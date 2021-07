Manchester (ots) – Manchester United stärkt sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit durch eine globale Partnerschaft mit der Renewable Energy Group, einem führenden Hersteller von erneuerbaren Kraft- und Brennstoffen. Die gemeinsame Mission: den Klimawandel bekämpfen und eine sauberere Welt schaffen.

Die Renewable Energy Group (REG) hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige und einfach zu verwendende erneuerbare Kraft- und Brennstoffe bereitzustellen. Das US-amerikanische Unternehmen recycelt Abfall- und Nebenprodukt-Fette sowie Öle zur Herstellung nachhaltiger Kraftstoffe. Dies ermöglicht es Organisationen und Einzelpersonen, umweltfreundlicher zu werden, ohne dabei auf Qualität oder Leistung verzichten zu müssen.

Die Zusammenarbeit des Fußballklubs und der Renewable Energy Group soll die Biokraftstoffprodukte des Unternehmens noch bekannter machen und das Umweltbewusstsein der weltweiten Fangemeinde von Manchester United und darüber hinaus positiv beeinflussen.

Manchester United ist Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit

Manchester United war einer der ersten Fußballvereine der Welt, der 2008 ein Programm zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes startete. Seitdem wurden die jährlichen Emissionen aus dem Vereinsbetrieb um 2.700 Tonnen reduziert. Durch die Partnerschaft mit der Renewable Energy Group will der Verein diesen Erfolg weiter ausbauen.

“Als eine der beliebtesten Sportmannschaften der Welt hat der Verein eine wirkungsvolle Plattform, um das Bewusstsein der Menschen dafür zu schärfen, wie sie zu einer saubereren, nachhaltigeren Zukunft für unseren Planeten beitragen können”, sagt Colette Roche, Chief Operating Officer von Manchester United.

“Wir reduzieren unsere Treibhausgasemissionen bereits seit zwölf Jahren; das macht uns in Sachen Umweltschutz zum Vorreiter unter den Fußballvereinen. In Zusammenarbeit mit der Renewable Energy Group wollen wir nun unseren CO2-Fußabdruck noch weiter verkleinern. Gemeinsam können wir so nicht nur im Kampf gegen den Klimawandel einen entscheidenden Schritt nach vorne machen, sondern tragen auch dazu bei, das Ziel eines grüneren und saubereren Planeten zu verwirklichen.”

REG bietet einfach umzusetzende Lösungen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren

Als führender Hersteller von sauberen, biobasierten Kraftstoffen ist es für die Renewable Energy Group ein logischer Schritt, mit einem anderen nachhaltigkeitsorientierten Akteur wie Manchester United zusammenzuarbeiten”, sagt Cynthia “CJ” Warner, Präsidentin und Chief Executive Officer der Renewable Energy Group. “Unsere Welt befindet sich an einem kritischen Punkt, an dem uns allen klar ist, dass wir mehr tun müssen, um schädliche Emissionen zu reduzieren. Es gibt ein wachsendes Bedürfnis nach unmittelbar wirksamen und praktischen Low-Carbon-Lösungen. Zusammen mit Manchester United erweitern wir nun unsere einfach umzusetzenden Lösungen, mit denen Einzelpersonen wie Organisationen ihren CO2-Ausstoß jetzt reduzieren können.”

“Die Renewable Energy Group bringt eine Unternehmensgeschichte voller Innovationen und Entschlossenheit dafür mit, mit der Produktion von sauberen Kraftstoffen eine spürbare Wirkung zu erzielen. Unsere nachhaltigen Kraftstoffe sind eine praktikable, kohlenstoffarme Lösung, die uns helfen kann, Treibhausgase zu reduzieren und eine sauberere Welt zu schaffen”, so Warner.

Mehr über die Renewable Energie Group erfahren Sie unter https://www.regi.com/renewable-fuel-partner.

Hinweise für die Redaktion

Manchester United hält die Carbon-Trust-Standard-Zertifizierung für sein Engagement zur jährlichen Senkung von Treibhausgasemissionen. Der Carbon Trust Standard ist eine offizielle Auszeichnung für Organisationen, die Best Practices bei Messung, Management und Reduzierung von CO2-Emissionen anwenden. Manchester United wurde seit der ersten Auszeichnung mit dem Carbon Trust Standard im Jahr 2010 bereits sechs Mal in Folge zertifiziert uns hat seine Kohlenstoffemissionen seitdem jedes Jahr weiter reduziert.

Über Manchester United

Manchester United ist eine der populärsten und erfolgreichsten Sportmannschaften der Welt und spielt eine der beliebtesten Zuschauersportarten der Erde: Fußball. In unserer 143-jährigen Geschichte haben wir 66 Trophäen gewonnen, was es uns ermöglicht hat, die weltweit führende Sportmarke und eine globale Gemeinschaft von 1,1 Milliarden Fans und Anhängern zu entwickeln. Unsere große, begeisterte Community bietet Manchester United eine weltweite Plattform, um bedeutende Einnahmen aus verschiedenen Quellen zu generieren, darunter Sponsoring, Merchandising, Produktlizenzen, neue Medien und mobile Endgeräte, Broadcasting und Spieltage.

Über die Renewable Energy Group

Die Renewable Energy Group, Inc., ist führend bei der Umstellung der Energie- und Transportbranche auf Nachhaltigkeit, indem sie erneuerbare Ressourcen in hochwertige, nachhaltige Kraftstoffe umwandelt. Die Renewable Energy Group ist ein internationaler Hersteller von nachhaltigen Kraftstoffen, die die Treibhausgasemissionen deutlich senken und so die Kohlenstoffbelastung sofort reduzieren. Die Renewable Energy Group nutzt ein globales, integriertes Beschaffungs-, Vertriebs- und Logistiknetzwerk, um zwölf Bioraffinerien in den USA und Europa zu betreiben. Im Jahr 2020 produzierte die Renewable Energy Group 519 Millionen Gallonen (1,965 Milliarden Liter) sauberen Kraftstoff und reduzierte damit den CO2-Ausstoß um 4,2 Millionen metrische Tonnen. Die Renewable Energy Group erfüllt die wachsende globale Nachfrage nach kohlenstoffärmeren Kraftstoffen und ist führend auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft.

Forward Looking Statement

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including statements relating to REG’s plans or objectives for REG’s products and services. These forward-looking statements are based on current expectations and assumptions, are subject to change, and actual results may differ materially from the forward looking statements. Factors that could cause actual results to differ materially include, but are not limited to, changes in governmental programs and policies requiring or encouraging the use of biofuels; availability of federal and state governmental tax incentives and incentives for biomass-based diesel production REG’s ability to successfully implement this partnership; and other risks described in REG’s annual report on Form 10-K for the year ended December 31, 2020 quarterly report on Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2021 and from time to time in REG’s other periodic filings with the SEC. Manchester United risk factors are described in the “Risk Factors” section and elsewhere in the Registration Statement on Form F-1, as amended (File No. 333-182535) and the annual report on Form 20-F. All forward-looking statements are made as of the date of this press release and each of REG and Manchester United does not undertake to update any forward-looking statements based on new developments or changes in our expectations.

Pressekontakt:

Kate Lowe, Manchester United

+44 (0) 7785 451 035

[email protected] Stanley, Renewable Energy Group

+1 515 239 8184

[email protected] Dorow, im Auftrag der Renewable Energy Group

+1 952 923 4363

[email protected]

Original-Content von: Renewable Energy Group, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots