Kronberg (ots) –

– Taktgeber in fünfter Generation: Der Range Rover begründete vor über 50 Jahren das Segment der luxuriösen Geländewagen und führt es bis heute unangefochten an – konsequent modern, einzigartig hochwertig und unübertroffen leistungsfähig

– Ein Design wie aus einem Guss: Den neuen Range Rover definieren optisch harmonische Proportionen, reduktiv gestaltete Flächen und präzise Linien

– Raum für alle: Luxuriöse Interieurs mit vier, fünf oder sieben Sitzplätzen sowie Versionen mit normalem oder langem Radstand eröffnen Großzügigkeit, Flexibilität und höchsten Komfort

– Plug-in Hybride mit größerer Reichweite: Die Plug-in Hybridmodelle mit 324 kW (440 PS) oder 375 kW (510 PS) ermöglichen eine rein elektrische Reichweite von bis zu 113 Kilometern

– Rein elektrisch: Im Jahr 2024 feiert ein batterieelektrischer Range Rover Premiere

– Unvergleichlicher Luxus: Das exklusive neue Topmodell Range Rover SV ist der ultimative Ausdruck des modernen Range Rover Luxus‘ und seiner Personalisierungsmöglichkeiten

– Jetzt im Handel verfügbar: Der neue Range Rover ist mit normalem Radstand zu unverbindlichen Preisempfehlungen ab 125.900 Euro erhältlich – die Version mit langem Radstand steht ab 145.400 Euro und der Range Rover SV ab 193.000 Euro bereit

„Es kann nur einen geben“, sagt Prof. Gerry McGovern über ihn: den neuen Range Rover. Damit bringt der Jaguar Land Rover Chefdesigner zum Ausdruck, dass die komplett neuentwickelte fünfte Generation des britischen Luxus-SUV mehr denn je über den Dingen steht. Denn der Begründer des Segments der luxuriösen Geländewagen bleibt in der aktuellen Neuauflage unbeirrt der Gradmesser für alle Angebote, die sich auf dem großen und bunten 4×4-Markt tummeln. Schließlich glänzt der neue Range Rover mit seinem modernen und dabei dennoch unverwechselbaren Design ebenso wie mit mehr Luxus, Auswahl und Personalisierungsmöglichkeiten als jemals zuvor. Hinzu kommen hochentwickelte Technogien für ein neuartiges Fahrerlebnis und eine breite Motorenpalette inklusive hochentwickelter Mild- und Plug-in Hybridantriebe: Fertig ist das von Land Rover kreierte Motto „Modern Luxury by Design“, das wie maßgeschneidert auf den neuen Range Rover passt. Das Warten auf den neuen Luxusliner findet sein Ende und der neue Range Rover startet bei den deutschen Jaguar Land Rover Vertragshändlern in den Verkauf. Weitere Informationen und einen Modellkonfigurator hält die Land Rover Homepage unter www.landrover.de/vehicles/new-range-rover/index.html bereit.

Im Jahr 1970 begründete der Range Rover das Segment der Luxus-Geländewagen – seit über fünf Jahrzehnten geht er mit guten Beispielen voran. Denn in unvergleichlicher Weise verbindet er Hochwertigkeit, Komfort und Souveränität mit der Fähigkeit, unaufhaltsam Grenzen zu überwinden. Der von Grund auf neuentwickelte Range Rover ist der begehrenswerteste Range Rover aller Zeiten. Er glänzt mit atemberaubender Modernität und anmutiger Ästhetik, mit technologischer Raffinesse und nahtloser Konnektivität – sowie erstmalig mit Platz für bis zu sieben erwachsene Passagiere.

Die mittlerweile fünfte Modellgeneration des Range Rover bringt die aktuelle modernistische Designphilosophie von Land Rover auf die nächsthöhere Ebene. Mit einer zeitgemäßen Interpretation des unverwechselbaren und modellprägenden Profils setzt der neue Range Rover ein kraftvolles Designstatement. Das Karosseriedesign des neuen Range Rover prägen drei wesentliche Linien, deren Ursprünge sich über alle Modellgenerationen erhalten haben: die schwebende, leicht nach hinten abfallende Dachlinie, die horizontal betonte, ununterbrochene Gürtellinie und die moderat nach hinten ansteigende Schwellerlinie. Bündige Übergänge und sehr geringe Spaltmaße sind weitere auffällige Merkmale des neuen Range Rover – moderne Technologien und clevere Details lassen die Karosserie wie aus einem Block gefräst erscheinen.

Die Basis des neuen Range Rover bildet eine ebenfalls neue Plattform mit dem Kürzel MLA-Flex: Das steht für „Flexible Modular Longitudinal Architecture“ oder übersetzt flexible modulare Längsarchitektur. MLA-Flex kann beim neuen Range Rover mit einer Vielzahl an Varianten kombiniert werden, mit effizienten Mild- und Plug-in-Hybriden, mit normalem und langem Radstand sowie mit vier, fünf oder sieben Sitzplätzen. Ab 2024 weitet dann eine rein elektrisch angetriebene Variante das Angebot nochmals aus: als erstes vollelektrisches Modell aus dem Haus Land Rover.

Der batterieelektrische Range Rover bereitet dabei weitere Modellgeschwistern den Weg, denn Land Rover will bis zum Ende des Jahrzehnts in jeder Baureihe eine vollelektrische Variante anbieten. Sie sollen dabei helfen, dass Jaguar Land Rover bis zum Jahr 2039 die Kohlendioxidemissionen in Produkten, Anlagen und der Lieferkette auf null reduziert.

Bei der Ausstattung des neuen Range Rover besteht die Wahl unter den Alternativen SE, HSE, Autobiography, SV sowie der exklusiven First Edition, die nur im ersten Produktionsjahr verfügbar sein wird. Modelle mit normalem wie mit langem Radstand können mit fünf Sitzplätzen kombiniert werden, während der „lange“ Range Rover die Passagiere im Fond mit besonders viel Komfort verwöhnt.

An der Spitze des Range Rover Modellangebots thront der neue Range Rover SV: als exquisiteste Interpretation des Range Rover Luxus und seiner Möglichkeiten der Personalisierung. Er überzeugt mit exklusiven Designthemen und ausgedehnteren Möglichkeiten der Personalisierung als je zuvor. Dokumentiert wird dies durch eine betont exklusive Materialwahl mit glänzend beschichteten Metallen, glatter Keramik, aufwendigen Mosaikeinlagen oder Wahlmöglichkeiten zwischen hochwertigem Leder und der ebenso anspruchsvollen nachhaltigen Alternative Ultrafabrics. Zur Verfügung stehen außerdem die Designthemen SV Serenity und SV Intrepid sowie die betörend luxuriöse SV Signature Suite mit Details wie einem elektrisch ausfahrbaren Clubtisch und einem Kühlschrank. Der neue Range Rover SV kommt von den Experten der Abteilung Special Vehicle Operations (SVO) und enthält von Hand gefertigte Details im Innenraum.

Für den neuen Range Rover steht eine Palette hochmoderner Antriebe bereit, die mit müheloser Kraft, Laufruhe und Kultiviertheit ideal zum luxusbetonten Charakter des britischen Oberklasse-SUV passen. Zur Wahl stehen aktuell mehrere Motoren mit sechs oder acht Zylindern als Diesel oder Benziner sowie als Mildhybrid bzw. Plug-in Hybrid.

Das Motorenportfolio besteht in Deutschland aus den Plug-in Hybriden P440e und P510e, die beide eine größere Reichweite aufweisen, aus dem Mildhybrid-Benziner P400 sowie den Mildhybrid-Dieseln D250, D300 und D350.

Gekrönt wird die Triebwerkspalette vom neuen, 390 kW (530 PS) starken 4.4 Liter V8 Twinturbo-Benziner mit dem Kürzel P530, der mit enormer Leistung und Souveränität überzeugt.

Die ebenfalls neuen reichweitenverlängerten Plug-in Hybride kombinieren die Kultiviertheit, der von Land Rover entwickelten Ingenium Reihensechszylinder-Benziner mit einem ins Getriebe integrierten, 105 kW (143 PS) starken Elektromotor und einem Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 38,2 kWh, von der 31,8 kWh effektiv nutzbar sind. Damit kann der neue Range Rover als PHEV bis zu 113 Kilometer rein elektrisch unterwegs sein, während er auf kombinierte CO2-Emissionen ab 19 g/km kommt. Da der E-Motor sein Drehmoment sofort bereitstellt, beschleunigt der Range Rover P510e in knappen 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Fahrwerte und Reichweite ermöglichen folglich, dass der neue Range Rover PHEV den Großteil der Alltagsfahrten in Stadt und Land rein elektrisch zurücklegen kann.

Die modernen 3.0 Liter Reihensechszylinder-Diesel und -Benziner aus der Ingenium Familie brillieren im neuen Range Rover dank 48-Volt-Mildhybridtechnologie mit sanfter Entfaltung ihrer üppigen Kraft und zeitgemäßer Effizienz und Umweltverträglichkeit. Das zusammen mit diesen Aggregaten installierte MHEV-System nutzt einen Riemenstartergenerator, um die sonst beim Bremsen oder Verzögern verpuffende Energie zu rekuperieren.

Eine lange Reihe innovativer Technologien bildet im neuen Range Rover die Gewähr für höchsten Komfort und verwöhnenden Luxus. So hilft die aktive Geräuschunterdrückung der dritten Entwicklungsstufe dabei, einen der geräuschärmsten Innenräume des gesamten Automarkts zu kreieren. Sie verfügt über außen an der Karosserie angebrachte Mikrofone und Lautsprecher in den Kopfstützen der vier Außenplätze. So entstehen persönliche Ruhezonen – ein Effekt, ganz ähnlich wie mit modernen Highend-Kopfhörern. Diese „Noise Cancelling“ Funktion ist standardmäßig ab der „Autobiography“- Ausstattungslinie verbaut.

Garant für die enorm breit aufgestellten dynamischen Fähigkeiten des neuen Range Rover ist außerdem die von Land Rover entwickelte Integrated Chassis Control: ein gemeinsames Steuerungssystem für eine Vielzahl hochentwickelter Technologien. Teil der Serienausstattung aller Varianten des neuen Range Rover ist weiterhin die Allradlenkung, die ihm den kleinsten Wendekreis aller Land Rover Modelle beschert – und das präemptive Fahrwerk mit Luftfederung, das eHorizon-Navigationsdaten nutzt, um die bevorstehende Fahrstrecke einzuschätzen und die Aufhängung entsprechend abzustimmen. Der elektronisch gesteuerte 48-Volt-Wankstabilisierung Dynamic Response reduziert Karosseriebewegungen und optimiert auf diese Weise sowohl Fahrkomfort als auch Agilität. Zum Technikpaket zählen ferner der intelligente Allradantrieb iAWD (intelligent All-Wheel Drive), die Softwaresteuerung des Fahrdynamiksystems Intelligent Driveline Dynamics (IDD), ein aktives Hinterachssperrdifferenzial und die neueste Entwicklungsstufe des mehrfach preisgekrönten Allround-Steuerungssystems Terrain Response 2.

Der Innenraum des neuen Range Rover bietet ein absolut hochwertiges, stressfreies und harmonisches Umfeld für Reisen erster Klasse. Moderne Eleganz wird unterstrichen durch herausragende modernistische Merkmale und intuitiv bedienbare Technologien. Architektonische Leichtigkeit paart sich mit eleganten, sorgfältig gearbeiteten Flächen, mit präzise gefertigten Details und hochwertigsten Materialien.

Nachhaltig, verantwortungsbewusst und progressiv präsentiert sich der neue Range Rover nicht allein mit seinen elektrifizierten Antrieben. Auch in der breiten Auswahl an Materialien und Oberflächen finden sich nachhaltige und zukunftsweisende Lösungen, zum Beispiel innovative Textilien wie das taktil angenehme Ultrafabrics oder Wollmischgewebe von Kvadrat.

Teil des neuen Range Rover ist Amazon Alexa. Die Sprachsteuerung wurde komplett in das Modell integriert. Dank Amazon Alexa ersetzen natürliche Spracheingaben die Bedienung per Schalter oder Touchscreen. Dadurch lassen sich Infotainment-Funktionen ebenso bequem steuern wie die Musikauswahl, das Navi oder die Liste der Telefonkontakte. Amazon Alexa ergänzt im neuen Range Rover die Möglichkeiten der gleichfalls integrierten Systeme „Wireless Apple CarPlay“ und „Wireless Android Auto“ zur drahtlosen Verbindung von Smartphone und Fahrzeug. Für umfassendes Wohlbefinden sorgt ferner eine weitere Innovation: Cabin Air Purification Pro, das weiterentwickelte System zur Reinigung der Innenraumluft.

Das vielfach ausgezeichnete Infotainment-System Pivi Pro zeigt sich im neuen Range Rover in nochmals aufgewerteter Form. So kommt hier der bislang größte Touchscreen in einem Land Rover Modell zum Einsatz: Der gebogene 13,1-Zoll-Bildschirm scheint über dem Armaturenbrett zu schweben – der große Touchscreen erlaubt die schnelle und intuitive Steuerung und Kontrolle aller wesentlichen Fahrzeugfunktionen. Die Ergänzung zu Pivi Pro bildet ein elegantes 13,7-Zoll-Instrumentendisplay. Erstmals in einem Land Rover Modell gibt das zentrale Display im neuen Range Rover außerdem beim Berühren und Drücken ein haptisches Feedback. Dadurch muss der Blick seltener von der Straße zum Touchscreen wandern und die Bedienung von Pivi Pro wird noch intuitiver.

Die Passagiere im Fond des neuen Range Rover können die Annehmlichkeiten eines neuentwickelten Entertainment-Systems genießen, zu dem zwei 11,4-Zoll-HD-Touchscreens an den Rückseiten der Vorsitzlehnen gehören. Neben der Anschlussmöglichkeit für Mobilgeräte über HDMI-Kabel lassen sich die Bildschirme auch über den fahrzeugeigenen WiFi-Hotspot ansteuern, sodass die Mitfahrer im Fond unterwegs Smart-TV-Fähigkeiten erleben.

Der neue Range Rover ist ein britisches Produkt, entwickelt und gestaltet im Vereinigten Königreich für die Märkte der Welt. Er rollt ausschließlich im Land Rover Stammwerk Solihull von den Produktionsbändern. Er nutzt dabei ultramoderne Fertigungseinrichtungen in einer Halle, in der vor mehr als 70 Jahren bereits die ersten Land Rover Modelle und später der Ur-Range Rover entstanden. Hier hat Land Rover massiv in neue Produktionsanlagen investiert, um die Herstellung von Mild- und Plug-in Hybriden sowie rein elektrischen Varianten auf dem gleichen Band in höchster Qualität zu garantieren.

Pressekontakt:

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Campus Kronberg 7

61476 Kronberg im TaunusNa Li, Head of Brand Marketing & PR Land Rover

Telefon: 0 61 73 32 71-555, [email protected] Olk, PR & Social Media Manager Land Rover

Telefon: 0 61 73 32 71-123, [email protected]

Original-Content von: Jaguar Land Rover Deutschland GmbH – Presse Land Rover, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots