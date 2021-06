München, London (ots) – Die weltweit führende Plattform für Luxusmode FARFETCH ist neuer Online-Partner von PAYBACK Deutschland. Ab sofort können die Fashion-Fans unter den mehr als 31 Millionen PAYBACK Kund:innen ihre Lieblingsstücke aus dem riesigen Angebot von FARFETCH mit rund 1.400 weltweit renommierten Marken wählen und sich beim Einkaufen mit PAYBACK Punkten belohnen. FARFETCH bietet Boutiquen und Kaufhäuser aus mehr als 50 Ländern, Kund:innen erhalten so ein einzigartiges Einkaufserlebnis und Zugang zur umfangreichsten Auswahl an Luxusartikeln auf einer einzigen Plattform. Zum Start der neuen Partnerschaft gibt es für jeden Einkauf auf FARFETCH.com 25fache PAYBACK Punkte.

“Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kundinnen und Kunden mit FARFETCH die ganze Welt der Luxusmode mit dieser Vielzahl beliebter Marken zum Stöbern und Shoppen anbieten können. Wir sind überzeugt, dass sie begeistert beim Einkaufen Punkte sammeln und damit Geld sparen werden”, so Torsten Hautmann, VP Digital Sales bei PAYBACK.

FARFETCH wurde 2007 von José Neves aus Liebe zur Mode gegründet, die Plattform FARFETCH.com ist seit 2008 der Marktplatz für Luxusboutiquen in aller Welt. Modebegeisterte finden hier neben exklusiver Designerkleidung für Damen, Herren und Kinder auch luxuriöse Accessoires, Schuhe, Taschen, Schmuck und Uhren. Das börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in London ist in 190 Ländern aktiv.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das allein in Deutschland bereits von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Durch den Erhalt von Punkten und Coupons für Einkäufe bei rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip “ein Programm – viele Partner” sparen die Kunden jedes Jahr eine beträchtliche Summe. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, wobei der Großteil in Partner-Gutscheine oder Prämien umgewandelt wird. Die praktische PAYBACK App vereint das mobile Punktesammeln, die Gutscheinaktivierung und die Bezahlungsfunktion PAYBACK PAY. Sie wird bereits von über 10 Millionen Nutzern verwendet und gehört neben Amazon und eBay zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland. Laut BILD Studie (August 2020) ist die PAYBACK App neben wetter.com und eBay Kleinanzeigen eine der “Top 3 Alltags-Apps”.

Pressekontakt:

Nina Purtscher

Pressestelle PAYBACK

Tel.: +49 (0) 89 997 41 206

Mobil: +049 (0) 172 94 30 713

[email protected]

PAYBACK.group, PAYBACK.de, twitter.com/Presse_PAYBACK

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots