– Bildungsinitiative der EDEKA Stiftung fördert Dritt- und Viertklässer:innen

– Projekttage vermitteln bewussteren Umgang mit Lebensmitteln und Umwelt

– Bundesweit nehmen rund 190 Schulen an dem Projekt teil

Eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung sind essenziell für den menschlichen Körper – und in besonderer Weise für Kinder. Leider stehen diese Themen in vielen Schulen nicht auf dem Lehrplan. Hier setzt die EDEKA Stiftung mit dem Projekt „Mehr bewegen – besser essen“ an und motiviert Grundschüler:innen zu einem bewussteren Lebensstil. In den kommenden Monaten werden über 6.000 Grundschüler:innen der dritten und vierten Klassen an bundesweit rund 250 Projekttagen teilnehmen. Dabei wird ihnen abwechslungsreiches Wissen rund um eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung im Alltag und Verantwortungsbewusstsein für sich und die Umwelt vermittelt. Erst Anfang dieses Jahres hat das Bundeskabinett die „Ernährungsstrategie der Bundesregierung – Gutes Essen für Deutschland“ beschlossen und dabei das Ziel in den Fokus gerückt, gesunde und zugleich nachhaltige Ernährungsweisen insbesondere bei Kindern und Jugendlichen zu fördern. Die EDEKA Stiftung engagiert sich in diesen Themen bereits seit über 16 Jahren.

„Mit dem Projekt ‚Mehr bewegen – besser essen‘ leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Ernährungsbildung von Kindern. Wir wollen die Schulen unterstützen, denen es häufig an Ressourcen fehlt, das Thema fest in die Lehrpläne zu integrieren. Darin sehen wir unsere Verantwortung als einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler Deutschlands“, so Markus Mosa, Vorstand der Hamburger EDEKA Stiftung. Seit 2013 gehen beim Grundschulprojekt „Mehr bewegen – besser essen“ Theorie und Praxis Hand in Hand: Die abwechslungsreichen Projekttage umfassen neben dem gemeinsamen Kochen und Essen, spielerischen Bewegungseinheiten und einem Sinnesparcour auch Einheiten zur Ernährungstheorie. Vermittelt werden unter anderem die Inhalte der bundesweit anerkannten Ernährungspyramide sowie des daran gekoppelten „Mix-Teller“-Prinzips. Auch mit kritischen Themen wie der Überfischung der Meere beschäftigen sich die Schüler:innen. Bis heute erreichte das erfolgreiche Projekt rund 92.000 Grundschulkinder im gesamten Bundesgebiet.

Expertenwissen für die Expert:innen von morgen

Bei der Projektentwicklung arbeitet die EDEKA Stiftung mit verschiedenen Partnern zusammen. Neben der Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) bringen auch Ernährungsfachleute, Lehrkräfte und Sportwissenschaftler:innen ihre Expertise in die Projektinhalte mit ein. Rund 180 EDEKA-Kaufleute unterstützen das Projekt zudem als Pat:innen. „Mehr bewegen – besser essen“ ist eines von zwei Erfolgsprojekten der Initiative „Aus Liebe zum Nachwuchs“ der EDEKA Stiftung. Neben dem Grundschulprojekt setzt sich „Gemüsebeete für Kids“ für die Ernährungsbildung bei Vorschüler:innen ein. Beide Projekte tragen seit 2016 die Auszeichnung „Wir sind IN FORM“ – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung.

Bis zum 30. November 2024 können sich interessierte Schulen noch für eine Teilnahme im Schuljahr 2025/26 online bewerben. Weitere Informationen und Downloadmaterial zum Projekt „Mehr bewegen – besser essen“ gibt es unter: https://stiftung.edeka/

Über die EDEKA Stiftung

Seit April 1950 setzt sich die EDEKA Stiftung für gemeinnützige Zwecke ein. Sie hat das Ziel, Bedürftige zu unterstützen sowie zukunftsgerichtete Initiativen zu etablieren, die vor allem junge Menschen anregen sollen, Verantwortung für sich, Gesellschaft und Umwelt zu übernehmen. Bedürftige Menschen und Einrichtungen erhalten von der EDEKA Stiftung einmalige oder laufende Zahlungen. Mit dem Projekt „Gemüsebeete für Kids“ führt die EDEKA Stiftung seit 2008 mit großem Erfolg Vorschulkinder an das Thema ausgewogene Ernährung heran. 2013 kam das Grundschul-Projekt „Mehr bewegen – besser essen“ hinzu. Im Mittelpunkt stehen hier während eines Projekttages die Themen „Ernährung“, „Bewegung“ und „Verantwortung“. Beide Projekte der EDEKA Stiftung tragen seit 2016 die Auszeichnung „Wir sind IN FORM“. Die Initiative IN FORM, getragen von den Bundesministerien für Ernährung und Landwirtschaft sowie für Gesundheit, würdigt damit das Engagement der EDEKA Stiftung für Ernährungsbildung und Bewegungsförderung.

EDEKA – Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne „Wir lieben Lebensmittel“ und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, budni oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

