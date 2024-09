Wilhelmshaven (ots) –

Wenn der bekannte und preisgekrönte Börsenjournalist Markus Koch ein Merchandise-Produkt für seine Community von über 300.000 Followern in den sozialen Medien präsentiert, dann ist klar: Es wird exklusiv!

In diesem Jahr kollaboriert er dazu mit Valentina D’Efilippo, einer preisgekrönten Designerin, Kreativdirektorin und Autorin, die bekannt ist für ihre außergewöhnliche Fähigkeit, durch datengesteuerte Erlebnisse Menschen zu inspirieren und zu verbinden.

Das Ergebnis: Der „Magnificent AI Bloom“-Hoodie: Der Boom der AI-Aktien in einer Blüte aus Kursdaten. Ähnlich wie in der Natur durchläuft der Boom bei den AI-Aktien an der Wall Street einen Rhythmus aus Wachstum, Höhepunkt und Vergänglichkeit. Dieser Kreislauf wird durch die Kursentwicklung von AMD, ARM, Apple, Amazon, Dell, Google, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Qualcomm, Super Micro und Tesla greifbar. Die Blüte besteht aus den tatsächlichen Kursdaten des Finanzdaten-Profis FactSet und visualisiert die wöchentliche Entwicklung der aggregierten Marktkapitalisierung dieser zwölf Tech- und AI-Aktien von Januar 2019 bis Ende Mai 2024 sowie die tägliche Entwicklung von Januar 2023 bis Ende Mai 2024.

Die kunstvolle Visualisierung der Börsendaten wird von Sky Oh, einer international anerkannten Modedesignerin mit Sitz in New York, zu einer Blume aus Kursen gemacht und in ein modisches Produkt gegossen. Ein Symbol für die unvorhersehbaren Zyklen der Wall Street.

Nach bisher drei überaus erfolgreichen gemeinsamen Merchandise-Projekten arbeitet Markus Koch auch in diesem Jahr mit der Born Originals GmbH zusammen, um für die Produktion, den Bestellvorgang und die Abwicklung samt Support einen bewährten Partner an seiner Seite zu wissen. Born Originals verfügt über ein gutes Netzwerk und eine langjährige Expertise im Bereich Schuh- und Bekleidungsproduktion.

Interessierte können sich den Hoodie ab sofort in zwei Farben und auch als Bundle unter kiblume.de sichern. Die Verfügbarkeit ist, wie bei allen bisherigen Produkten von Markus Koch, äußerst begrenzt.

Pressekontakt:

Born Originals GmbH

Oranienburger Straße 13

26388 [email protected]

b2b.bornoriginals.com

Original-Content von: Born Originals GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots