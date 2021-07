Frankfurt (ots) – Im Handelsblatt Service-Ranking siegen die Reisebüros des LCC-Franchisesystems zum vierten Mal in Folge.

Sieger in der Kategorie “Kundenberatung Reisebüros in Deutschland”: Zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren gewinnen die Reisebüros von Lufthansa City Center (LCC) das Service-Ranking vom Handelsblatt. Dem Ranking liegen gut 30.000 Bewertungen zu Grunde.

“Diese Auszeichnung bestätigt unsere Rolle als Qualitätsführer im Reisevertrieb und unterstreicht die Kompetenz unserer Berater sowohl in der Geschäftsreise als auch in der Touristik “, sagt LCC-Geschäftsführer Markus Orth. “Mich freut besonders, dass wir unsere Position auch im schwierigen Jahr 2020 behaupten konnten. Mit unserer aktuellen Werbekampagne ,Gute Reisen brauchen gute Antworten’ setzen wir voll auf die Servicequalität für unsere Kunden durch unsere 2000 Reisebüro-Experten in den LCCs.”

Für das unabhängige Ranking hat das Institut Servicevalue im Auftrag des Handelsblatts über 32.000 Bewertungen von gut 13.000 Kunden aus den vergangenen zwölf Monaten zu Unternehmen aus 36 Branchen eingeholt. In der Kategorie Reisebüro wurde die Beratung von 14 verschiedene Reisebüroketten untersucht. Die Beratung wurde nach zehn Kriterien bewertet, zum Beispiel wie sozial kompetent die Fachberater waren oder wie gut individuelle Bedürfnisse erkannt worden sind. Jedes Kriterium wurde mit einer Note von Eins bis Fünf bewertet und daraus ein Mittelwert ermittelt. Die LCC-Büros erzielten durchschnittlich einen Wert von 2,16. Das entspricht einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr als der Wert bei 2,77 lag.

Über Lufthansa City Center

Lufthansa City Center (LCC) ist mit rund 500 Büros in 85 Ländern und einem Gesamtumsatz von rund 5,4 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2019) das weltweit größte unabhängige Franchise-Unternehmen im Reisebüromarkt. LCC ist in den Bereichen Leisure (Touristik) und Corporate (Geschäftsreisen) aktiv. Zur Kette von inhabergeführten Reisebüros mittlerer Größe gehören allein in Deutschland 270 Büros mit rund 2.000 Mitarbeitern. Weltweit beschäftigt das Reisebüronetzwerk etwa 4.300 Mitarbeiter. Die Franchise-Zentrale Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH (LCR) ist Hauptgesellschafter der LCC Reisebüro AG, die in Reisebüros und Online Travel Technology wie Voya investiert. 2021 hat LCR sein Angebot erweitert und bietet mit travelista eine eigene Vertriebsplattform für mobile Reiseberater an. Die Lufthansa City Center sind Mitglied im Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR), dem Deutschen Reiseverband (DRV) und bereits seit 2011 Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative der Tourismusbranche “Futouris”.

Weitere Informationen unter lufthansa-city-center.com.

