Oldenburg (ots) –

Thomas Matisheck, Tobias Brokop und Christian Deelwater sind Steuerberater. Ihre Steuerkanzlei MBD Steuerberatung in Oldenburg ist in den letzten 6 Jahren von 14 auf über 70 Mitarbeiter gewachsen und bezog Anfang des Jahres eine kernsanierte Kanzleiimmobilie. Was die Kanzlei so besonders macht, haben die Steuerexperten im Folgenden verraten.

Der Berufsstand des Steuerberaters pflegt nicht unbedingt den besten Ruf. So gilt er in den Köpfen vieler Menschen als konservativ und staubtrocken. „Diese Vorurteile entsprechen allerdings in vielen modernen Steuerkanzleien nicht mehr der Realität“, sagen Thomas Matisheck, Tobias Brokop und Christian Deelwater. Sie sind Steuerberater bei der Kanzlei MBD Steuerberatung und vertreten ein ganz anderes Bild. Ihr frisches und modernes Konzept macht sie zu einer sehr bekannten und beliebten Kanzlei, weit über ihren Standort in Niedersachsen hinaus. Aufgrund ihres jungen Alters bieten die drei Steuerexperten ihren Mandanten eine langfristige Perspektive und die Möglichkeit, auch noch in 30 Jahren zusammenzuarbeiten.

Bei ihrer Arbeit setzen die drei Fachleute auf eine leicht verständliche Beratung auf Augenhöhe. Dabei verfolgen sie die Mission, die traditionelle Branche für die Steuerpflichtigen interessanter zu machen. Ihre Erfolge sprechen dabei für sich. So befindet sich die MBD Steuerberatung im starken Wachstum und hat es ganz ohne Unternehmenskäufe geschafft, ihre Mitarbeiterzahl in den vergangenen viereinhalb Jahren fast zu verfünffachen.

Vom Dreiergespann zum Steuer-Kompetenzzentrum für den Nordwesten

Alles begann im Jahr 2015, als Thomas Matisheck als langjähriger Mitarbeiter die Anteile eines seiner damaligen Chefs übernahm. 2017 kaufte Tobias Brokop schließlich die Anteile des damaligen Partners von Thomas Matisheck. Den Umbruch in der Kanzlei leiteten die beiden Steuerberater bereits im ersten Jahr ihrer Zusammenarbeit ein. Im Jahr 2020 fusionierten sie mit Christian Deelwater, der seine Kanzlei in 4. Generation führte.

Zum Jahresbeginn bezogen die drei Steuerexperten mit ihrem Team die kernsanierten Kanzleiräumlichkeiten in der Wilhelmshavener Heerstraße 59 in Oldenburg, die am 30. September 2022 mit einer großen Einweihungsfeier offiziell eröffnet wurden. Vieles hat sich dort in diesem Jahr verändert, verbessert, ist stärker geworden und gewachsen. „Wir freuen uns täglich über die frischen Räumlichkeiten und die Atmosphäre, welche uns hier umgibt“, so die drei Geschäftsführer. Mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten sie jeden Tag an fairen und schnellen Lösungen für die Mandantschaft. Ab Februar 2023 sind insgesamt sechs Steuerberaterinnen und Steuerberater bei der MBD Steuerberatung tätig. Mit Ines Clausonet und Sandra Wiederhold sind auch zwei Steuerberaterinnen im Team.

Die Steuerberatung sämtlicher Branchen gehören neben Kerntätigkeiten wie der Finanz- und Lohnbuchhaltung zum Kanzleialltag. Auch Privatpersonen werden durch eine starke Einkommensteuerabteilung in allen Lebenslagen unterstützt. Teamarbeit stand und steht schon immer im Fokus, weshalb man sich im Laufe des Jahres 2022 auch zwei starke Partner an die Seite holte, um den Standort an der Wilhelmshavener Heerstraße 59 zu einem Kompetenzzentrum in Sachen Steuern auszubauen und die Synergieeffekte der kurzen Wege optimal zu nutzen.

Spezialisierung und große Expertise als Erfolgsgeheimnis

Ihren Mandanten bietet das Team rund um Thomas Matisheck, Tobias Brokop und Christian Deelwater dabei eine hervorragende Beratung auf Augenhöhe. „Das Thema Steuergestaltung mag sich für viele eher dubios anhören. Hier geht es jedoch ganz einfach darum, die Spielräume in der aktuellen Gesetzeslage für sich nutzen, um als Unternehmer langfristig Steuern zu sparen“, so Tobias Brokop. Für Laien ist das eine denkbar schwierige Aufgabe, weshalb die Zusammenarbeit mit Experten dringend anzuraten ist. Schließlich gilt es, die Kniffe und Möglichkeiten des Steuerrechts zu kennen und effektiv für sich zu nutzen. Welche Strukturen in Holdings, Personengesellschaften oder bei Firmenübernahmen steuerlich am attraktivsten sind, wissen Thomas Matisheck, Tobias Brokop und Christian Deelwater auch dank ihres großen Netzwerkes genau.

„Besonders im E-Commerce gilt auch im Alltagsgeschäft einiges zu beachten“, erklärt Thomas Matisheck. So gehöre beispielsweise die Bearbeitung des monatlichen Belegvolumens, bei einem Verkauf von 1.000 Artikeln täglich, nicht zur Expertise des typischen Steuerberaters. Die Zusammenarbeit mit einem Experten, der sich genau auf diese Nische spezialisiert hat, wird damit unabdinglich. Ein solcher ist auch Thomas Matisheck. Dabei stehen sich die drei Partner in ihrer Expertise in nichts nach. So sind alle drei gebuchte Referenten und Dozenten in ihren Fachgebieten.

Mit starken Partnern zum Erfolg

Matisheck, Brokop und Deelwater freuen sich, mit Arne Bruhns und Alexander Uhl kompetente und erfahrene Partner für den Bereich der steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsberatung als Mieter in den benachbarten Büroräumen in der Wilhelmshavener Heerstraße 59 gefunden zu haben. Alexander Uhl ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in der steuerorientierten Gestaltungsberatung tätig und hat seinen Branchenschwerpunkt im Handel. Sein Spezialgebiet sind Personengesellschaften und Restrukturierungen in deren Umfeld. Zuvor war er nach vielen Jahren in der Beratungspraxis zehn Jahre für die Bünting-Unternehmensgruppe (Combi, Famila, Bünting) und Unternehmen der Einhell-Unternehmensgruppe in kaufmännisch-leitenden Positionen tätig.

Die Kanzlei von Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Arne Bruhns ist seit mehr als zehn Jahren der steuerlichen und rechtlichen Gestaltungsberatung mit dem Branchenschwerpunkt Immobilien tätig. Gemeinsam mit Michael Siefken baut er aktuell die Financial Estate Academy für die steuerliche und rechtliche Fortbildung von Investoren und Unternehmern auf. Ein besonderer Schwerpunkt der Academy liegt auf Investitionen in Kanada.

Wie es mit der MBD Steuerberatung weitergehen soll

In ihren Fachgebieten unterstützen Thomas Matisheck, Tobias Brokop und Christian Deelwater Mandanten in ganz Deutschland. Neben dem großen Standbein im E-Commerce konzentrieren sie sich dabei außerdem auf Klienten aus dem Bau- und Betongewerbe, dem Gesundheitswesen, dem Handwerk insgesamt sowie dem Immobilienbereich und der Automobilbranche. In ihrer Arbeit mit den Klienten sehen sie vor allem die Digitalisierung als große Chance. Das jung geführte Unternehmen ist als Datev-Kanzlei selbst digital aufgestellt und nutzt entsprechende Möglichkeiten, um interne Prozesse zu automatisieren. Für ihre Mandanten überflüssig machen werden sie sich damit aber nicht: In Zukunft möchten sie immer wieder neue, spannende Beratungsfelder erschließen.

Gleichzeitig wurde die MBD Steuerberatung mehrfach vom Steuerberaterverband zum „Exzellenten Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Und genau dieser Arbeitgeber sucht aktuell Menschen, die Lust auf ein faires und spannendes Arbeitsumfeld haben. „Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten zu 100 Prozent von zu Hause, daher kommen Sie aus dem gesamten Nordwesten“, so Tobias Brokop. Wir freuen uns über jede Bewerbung von Menschen mit steuerlichen Fachkenntnissen.

Wollen auch Sie Ihr Unternehmen steuerlich optimiert aufstellen und wünschen sich qualifizierte Steuerexperten an Ihrer Seite, die Sie dabei unterstützen? Oder Sie suchen einen Arbeitsplatz bei einer der modernsten Steuerkanzleien im Nordwesten, dann melden Sie sich jetzt bei Thomas Matisheck, Tobias Brokop und Christian Deelwater (https://mbd-steuern.de/) von der MBD Steuerberatung und lassen Sie sich informieren!

Pressekontakt:

MBD Steuerberater

Herr Tobias Brokop

E-Mail: [email protected]

Webseite: https://mbd-steuern.de/

Original-Content von: MBD Steuerberater, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots