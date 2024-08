Bad Wimpfen (ots) –

Das wichtigste Profi-Radrennen des Landes startet am 21. August in Schweinfurt und führt in vier Etappen nach Saarbrücken. Als Hauptsponsor, Namensgeber und „Offizieller Frische-Partner“ der Deutschland Tour sorgt Lidl in Deutschland bei den Besuchern des Highlight-Events für bewusste Ernährung und Bewegung: In den Start- und Zielbereichen in Schweinfurt, Heilbronn, Schwäbisch Gmünd, Villingen-Schwenningen, Annweiler am Trifels und Saarbrücken bieten Frische-Bikes leckere Obstsalate und unterschiedliche Powerriegel der Lidl Eigenmarke „Alesto“. Mit seiner Eigenmarke „Saskia“ ist Lidl darüber hinaus offizieller Wasserpartner der Lidl Deutschland Tour.

Radsportfans können bei dem Lidl Frische Sprint auf einem Spinning-Bike VIP-Tickets für die Lidl Deutschland Tour 2025 oder ein limitiertes Tour-Trikot gewinnen und sich Lidl-Einkaufstaschen personalisieren lassen. Auch unsere Lidl-Freshies, Maskottchen in Form einer Obstsorte, die schon bei der Fußball-Europameisterschaft die Fans unterhielten, werden bei der Deutschland Tour vor Ort sein.

„Wir freuen uns sehr, dass wir im Profiradsport mit der Lidl Deutschland Tour zum ersten Mal das wichtigste Radrennen Deutschlands fördern. Durch unsere Aktionen möchten wir die Zuschauer für den Radsport und Bewegung begeistern sowie eine ausgewogene Ernährung für alle leicht zugänglich machen. Das Sponsoring sowie unsere vielfältigen Maßnahmen zielen auf unser Nachhaltigkeitsengagement für eine gesunde und aktive Lebensweise ab“, sagt Arnd Pickhardt, Geschäftsleiter Kunde der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. Auch Lidl-Trek, ein führendes Team im internationalen Radsport, wird bei der Lidl Deutschland Tour antreten. Seit 2023 ist Lidl Hauptsponsor und strategischer Partner des UCI-WorldTour-Teams.

Extras in Heilbronn

In der Lidl-Heimat bietet der Frische-Discounter Radsportbegeisterten und Mitarbeitern weitere Extras: Bei einem Public Viewing können Fans das Rennen live verfolgen und es warten weitere verschiedene Attraktionen. Zwei Lidl Food Trucks versorgen die Fans mit Kostproben aus dem veganen Lidl-Sortiment der Eigenmarke „Vemondo“, wie vegane Dips auf Ciabatta und vegane Käsespätzle, sowie mit frischen Obstsalaten. Für die Lidl-Kollegen gibt es direkt bei der Zieleinfahrt einen Mitarbeiterbereich, um die Profis hautnah zu erleben. Bei einer Sternfahrt des Lidl-Teams nach Heilbronn zeigen die Kollegen ihre sportliche Seite und überqueren das Ziel vor den Fahrern.

PreZero, der Umweltdienstleister der Schwarz Gruppe, unterstützt rund um das Veranstaltungsgelände das Abfallmanagement. Zusätzlich stellt das Unternehmen an einem Stand eigene Dienstleistungen und Produkte vor. Unter dem Motto „Für eine Welt in der Zero Waste nicht länger eine Vision ist“ zeigt PreZero dort auch Produkte aus recycelten Kunststoffen, wie beispielsweise Einkaufskörbe oder einen Bobbycar.

Lidl Deutschland Tour 360-Grad erlebbar

Als Namensgeber der Deutschland Tour wird Lidl auf der gesamten Strecke sowie im Zielbereich sichtbar sein. Darüber hinaus ist der Gesamtführende für die Zuschauer am leuchtend blauen Trikot mit gelben und roten Akzenten erkennbar, den klassischen Lidl-Farben. Im Rahmen der Dachkampagne „Offizieller Partner deines Lebens“ macht der Lebensmitteleinzelhändler die Lidl Deutschland Tour mit Aktionen und Angeboten in Print, Online, TV und in den sozialen Medien durch Markenbotschafter für alle erlebbar.

