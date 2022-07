Herbolzheim (ots) –

Lionel Bruder ist E-Commerce-Experte und der Geschäftsführer der Marketing-Agentur Alphabrothers in Herbolzheim. Zusammen mit seinem Partner Viktor Manz unterstützt er Onlinehändler dabei, ihren Onlineshop zukunftsfähig aufzubauen und skalierbar zu optimieren. Die Onlineshop-Experten setzen auf automatisierte Prozesse und moderne Marketingmethoden, mit denen sie für ihre Kunden mehr Sichtbarkeit, Kundenbindung und langfristig höhere Umsätze generieren. Bereits zahlreiche Händler konnten sich mithilfe von Alphabrothers mit ihrem Shop erfolgreich am Markt etablieren.

Der E-Commerce boomt: Immer mehr Menschen kaufen online ein und nutzen die Vorzüge des Online-Shoppings. Das bequeme Einkaufserlebnis, die riesige Auswahl an Produkten und unkomplizierte Zahlungswege bewegen zunehmend auch ältere Menschen, ihr Wunschprodukt digital zu erwerben. So haben sich die Umsätze im B2C-E-Commerce in weniger als zehn Jahren mehr als verdoppelt und lagen im Jahr 2021 bei 86,7 Milliarden Euro. Nicht zuletzt sorgte auch die Corona-Pandemie für eine extreme Beschleunigung des Onlinehandels. Der E-Commerce wächst weiter und vor allem große Onlineshops wie Amazon, Zalando und Co. ziehen die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich. Dennoch bleibt für viele Unternehmen keine andere Wahl, als sich der Entwicklung anzuschließen. „Zwar haben die wenigsten die Chance, mit ihrem Onlineshop gegen die Online-Riesen anzutreten – doch in Verbindung mit Social-Media-Marketing auf Facebook und Instagram kann man heutzutage trotzdem durchstarten und Aufmerksamkeit erzielen“, erklärt Lionel Bruder von der Marketing-Agentur Alphabrothers. Zudem ist ein eigener Onlineshop ohnehin für viele Unternehmen unerlässlich, da auch Kunden, die stationär einkaufen, zunächst online recherchieren – und wer als Unternehmen online nicht auffindbar ist, wird von der größeren Konkurrenz verdrängt. Der reine Offline-Verkauf führt somit nicht mehr zum Erfolg, bestätigt Lionel Bruder.

Der E-Commerce-Profi weiß genau, worauf es ankommt, um im Online-Markt erfolgreich zu sein. Bevor er mit seinem Partner Viktor Manz Alphabrothers gründete, war er viele Jahre im Versandhandel tätig und hat bereits unzählige Shops in verschiedenen Nischen aufgebaut und erfolgreich über Jahre hinweg auf Facebook und Instagram vermarktet. Seine erprobten Strategien zum Auf- und Ausbau von Onlineshops und auch hinsichtlich der Vermarktung teilt er heute mit angehenden und gestandenen Onlinehändlern. Dabei richtet sich das Angebot speziell an Kunden mit physischen Produkten. „Die Händler haben grundsätzlich herausragende Qualitäten in Bezug auf ihre Produkte und den Umgang mit Kunden“, erklärt Lionel Bruder. „Da sie aber nicht wissen, wie sie ihre Zielgruppe identifizieren und sie über professionelle Werbeanzeigen auf Social Media gezielt ansprechen können, erzielen sie mit ihrem Onlineshop nur mäßige Erfolge.“

Darum setzt Alphabrothers beim Marketing auf Facebook und Instagram

„Facebook und Instagram sind nicht nur bei einer bestimmten Generation beliebt, sondern auf wirklich allen Smartphones vertreten“, so der Geschäftsführer von Alphabrothers. Für ihn und sein Team sind Kampagnen auf diesen Kanälen daher der größte Hebel für den Erfolg. Die sozialen Netzwerke bieten nicht nur die Möglichkeit, Werbeanzeigen passgenau zu gestalten und so die eigene Zielgruppe gezielter zu erreichen, sondern liefern auch in kürzester Zeit Ergebnisse.

„Wir haben alle Maßnahmen getestet, von Influencern über YouTube bis TikTok. Die besten Erfahrungen haben wir aber auf Facebook und Instagram gemacht“, stellt Lionel Bruder fest. Der E-Commerce-Experte hat bereits unzählige eigene Shops aufgebaut und mittlerweile über 500.000 Euro allein in Facebook Werbung reinvestiert, wodurch er die Gewinne der Shops mehrfach steigern konnte. „Das generell bis dato verwaltete Budget unserer damaligen Shops plus unsere heutigen Kunden reicht über mehrere Millionen“, erzählt der Experte. Außerdem bieten Facebook und Instagram neben der effektiven Schaltung von Ads vielfältige Features, um Kunden auf den eigenen Shop und das eigene Unternehmen aufmerksam zu machen.

Was die Zusammenarbeit mit Lionel Bruder für Kunden besonders macht

Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern, deren innovative Prozesse oft nicht erprobt genug sind, um ihren Kunden den gewünschten Erfolg zu gewährleisten, basiert die Vorgehensweise von Alphabrothers auf jahrelangen und bewährten Praxiswissen. „Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der die Qualität unserer Agentur ausmacht“, so Lionel Bruder. „Was wir im Marketing für unsere Kunden tun, haben wir zuvor bei unseren Shops getestet.“

Damit können Kunden von Anfang an aus einem Erfahrungsschatz von über fünf Jahren im E-Commerce schöpfen. Darüber hinaus zeichnet sich die Arbeit der Experten durch ein hohes Maß an Transparenz aus, die sich nicht zuletzt auch im regelmäßigen Austausch mit Kunden und im individuellen Eingehen auf ihre Wünsche widerspiegelt. Gleichzeitig weist Lionel Bruder seine Kunden auch konstruktiv auf ihre Schwächen hin – um mit ihnen gemeinsam ein Lösungskonzept zu erarbeiten, das sie nachhaltig zum Erfolg führt.

Sie möchten mit Ihrem Onlineshop mehr Reichweite und Verkäufe generieren, ohne zusätzlich viel Zeit investieren zu müssen? Dann melden Sie sich jetzt bei Lionel Bruder (https://www.alphabrothers.de/anfrageformular) von der Marketing-Agentur Alphabrothers und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch.

Pressekontakt:

Alphabrothers OHG

https://www.alphabrothers.de/

Vertreten durch: Lionel Bruder

E-Mail: [email protected]

Tel.: +49 176 46672183