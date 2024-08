Zürich (ots) –

Gisada bringt sein neues Parfum-Testimonial, den weltberühmten Boxer Anthony Joshua, zur Vorstellung des neuesten Dufts Titanium nach Berlin.

Am 5. Oktober 2024 haben Fans die einzigartige Gelegenheit, Anthony Joshua bei Douglas Deutschland am Alexanderplatz zu treffen. Man kann die Sportikone dort höchst persönlich kennenlernen und sich gemeinsam an einem Boxautomaten messen, um zu sehen, wer den berühmten Schwergewichtsmeister schlagen kann.

Gisada ist bekannt für seine beeindruckenden Meet & Greet-Events, wie zuletzt mit Netflix-Star Michele Morrone in Düsseldorf und Zürich. Der Andrang der Gäste war so gewaltig, dass ganze Straßen abgesperrt werden mussten. Michele Morrone, der damalige Botschafter für den Herrenduft Ambassador Intense, hatte so viele Fans angelockt, dass er am Ende durch den Hintereingang eskortiert werden musste. Gisada erwartet einen ähnlichen Ansturm auf das Ereignis mit Anthony Joshua.

„Wir freuen uns sehr, Anthony Joshua nach Berlin zu bringen. Dieser Event ist eine einmalige Gelegenheit für unsere Kunden, eine lebende Legende zu treffen und die Kraft und Eleganz unseres neuen Duftes Titanium zu erleben,“ sagt Arben Ademi, CEO von Gisada.

Titanium: Ein Duft, der Geschichte schreibt

Der neueste Triumph der Schweizer Luxusmarke ist mehr als nur ein Parfüm. Es ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit mit Anthony Joshua, mehrfacher Box-Weltmeister und zudem Olympiasieger. Diese sportliche Partnerschaft hat nicht nur für viele neue Schlagzeilen gesorgt, sondern auch die Verkaufszahlen von Titanium rasant in die Höhe schnellen lassen. Titanium verkörpert Stärke, Eleganz und die unermüdliche Kraft des menschlichen Geistes – Attribute, die Joshua perfekt repräsentiert.

„Anthony Joshua ist die perfekte Verkörperung unserer Marke – stark, entschlossen und doch raffiniert. Titanium ist mehr als nur ein Duft; es ist eine Hommage an den Siegeswillen und die Kraft der Selbstverwirklichung,“ so Ademi.

Erfolgsgeschichte und Expansion

Gisada hat sich mittlerweile nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit als ernstzunehmendes Dufthaus etabliert. In der eigenen Heimat sind die Düfte der Marke absolute Bestseller, in Deutschland arbeitet Gisada seit einigen Jahren sehr erfolgreich mit Douglas zusammen. In ganz Europa bricht Gisada Verkaufsrekorde, denn die hochwertigen Parfums treffen genau den Trend und den Hype um luxuriöse Nischen-Marken.

CEO Ademi kommentiert: „Unsere Düfte verkörpern die Essenz von Luxus und Exklusivität, und es freut uns sehr, dass unsere Kunden in ganz Europa dies so sehr zu schätzen wissen.“

„Unser Erfolg in Europa zeigt, dass unsere Leidenschaft und Hingabe in jeder Flasche widergespiegelt werden. Es ist ein großartiges Gefühl zu sehen, wie unsere Düfte bei den Menschen Anklang finden,“ sagt Ademi.

Eine globale Präsenz

Mit einer Präsenz in 75 Ländern, darunter renommierte Einzelhändler und Duty-Free-Shops an Flughäfen weltweit, hat Gisada eine beeindruckende globale Reichweite. Besonders hervorzuheben ist die Präsenz in den Duty-Free-Shops der Flughäfen von Tel Aviv, München und Zürich. Die Marke ist zudem ein fester Bestandteil im Sortiment von Airlines wie Condor, Swiss, Lufthansa, Edelweiss, Virgin Atlantic, Easyjet und Emirates, was die internationale Anziehungskraft und den hohen Standard der Produkte unterstreicht.

„Unsere globale Präsenz in so vielen Ländern und Flughäfen ist ein Beweis für die Qualität und Beliebtheit unserer Düfte. Wir sind stolz darauf, unsere Schweizer Parfümkunst weltweit präsentieren zu können,“ so Ademi.

Kooperationen mit großen Namen

Gisada hat mit einigen der bekanntesten Persönlichkeiten zusammengearbeitet, darunter der Schauspieler Michele Morrone, die Influencerin und Modeikone Chiara Ferragni, die Schweizer Fußballspielerin Alisha Lehmann und Georgina Rodriguez, die Freundin des Fußballstars Cristiano Ronaldo. Diese Kooperationen haben die Sichtbarkeit und den Einfluss der Marke weltweit immens gesteigert.

„Die Zusammenarbeit mit solch inspirierenden Persönlichkeiten hat unsere Marke auf ein neues Niveau gehoben. Es ist aufregend zu sehen, wie unsere Düfte durch ihre Geschichten und ihre Reichweite zum Leben erweckt werden,“ erklärt die Marke.

Das Geheimnis hinter dem Erfolg: Schweizer Präzision und Talent

Die Düfte von Gisada wurden von einigen der renommiertesten Parfümeure der Welt kreiert. Namen wie Andreas Wilhelm, Lucas Sieuzac, Mark Buxton und Olaf Larsen stehen für die exquisite Qualität und die kreativen Kompositionen, die Gisada so besonders machen.

„Unsere Parfümeure verstehen es meisterhaft, die Essenz von Emotionen und Erinnerungen in jedem Tropfen einzufangen. Diese Fähigkeit hebt unsere Düfte von der Masse ab,“ betont Ademi.

Nachhaltigkeit und Innovation

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, hat Gisada es sich zur Aufgabe gemacht, umweltfreundliche Verpackungen und nachhaltige Produktionsprozesse zu fördern. „Unsere Kunden erwarten von uns nicht nur hochwertige Düfte, sondern auch ein Engagement für die Umwelt,“ erklärt das Unternehmen

„Deshalb sind wir stolz darauf, ISO-zertifiziert zu sein und aktiv mit Recyclingunternehmen zusammenzuarbeiten.“

„Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sondern eine Verpflichtung. Wir bei Gisada setzen alles daran, unsere Prozesse umweltfreundlicher zu gestalten und einen positiven Beitrag für die Zukunft zu leisten,“ sagt Ademi.

Die Zukunft von Gisada

Die Zukunft sieht rosig aus für Gisada. Mit einer zunehmenden Nachfrage nach personalisierten Düften und nachhaltigen Produkten ist die Marke bestens positioniert, um weiterhin zu wachsen und neue Märkte zu erschließen. Der Inhaber ist optimistisch: „Wir arbeiten ständig daran, innovative Duftkompositionen zu entwickeln, die den Wünschen unserer Kunden entsprechen und gleichzeitig unsere Werte von Qualität und Nachhaltigkeit widerspiegeln.“

„Die Zukunft bringt aufregende Möglichkeiten. Wir sind bereit, diese zu nutzen und weiterhin Düfte zu kreieren, die unsere Kunden begeistern und inspirieren,“ schließt CEO Ademi ab.

Gisada steht nicht nur für herausragende Düfte, sondern auch für eine Geschichte von Leidenschaft, Hingabe und unermüdlichem Streben nach Perfektion. Jede Flasche erzählt eine Geschichte – von Zürich bis in die Welt.

Erfolgsnachrichten aus Deutschland (2022-2023)

Die öffentliche Anerkennung für Gisada in Deutschland spricht Bände. Hier einige Höhepunkte aus den Berichten von Douglas:

Q1: „Größte Kategorie: weiteres Wachstum erzielt; kontinuierlicher Erfolg von Billie Eilish und bemerkenswerter internationaler Rollout von Gisada.“

Q2: „Größte Kategorie erreichte kontinuierliches Wachstum und übertrifft online andere Kategorien; größte Treiber sind unter anderem die Markteinführungen von Prada Paradoxe, Gisada, Yves Saint-Laurent.“

Q3: „Treiber bei den Herrendüften Gisada, Gaultier, Versace, Prada.“

Q4: „Starkes Wachstum (+23%) durch exklusive internationale Markteinführungen, Gisada zeigt weiterhin sehr starken positiven Trend (+238%).“

Über Gisada:

Gisada ist eine exklusive Parfümmarke, die 2013 in Zürich gegründet wurde. Bekannt für ihre hochwertigen und aussergewöhnlichen Düfte, hat sich Gisada einen festen Platz in der internationalen Parfümbranche erarbeitet. Die Marke ist stolz auf ihre Schweizer Wurzeln und die Zusammenarbeit mit einigen der besten Parfümeure der Welt. Erfolgreiche Parfums Made in Switzerland waren im weltweiten Duft-Business bisher kaum zu finden, weshalb das Unternehmen eine große Bereicherung für den Schweizer Luxusmarkt ist und einmal mehr das herausragende Image von Schweizer Präzision unterstreicht.

Pressekontakt:

Ala Zander Communications

+43 664 2471931

[email protected]

Original-Content von: Swiss Fragrance GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots