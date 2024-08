Köln (ots) –

Barilla bringt zum Ausklang des Sommers mediterranen Charme mitten in die lebendige Münchner Innenstadt und verwandelt die Eventlocation direkt neben dem Traditionshaus Kustermann am und mit Blick über den Viktualienmarkt, in einen wunderschönen Zitronengarten. Ein Dach aus hängenden Zitronenpflanzen prägt das faszinierende Ambiente, das von dem frischen Duft von Zitronen und aromatischem Basilikum abgerundet wird. Die Limonaia Urbana by Pesto Barilla ist vom 13. bis 15. September für Konsument:innen geöffnet.

Italienische Gaumenfreuden mit Pesto Barilla

Die Gäste der Limonaia Urbana sind eingeladen, den urbanen Zitronengarten bei einem Glas Wein oder Erfrischungsdrink zu genießen und sich voll und ganz dem Genuss hinzugeben: Foodlover werden mit vielfältigen und köstlichen Pesto-Kreationen verwöhnt, von Pesto mit Pasta bis hin zu modernen Interpretationen. Im Fokus steht die Pesto-Vielfalt als auch das Pesto Barilla Basilico e Limone, das auf Basis des klassischen Pesto Genovese mit charakteristischen Geschmacksnoten und feinen Zitronenzesten eine erfrischende Note in jedes Gericht bringt. Pesto Barilla wird mit 100 % italienischem Basilikum aus nachhaltigem Anbau zubereitet und feiert in diesem Jahr bereits sein 30-jähriges Jubiläum.

Hochkarätige Workshops

Die Vielfältigkeit von Pesto illustriert Barilla nicht nur mit köstlichen Gaumenfreuden, sondern auch mit spannenden Cooking Masterclasses. Die prominenten Spitzenköche Cornelia Poletto und Nelson Müller sowie der Influencer Gianos Kitchen kreieren gemeinsam mit den Teilnehmenden abwechslungsreiche Gerichte und zeigen ihre Tipps und Tricks in der Küche. Um die Essenz des italienischen Sommers in vollem Umfang zu erleben, bietet die Limonaia Urbana außerdem spannende Workshops an: von italienischer Mosaik-Kunst, über Upcycling von leeren Pesto-Gläsern bis zur mediterranen Kräuterkunde.

Einnahmen kommen der Münchner Tafel zugute

Tickets zum Event sind bereits für 10 EUR und Workshoptickets für 20 EUR erhältlich. Diese werden über eine Ticket-Website angeboten (Link (https://www.barilla.com/de-de/kampagne/limonaia-urbana?utm_source=dem&utm_medium=email&utm_campaign=de_20240815_limonaia-urbana&utm_content=press-release_digitaler-newsletter)). Die Ticketeinnahmen der Veranstaltung werden an die Münchner Tafel e.V. gespendet*. Damit unterstützt Barilla seinen langjährigen Partner und unterstreicht das Engagement einer wachsenden Zahl von Menschen den Zugang zu Lebensmitteln zu erleichtern.

*Netto-Ticketpreise ohne Servicefee

Pressekontakt:

Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbH

Laura Endres

Tel. +49 (0) 173 755 20 49

Mail [email protected]

Original-Content von: Barilla, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots