WAS: Als weltweit erste Technik ermöglicht es die PossoverTM-LION-Methode (Laparoscopic Implantation Of Neuroprothesis) minimal-invasiv, Elektroden an bestimmten Beckennerven zu platzieren, um diese gezielt elektrisch zu stimulieren. Ein Durchbruch in der Behandlung querschnittgelähmter Patienten, die dank dieser Behandlung eine gewisse willentliche Kontrolle über die unteren Extremitäten entwickelten. 70 Prozent der Patienten konnten selbstständig ohne Fremdeinwirkung (z.B. durch eine Hängevorrichtung oder ein Exoskelett) entweder allein, mit Krücken oder an einer Stange haltend gehen, während sie eine konsequente Physiotherapie erhielten. Elektroden werden zusammen mit einem wieder aufladbaren Pacemaker (Schrittmacher) mithilfe von Schlüsselloch-Chirurgie implantiert. Durch die Nervenstimulation werden, die die glutealen Muskeln in den Gesäßbacken angeregt, wird das Becken stabilisiert. Zusätzlich bewirkt die Stimulation der Nerven, die die Muskeln der Oberschenkel kontrollieren, eine Streckung der Kniegelenke und dadurch eine Beinstreckung. Zu Beginn dieser Forschung bestand das Ziel darin, durch elektrische Stimulation der Muskeln überhaupt wieder eine Bewegung zu ermöglichen. Nun zeigen die aktuellen wissenschaftlichen Ergebnisse sogar, dass die Patienten mit eigener Willenskraft und vom Gehirn gesteuert, wieder selbstständig gehen können.

WER: Prof. Dr. med. Marc PossoverTM (https://www.possover.com/de/), in Zürich ist der Begründer der PossoverTM-LION-Methode (Laparoscopic Implantation Of Neuroprothesis) sowie dem medizinischen Fachgebiet der Neuropelveologie und steht für Interviews zur Verfügung.

WARUM: Patienten mit Rückenmarksverletzungen können endlich auf mehr Lebensqualität und Bewegung hoffen: Die einzigartige PossoverTM-LION-Methode des in der Schweiz lebenden Franzosen Professor Dr. med. Marc PossoverTM hat bereits etwa 100 Therapierten geholfen, wieder laufen zu können. Doch nicht nur das: Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass die Nervenstimulation potenziell das Nervenwachstum und die erneute Bildung von Knochengewebe (Behandlung der Osteoporose) fördert.

Prof. Dr. med. Marc PossoverTM ist international bekannt für seine Forschung und akademischen wie klinischen Verdienste auf den Gebieten der gynäkologischen Onkologie, der operativen Endometriose-Behandlung und als Erfinder und Pionier der Neuropelveologie. Als gynäkologischer Chirurg ist er für die Behandlung von Frauen mit gynäkologischem Krebs ausgebildet. Auslöser für sein großes Interesse an den pelvinen Beckennerven-Strukturen war eine ihm sehr nahestehende Patientin. Sie litt unter massiven und chronischen Beckenschmerzen und er vermutete den Ursprung im unübersichtlichen, wenig erforschten Konglomerat an Nerven in der Beckenregion. Mithilfe seines neuartigen PossoverTM-LION-Verfahrens will Prof. Dr. med. Marc PossoverTM Menschen helfen, die unter Schmerzen der Beckennerven leiden und zuvor wenig bis gar keine Chance auf eine funktionelle Genesung hatten.

