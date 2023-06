Weiterstadt (ots) –

› 300 Exemplare des Sondermodells ab sofort bestellbar

› Ideales Zugfahrzeug mit serienmäßigem Allradantrieb und Anhängerzugvorrichtung sowie Anhängerrangierassistent

› Umfangreich ausgestatteter Superb Combi Scout Final Edition startet bei 65.420 Euro (2,0 TDI 4×4 DSG 147 kW (200 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,6 – 5,4 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 174 – 141 g/km (WLTP-Werte))

Škoda präsentiert den neuen Superb Combi Scout Final Edition. Mit serienmäßigem Allradantrieb, 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Anhängerzugvorrichtung und Anhängerrangierassistent bietet das ab 65.420 Euro erhältliche Sondermodell ein starkes Gesamtpaket und eignet sich zudem perfekt als Zugfahrzeug. Das Angebot ist limitiert: Škoda hält nur 300 Exemplare des Superb Combi Scout Final Edition bereit.

Bevor der tschechische Automobilhersteller im Herbst den Vorhang für den neuen Superb lüftet, verabschiedet er sich mit einem besonders attraktiven Sondermodell von der dritten Modellgeneration. Der Škoda Superb Combi Scout Final Edition vereint die besten Eigenschaften dieser Baureihe zu einem interessanten Gesamtpaket und tritt serienmäßig mit Allradantrieb, Anhängerzugvorrichtung und Anhängerrangierassistent auf.

In puncto Motoren können sich Kunden zwischen den leistungsstärksten Aggregaten der Baureihe entscheiden. Der 2,0 TSI leistet 206 kW (280 PS) (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,0 – 7,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 204 – 172 g/km (WLTP-Werte)), der Selbstzünder 2,0 TDI treibt den Kombi mit 147 kW (200 PS) an. Grundsätzlich rüstet Škoda den Superb Combi Scout Final Edition mit 7-Gang-DSG aus. Auch das adaptive Fahrwerk (DCC) inklusive Fahrprofilauswahl und Offroad-Assistent ist ab Werk an Bord. Der Startpreis für den Diesel beträgt 65.420 Euro, der Benziner beginnt bei 66.310 Euro.

Hochwertige Serienausstattung, viele Assistenzsysteme, Top-Konnektivität

Das Sondermodell glänzt neben tollen Fahreigenschaften mit einer besonders umfangreichen Ausstattung. Das charakteristische Offroad-Design mit spezifischen Front- und Heckstoßfänger, einem Unterfahrschutz sowie schwarzen Kunststoffverkleidungen an Radhäusern, Seitenschwellern und den unteren Türbereichen schmückt auch den Superb Combi Scout Final Edition. Als Felgen kommen 19-Zöller im Design Manaslu zum Einsatz. Im Interieur erzeugt die Microfaser-Lederausstattung in Kombination mit den Dekoreinlagen in Esche-Braun ein stimmiges Gesamtbild. Für Wohlfühlatmosphäre sorgen die 3-Zonen-Klimaanlage Climatronic, beheizbare Vorder- und Rücksitze sowie das beheizbare, mit Schaltwippen ausgerüstete Lenkrad.

Škoda stattet den Superb Combi Scout Final Edition auch mit vielen Assistenzsystemen aus. Dazu gehören unter anderem der dynamische Fernlichtassistent, die Verkehrszeichenerkennung, Parksensoren vorn und hinten sowie Area View (360⁰ Umgebungskameras) und Parklenkassistent. Ebenfalls an Bord: Anhängerrangierassistent, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion, adaptiver Spurhalte- und Spurwechselassistent inklusive Ausparkassistent.

Zu den weiteren Ausstattungs-Highlights des Sondermodells zählen das Infotainmentsystem Columbus inklusive Navigationssystem und 9,2-Zoll-Display, die Phonebox mit induktiver Ladefunktion, Sprachsteuerung und die Bluetooth-Freisprechanlage sowie Wireless SmartLink. Letzteres ermöglicht die kabellose Verbindung zwischen Smartphone und Auto.

Škoda Superb Combi Scout Final Edition – Motorisierungen und Preise

Motorisierung, Leistung, Getriebe, UVP in Euro

2,0 TSI 4×4, 206 kW (280 PS), 7-Gang-DSG, 66.310

2,0 TDI 4×4, 147 kW (200 PS), 7-Gang-DSG, 65.420

Weitere Informationen zum Superb Combi Scout Final Edition stehen auf skoda-media.de bereit.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Verfahren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt, das ab dem 1. September 2018 schrittweise das frühere NEFZ-Verfahren (neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzte.

Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-EnVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des NEFZ-Verfahrens homologiert werden können, die Angabe der WLTP-Werte, welche wegen der realistischeren Prüfbedingungen in vielen Fällen höher sind als die nach dem früheren NEFZ-Verfahren. Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter http://www.skoda-auto.de/wltp.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

