innovative Steuerung sorgen dabei für eine konstante Geschwindigkeit ohne Leistungsverlust, auch bei längeren Anstiegen. Zudem wird das Risiko einer Überhitzung bei hoher Belastung vermieden.

Die patentierte stoßabsorbierende Damping-Arm(TM)-Federung wurde dank umfangreicher Forschung und Entwicklung für Spitzenleistungen optimiert und erreicht dabei eine außergewöhnliche Hublänge. Das verwendete hochpolymere Material sorgt für erhöhte Flexibilität und ermöglicht dem NAVEE ST3 Pro eine optimierte Stoßdämpfung im Vergleich zu seinen Wettbewerbern mit herkömmlichen Systemen.

Das 3-fach-Bremssytem, bestehend aus einer Trommelbremse vorne und einer Scheibenbremse hinten inklusive elektronischem Anti-Blockier-System (E-ABS), verkürzt den Bremsweg um ca. 20 Prozent im Vergleich zu üblichen mechanischen Bremsen. Das Traktionskontrollsystem (TCS) entspricht dem Automobilstandard und sorgt für mehr Kontrolle und Stabilität auf rutschigem Untergrund. Dank Rekuperation wird zugleich ein Teil der Bremsenergie zum Laden des Akkus genutzt. Beim Flaggschiff-Modell ST3 Pro kommen schlauchlose 10-Zoll-Gummireifen mit selbstdichtendem Design und 4-mm-Gelschicht zum Einsatz, welche das sichere Fahrgefühl zusätzlich erhöhen.

Für mehr Komfort und Stabilität verfügt die ST-Serie über ein ergonomisches Design mit einem um fünf Grad geneigten Lenker, ein extra breites Trittbrett mit 190 mm und eine erhöhte Bodenfreiheit von 115 mm.

NAVEE GT-Serie: Allround-Talente mit viel Fahrvergnügen und Komfort

Mit einer maximalen Leistung von 700 W (GT3) bzw. 1.000 W (GT3 Pro, GT3 Max) bezwingen die Modelle der GT-Serie Steigungen von 20 bzw. 22 Prozent und erreichen eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 20 km/h. Angetrieben von einer effizienten Hochleistungsbatterie bietet das Top-Modell GT3 Max eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern.

Das leistungsfähige duale Bremssystem mit Trommelbremse am Vorderrad und einer Scheibenbremse hinten sowie das elektronische ABS-System sorgen für maximale Sicherheit im Straßenverkehr und kontrolliertes Bremsen. Die 10-Zoll breiten schlauchlosen Pneus bieten eine hervorragende Stabilität und Kontrolle auf jedem Terrain.

Ähnlich wie die ST-Serie zeichnet sich auch die GT-Serie durch ein verbessertes ergonomisches Design aus. Darüber hinaus reduziert die Kombination aus Gabelfederung vorne und zylindrischer Federung hinten Vibrationen um bis zu 40 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Federungen.

Intelligente Funktionen und Steuerung via NAVEE App

Beide Serien sind mit einer Reihe von intelligenten Funktionen ausgestattet, darunter Ortung, Entriegelung und Diebstahlsicherung via Bluetooth sowie die Integration in Apple „Find My…“. Der E-Scooter wird automatisch per Bluetooth entriegelt, sobald sich der Nutzer mit seinem Smartphone in der Nähe des Fahrzeuges befindet und verriegelt sich automatisch, wenn sich der Nutzer wieder entfernt. Zusätzlich bietet die NAVEE App weitere Informationen und individuelle Einstellungen, wie zum Beispiel ein elektronisches Schloss, Lichteinstellungen, Reichweitenübersicht und vieles mehr.

NAVEE – eine neue Ära der urbanen Mobilität

NAVEE wurde 2021 gegründet und hat sich schnell zu einem der wichtigsten Akteure im Bereich der Elektromobilität entwickelt. In diesem Jahr ist NAVEE zum dritten Mal in Folge auf der IFA vertreten und unterstreicht damit seine wachsende Bedeutung am europäischen Markt.

„Wir freuen uns, unsere neuen Produkte und Technologien zu präsentieren, die uns in der E-Mobilitätsbranche auszeichnen“, sagte Sharon Wang, Head of CEE & Nordic bei NAVEE. „Auf der IFA können Kunden einen ersten exklusiven Blick auf die ST- und GT-Serien werfen, die durch ihre fortschrittliche Leistung überzeugen. Mit diesen neuen E-Scooter-Serien wollen wir das Mobilitätserlebnis für unsere Kunden in Europa weiter verbessern.“

Hochauflösendes Bildmaterial, Datenblätter und weitere Informationen finden Sie im NAVEE IFA Press Kit: https://naveetech.com/ifa-2024/press-kit/

Für Rückfragen oder Testmusteranfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

