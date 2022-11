Köln (ots) –

Max Mutzke gehört zu den bekanntesten Sängern in Deutschland. Seine Songs haben viel zu sagen und drücken starke Gefühle aus. Seine Stimme ist ein Allroundtalent, dessen Spektrum von Pop, Rock über Soul bis zum Jazz reicht. Und er ist Fan von Kopfbedeckungen. Auf den Covern seiner acht Studioalben, bei seinen Konzerten und auch privat sind Hut oder Mütze sein Markenzeichen. Für diese Leidenschaft wurde Max Mutzke vom Hutverband GDH e.V. zum „Hutträger des Jahres 2022“ ausgezeichnet. Im Rahmen des Internationalen Tag des Hutes am 25. November erhielt der 41-jährige Musiker einen individuell designten, goldenen Hut-Award. Er ist der 10. Hutträger des Jahres und Nachfolger von prominenten Hutträgern wie den Musikerkollegen Johannes Oerding, Gregor Meyle oder Jan Josef Liefers.

Max Mutzke sagte während der Verleihung des Goldenen Hutes in Köln:

„Wahnsinn, dass ich der zehnte Hutträger 2022 bin, das ist voll der schöne Preis. Eine tolle Aufmerksamkeit, weil die letzten zwei Jahre für uns Musiker und Musikerinnen und alle Kulturschaffenden enorm schwierig waren. Und jetzt haben wir Künstler wie der Konsument eine große Verunsicherung, ob die nächsten Konzerte im Winter stattfinden können. Da ist diese Auszeichnung für mich wie ein kleiner Leuchtturm, im wahrsten Sinne des Wortes! Das ist eine große Ehre für mich.

Ich stelle den goldenen Hut-Award zu Hause auf, versprochen! Denn der Goldhut ist nicht ein hohles Plastikteil, sondern ein echtes Werkzeug, um Hüte zu machen. Als Handwerksfan schätze ich das sehr. Vielen lieben Dank an alle Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass ich zum zehnten Hutträger des Jahres 2022 gewählt wurde.“

Der Hut ist das Markenzeichen des Musikers Max Mutzke

Am liebsten trägt Max Mutzke Herrenhüte in den Formen Player, Fedora oder Traveller in vielen Farben, stylish vorne hoch getragen sowie immer wieder Herrenmützen. So kennen ihn die Fans bei seinen gut 70 Konzerten pro Jahr oder bei seinen zahlreichen TV-Auftritten bei Stefan Raab, als Astronaut bei The Masked Singer oder bei der Musik-Talkshow „Lebenslieder“. Max Mutzke gibt der Kopfbedeckung ein sympathisches Gesicht. Dafür bedankte sich der Hutverband GDH, die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. und gratuliert herzlich zur Auszeichnung.

Gewählt wurde Max Mutzke von den Mitgliedern, alles inhabergeführte Hutfachgeschäfte mit langer Tradition – das älteste Geschäft wurde vor 488 Jahren gegründet. Die Auszeichnung wird seit 2013 im Rahmen des `Internationalen Tag des Hutes´ (25. November) verliehen mit Unterstützung von den Hutpartnern Göttmann, Faustmann, Arlt/McBurn, Gebeana, Fiebig, Kangol und Bailey sowie Bullani. Ein guter Grund für die Hutbranche diesen Aktionstag zu feiern, hut-mode.de

Prominente Hutträger/innen, ausgezeichnet vom Hutverband GDH e.V. seit 2013

– Max Mutzke, Hutträger 2022, Singer-/Songwriter, Musiker

– Prof. Dr. Harald Lech Hutträger 2021, Wissenschaftler, Fernsehmoderator

– Horst Lichter Hutträger 2020, Koch, Fernsehmoderator

– Johannes Oerding Hutträger 2019, Singer-/Songwriter

– Massimo Sinató Hutträger 2018, Profi-Tänzer und Entertainer

– Gregor Meyle Hutträger 2017, Singer-/Songwriter

– Jan Josef Liefers Hutträger 2016, Schauspieler (u.a. Tatort Münster), Musiker

– Roger Cicero Hutträger 2015, Musiker, leider 2016 verstorben

– Andreas Hoppe Hutträger 2014, Schauspieler (u.a. Tatort Ludwigshafen)

– Nadine Angerer Hutträgerin 2013, Frauenfußball-Nationalmannschaft

Max Mutzke ist „Hutträger des Jahres 2022“ und freut sich über den goldenen Hut-Award des Hutverbandes GDH e.V. Er trägt bei der Verleihung einen Traveller.

