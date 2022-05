Mladá Boleslav (ots) –

› Finne Juho Olkinuora in Tampere als ,Most Valuable Player‘ des Turniers ausgezeichnet

› ŠKODA Design entwirft Kristallglastrophäen bereits seit 2018

› Tschechischer Automobilhersteller engagiert sich seit 1992 umfassend im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft

Finnland hat die 86. IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren gewonnen. In Tampere setzte sich Finnland in einer spannenden Partie mit 4:3 gegen Kanada durch. Die tschechische Nationalmannschaft erreichte den dritten Platz und gewann damit erstmals seit zehn Jahren die Bronzemedaille. Der Finne Juho Olkinuora freute sich als bester Spieler des Turniers über den Pokal für den ,Most Valuable Player‘. Er nahm die von ŠKODA Design gestaltete Trophäe aus böhmischem Kristallglas im Anschluss an das Finale von ŠKODA AUTO Vorständin für People & Culture Maren Gräf entgegen.

Es war der packende Abschluss eines spannenden Turniers, das vom 13. bis zum 29. Mai endlich wieder vor Fans auf den Rängen stattfand: Mit 4:3 setzte sich Finnland bei der Heim-WM in Tampere gegen Kanada durch und entschied damit die 86. Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren für sich. Die tschechische Nationalmannschaft erreichte den dritten Platz und gewann damit erstmals seit zehn Jahren die Bronzemedaille.

Mit Juho Olkinuora hatten die Finnen dabei den besten Spieler des Turniers in ihren Reihen. Im Anschluss an das Finale nahm er die von ŠKODA Design entworfene Kristallglastrophäe für den ,Most Valuable Player‘ des Turniers von ŠKODA AUTO Vorständin für People & Culture Maren Gräf entgegen. Bei Gestaltung und Schliff des Pokals ließ sich Peter Olah, Leiter Interieur Design bei ŠKODA AUTO, von Schlittschuhspuren auf dem Eis inspirieren. Die Skulptur verbindet die stimmigen Proportionen, die markant gezeichneten Linien und die emotionale Designsprache der aktuellen ŠKODA Modelle mit der Dynamik des Eishockey-Sports. Der 35 Zentimeter hohe, 22 Zentimeter breite und fünf Kilogramm schwere Pokal wurde zunächst in eine Form geblasen, bevor er anschließend seinen aufwendig-kunstvollen Schliff erhielt.

Als Hauptsponsor des Events stellte ŠKODA AUTO den Organisatoren der Weltmeisterschaft auch in diesem Jahr eine Fahrzeugflotte von 45 Fahrzeugen zur Verfügung, darunter auch 15 rein batterieelektrische ENYAQ COUPÉ RS iV. Außerdem machten 30 SUPERB iV (Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,7 – 1,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 38 – 34 g/km) und KODIAQ die Veranstalter des Turniers mobil.

Weiterhin war ŠKODA auch bei dieser Weltmeisterschaft exklusiver Partner der IIHF App. Sie bot Eishockey-Fans wichtige Infos zum Turniergeschehen wie zum Beispiel Scores, Statistiken und einen Liveticker inklusive Toralarm.

Bereits seit 30 Jahren engagiert sich ŠKODA AUTO im Rahmen der Weltmeisterschaft für den internationalen Eishockey-Sport. 1992 stieg der Automobilhersteller zunächst als Mobilitätspartner der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft ein und war bereits ein Jahr später offizieller Hauptsponsor des Turniers. 2017 wurde die Partnerschaft zwischen ŠKODA AUTO und der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft als Guinness-Weltrekord für das längste Hauptsponsoring in der Geschichte von Sportweltmeisterschaften anerkannt.

