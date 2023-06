München / Le Mans (ots) –

Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums des legendären 24-Stunden-Rennens von Le Mans haben die LEGO® Technic(TM) Bauexperten ihre bisher größte Herausforderung gemeistert: Sie haben das LEGO® Technic Peugeot 9×8 24H Le Mans Hybrid Hypercar im Maßstab 11:1 nachgebaut… in nur 24 Stunden, live in Le Mans.

Die zwölf Design-, Konstruktions- und Bauexperten der LEGO Gruppe haben die ganze Nacht hindurch Vollgas gegeben: 720 LEGO® Hyper Elemente, bestehend aus unglaublichen 626.392 LEGO® Technic Elementen, unzähligen Tassen Kaffee und nur wenige Boxenstopps später, ist es vollbracht!

Das fertige Modell besteht aus 623 verschiedenen Arten von LEGO Technic Elementen, wiegt über 900 Kilogramm und ist eine maßstabsgetreue Nachbildung des LEGO® Technic Modells: 5,20 Meter lang, 2.20 Meter breit und 1,36 Meter hoch.

Der herausfordernde Wettlauf gegen die Zeit begann vorgestern um 19:00 Uhr: Den Startschuss gab Anthony Drevet, offizieller Sprecher von Le Mans, in der PEUGEOT Fanzone im Herzen des legendären Circuit de la Sarthe. Besucher:innen konnten live miterleben, wie das Modell Stück für Stück von den zwölf LEGO Bauexperten zusammengebaut wurde.

Normalerweise benötigt ein achtköpfiges Team mehr als fünf Monate, um ein LEGO Technic Modell dieser Größe aufzubauen. Das Team in Le Mans hat sich in nur 24 Stunden somit selbst übertroffen! Um die Challenge überhaupt möglich zu machen, entwickelte das Team im Voraus ein Konzept für LEGO® Hyper Elemente – hochskalierte Versionen der regulären LEGO Technic Elemente, die aus Hunderten von LEGO® Steinen bestehen – und setzte diese in Le Mans erstmalig ein. Die Challenge wurde in Rahmen der einzigartigen Kooperation zwischen der LEGO Gruppe und PEUGEOT entwickelt; in der Konzeptionierung arbeitete das PEUGEOT Elite-Hypercar-Designteam eng mit dem LEGO Technic Experten zusammen.

„Unsere Designer sind immer bereit für Herausforderungen, aber der Bau dieses besonderen Modells hat sie bis an ihre Grenzen geführt.“, so Joanna Katharina Lazar, Vice President Global Product and Marketing Development bei der LEGO Gruppe. „Es war wirklich ein einmaliges Erlebnis, die Designer in Le Mans beim kreativen Bauprozess dieser beeindruckenden Konstruktion zu beobachten und die Anfeuerungsrufe aus der Menge zu hören. Und die Challenge zeigt, dass man mit LEGO Technic und etwas Fantasie wirklich alles bauen kann.“.

Linda Jackson, CEO von PEUGEOT sagt zur Kooperation und der Challenge: „Wir haben bei der Entwicklung des PEUGEOT 9X8 eng mit dem LEGO Technic Team zusammengearbeitet und freuen uns sehr, dass er für Fans auf der ganzen Welt erhältlich ist. Dieses Wochenende wurde hier in Le Mans das große Modell des LEGO Technic PEUGEOT 9X8 in der Größe unseres Rennwagens zum Leben erweckt! Es war eine großartige Idee, diese Challenge innerhalb von 24 Stunden stattfinden zu lassen und sehr spannend zu verfolgen, wie sich das Team dieser Herausforderung angenommen hat.“.

Unweit der Challenge, die in der PEUGEOT Fanzone im Le Mans Fan Village stattfand, gibt es für Besucher:innen außerdem den LEGO® Pop Up Store und vieles mehr zu entdecken. In der Experience Zone im Fan Village können Motorsport-Begeisterte ihre Bau- und Konstruktions-Künste mit selbstgebauten Autos aus LEGO Steinen unter Beweis stellen und ihr Geschick auf einer Rennstrecke testen. Außerdem können besondere LEGO Modelle bestaunt werden, die lokale AFOLS (Adult Fans of LEGO) zusammengebaut haben und ausstellen. Bei verschiedenen Wettbewerben gibt es von LEGO Designer Aurélien Rouffiange signierte LEGO® Sets zu gewinnen.

Hinweise für die Redaktion: Bildmaterial zur Hyper Bau-Challenge können Sie hier herunterladen: www.legonewsroom.de. (https://www.legonewsroom.de/?p=13581)

Informationen zum LEGO® Technic PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar Nachbau:

– Anzahl der LEGO Technic Elemente: 626.392

– Anzahl der LEGO Hyper Elemente: 720

– Maße: 5,20 Meter lang, 2.20 Meter breit und 1,36 Meter hoch

– Gewicht: über 900 Kilogramm

– Maßstab: 11:1

Produktinformationen zum LEGO® Technic PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar Set (42156):

– Anzahl der Elemente: 1.775

– Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 199,99 | CHF 219,00

– Altersempfehlung: ab 18 Jahren

– Maße: Länge 50 cm, Höhe 13 cm, Breite 22 cm

– Details: Extravagante Silhouette, Flügeltüren, limettenfarbene und im Dunkeln leuchtenden Frontlichter, V6 Motor, ein elektrisches 7-Gang-Getriebe sowie das emissionsarme Hybrid-Antriebssystem sind nachgebildet.

Weitere Informationen und Bildmaterial zum LEGO® Technic PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar Set finden Sie unter www.legonewsroom.de. (https://www.legonewsroom.de/?p=13581) Es ist in den LEGO Stores, online unter www.lego.com und über das PEUGEOT Händlernetz erhältlich.

