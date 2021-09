Bad Wimpfen (ots) – Lidl in Deutschland ruft die Lebensmittel “Vitasia Wok Noodles Curry, 300g” und “Vitasia Instant Nudeln Geschmack Garnele, 85g” mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen zurück:

Lebensmittel | Mindesthaltbarkeitsdatum | Charge

Vitasia Wok Noodles Curry, 300g | 04.2022 | L161ULB3A

Vitasia Instant Nudeln Geschmack Garnele, 85g | 04.07.2022 | L141UQA1A

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den betroffenen Lebensmitteln Rückstände des in der EU nicht zugelassenen Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid enthalten sind. Ethylenoxid wird als gesundheitsschädlich eingestuft. Aufgrund eines möglichen Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und die Lebensmittel nicht verzehren.

Die betroffenen Lebensmittel “Vitasia Wok Noodles Curry, 300g” und “Vitasia Instant Nudeln Geschmack Garnele, 85g” mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen wurden bei Lidl in Deutschland in allen Bundesländern mit Ausnahme von Saarland verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl in Deutschland sofort reagiert und die betroffenen Lebensmittel aus dem Verkauf genommen. Die Lebensmittel können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf sind ausschließlich die Lebensmittel “Vitasia Wok Noodles Curry, 300g” und “Vitasia Instant Nudeln Geschmack Garnele, 85g” mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Lebensmittel der Marke Vitasia sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Lidl in Deutschland entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

