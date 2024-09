Frankfurt am Main (ots) –

Sage, ein führender Anbieter spezifischer KMU-Lösungen für Buchhaltung, Finanzen, ERP, Personalmanagement und Gehaltsabrechnung, hat heute den Start von Sage Intacct in Deutschland bekannt gegeben. Die ausgezeichnete, cloudbasierte Finanzmanagementlösung zeichnet sich durch fortschrittliche Funktionen für Business Intelligence, Steuerkonformität und Echtzeitanalysen aus. Sie wurde entwickelt, um den wachsenden Anforderungen moderner Finanzteams in produkt- und serviceorientierten Unternehmen gerecht zu werden und sie zu unterstützen, schnellere und strategische Entscheidungen zu treffen.

Laut dem CFO-Report von Sage (https://www.sage.com/de-de/-/media/files/sagedotcom/master/gated-assets/marketing-automation/FY24/DE/Sage-Studie-Der-Schluessel-zum-Erfolg-im-Finanzwesen.pdf) erwarten 96 Prozent der CFOs eine Verlagerung hin zu strategischen Verantwortlichkeiten, die über das traditionelle Finanzwesen hinausgehen. Diese Entwicklung verdeutlicht den wachsenden Bedarf an KI-gestützten Finanzlösungen wie Sage Intacct, die durch Echtzeiteinblicke und automatisierte Workflows helfen, der zunehmenden Komplexität des Finanzgeschäfts zu begegnen und Unternehmenswachstum zu fördern. Durch die Integration von Finanz-, Vertriebs- und Kundendaten ermöglicht Sage Intacct deutschen Unternehmen, sich von fehleranfälligen Tabellenkalkulationen und manueller Dateneingabe zu lösen, sodass sich die Finanzteams auf Innovation und die Skalierung von Abläufen konzentrieren können. Das beschleunigt das Unternehmenswachstum und schafft den entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

„In der heutigen Wettbewerbslandschaft kann selbst der kleinste Vorteil einen entscheidenden Unterschied für den Geschäftserfolg ausmachen“, sagt Christian Mehrtens, Geschäftsführer der Landesgesellschaften in der Region Central Europe bei Sage. „Sage Intacct gibt CFOs und ihren Finanzteams die Tools an die Hand, die sie benötigen, um Betriebsabläufe zu optimieren und das Unternehmenswachstum anzukurbeln. Durch die Automatisierung kritischer Prozesse wie Rechnungsstellung, Buchhaltung und Berichtswesen können Finanzteams ihre Abschlusszeiten um bis zu 79 Prozent reduzieren und sich so auf zukunftsorientierte Strategien und operative Effizienz konzentrieren.“

Ein Vierteljahrhundert finanzieller Spitzenleistungen

Die Einführung von Sage Intacct in Deutschland ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und die Produktgeschichte selbst. Intacct wurde vor 25 Jahren gegründet und ist ein Pionier im Bereich cloudbasierter Finanzmanagementlösungen, der Unternehmen innovative Werkzeuge für Wachstum und Erfolg zur Verfügung stellt. Seit der Übernahme durch Sage im Jahr 2017 hat Intacct sein Angebot kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut. Nun können auch deutsche Unternehmen von der jahrelangen Expertise und der innovativen Technologie profitieren.

Zu den wichtigsten Funktionen und Vorteilen von Sage Intacct zählen:

– Fundiertere Entscheidungsfindung: Echtzeiteinblicke versetzen Finanzteams in die Lage, strategische, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

– Höhere Genauigkeit: Mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen werden Prozesse automatisiert und die Datengenauigkeit erheblich gesteigert.

– Vereinfachte Finanzprozesse: Durch den Wegfall manueller Dateneingabe und zeitintensiver Routineaufgaben sparen Unternehmen wertvolle Zeit und minimieren gleichzeitig die Fehlerquote.

– Maximierte Effizienz: Durch die Automatisierung in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung können sich Finanzteams auf strategisch wichtige Initiativen konzentrieren.

– Skalierbares Wachstum: Die Plattform passt sich flexibel an das Wachstum des Unternehmens an und ermöglicht die einfache Integration zusätzlicher Funktionen, ohne den laufenden Betrieb zu stören.

– Nahtlose Integration: Mit der offenen Architektur und der umfangreichen API-Schnittstellen lässt sich Sage Intacct problemlos in bestehende Systeme anderer Anwendungen integrieren.

„Sage Intacct bietet uns eine maßgeschneiderte und kosteneffiziente Cloud-Lösung, die den vielfältigen Anforderungen eines Fertigungsunternehmens gerecht wird“, sagt Julia Rohde, CFO der Corbiota GmbH. „Die Integration aller nationalen und globalen relevanten Sage Produkte reduziert Fehler deutlich und steigert unsere betriebliche Effizienz. Als nachhaltiges Unternehmen schätzen wir auch, wie Sage Intacct unser Engagement für eine ressourceneffiziente Arbeitsweise und eine optimierte integrierte Planung unterstützt.“

Verfügbar über zertifizierte deutsche Partner

Sage Intacct wird Kunden direkt oder über zertifizierte Partner zur Verfügung gestellt, die über fundierte Kenntnisse in den jeweiligen vertikalen Märkten verfügen.

„Wir bei DPS Business Solutions sind davon überzeugt, dass Einfachheit der Schlüssel zum Erfolg ist. Sage Intacct steht genau dafür: eine smarte, intuitive und cloud-native Finanzmanagementlösung, die Finanzteams entlastet und ihnen ermöglicht, sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren“, sagt Thomas Kapp, Geschäftsführer der DPS Business Solutions GmbH. „Die sofort einsetzbare und modular buchbare Lösung ist mittelstandsnah und kundenorientiert entwickelt und passt daher perfekt in unser Portfolio“, ergänzt Kapp weiter. „Ich freue mich sehr über die weitere Stärkung der Partnerschaft zwischen DPS Business Solutions und Sage und bin überzeugt, dass Sage Intacct die Art und Weise verändern kann, wie deutsche Unternehmen arbeiten, skalieren und wachsen.“

Sage Intacct bietet Kunden über den Sage Intacct Marketplace auch einen einfachen Zugang zu einem wachsenden Ökosystem von Technologiepartnern, die ergänzende, vorintegrierte Lösungen anbieten, um die Funktionalität von Sage Intacct zu erweitern.

Weitere Informationen zu Sage Intacct finden sich auf der Webseite von Sage (https://www.sage.com/de-de/sage-business-cloud/intacct/).

