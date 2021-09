Bodelshausen (ots) –

Das Premium-Label präsentierte sich auch in dieser Saison live auf dem Catwalk in Mailand. Das Event fand aufgrund der aktuellen Situation vor ausgewählten Gästen und unter Einhaltung aller Corona-Sicherheitsmaßnahmen statt.

Nach der Premiere in Mailand im Februar, zeigte das Premium-Label am 21. September erneut in der Mode-Metropole. Auch dieses Mal diente der prunkvolle Palazzo Visconti als Kulisse für die Präsentation der Frühjahr/Sommer 2022 Kollektionen. Die Looks waren feminin mit Sportswear-Einflüssen und spiegelten die zeitgemäße, urbane Lässigkeit wider. Farblich standen softe Töne im Vordergrund, die mit Farbakzenten von Orange, Grasgrün und Beerentönen kombiniert wurden. Die entspannten Silhouetten zeigten sich mit neuer Easiness und außergewöhnlichen Prints.

Auch abseits des Catwalks wusste sich das Modeunternehmen mit Sitz in Bodelshausen gekonnt zu inszenieren. Nach Düsseldorf, Berlin und New York wird die internationale Tanzserie in Mailand fortgesetzt. Unter dem Saison-Motto: “This world is a dancefloor. Keep on dancing” zeigten vier Tänzerinnen zu angesagten Beats Modern Dance Performances, die von einer Film-Crew im Palazzo Visconti aufgenommen wurden.

“Es war fantastisch, wieder in Mailand zu sein, denn die Mode-Metropole verströmt kosmopolitisches Fashion Flair. Die gezeigten Looks unserer Frühjahr/Sommer 2022 Kollektionen versprühten Lebensfreude und Optimismus. Das ist genau das, wonach wir uns jetzt sehnen”, so Sonja Balodis, Geschäftsführerin Design, technische Entwicklung, Fertigung, Beschaffung & Marketing.

Das Fashion Event fand vom 20. bis zum 22. September 2021 im Mailänder Modeviertel – Palazzo Visconti Milano – statt. Die Highlight Looks von Marc Cain wurden am 21. September um 17:00 Uhr im Rahmen einer Fashion Show gezeigt. Für den 24. sowie den 25. September ist eine Ausstellung der präsentierten Kollektionen geplant.

