Hamburg (ots) –

Die perfekte Verbindung von Aroma, Design und Preis-Leistung: Das zeichnet die neue Let’s Brew Filterkaffeemaschine aus. Als Marktführer im Filterkaffeesegment hat Tchibo seine erste eigene Maschine für das Lieblingsgetränk der Deutschen ab sofort online und in den Shops. Die Let’s Brew überzeugt mit bestem Kaffeearoma, jungem Design, einfacher Bedienbarkeit sowie ihrem Preis von 49 Euro rundum. Eine für Alle eben.

Spezieller Brühkopf und Aroma Swing

Die Filterkaffeemaschine ist aus keinem Haushalt wegzudenken. Kein Wunder: Auch der aktuelle Tchibo Kaffeereport 2021 hat ergeben, dass 48,5 Prozent aller Kaffeetrinker regelmäßig Filterkaffee genießen – und damit weiterhin die beliebteste Zubereitungsart. Was Kundinnen und Kunden besonders wichtig ist für ihre Kaufentscheidung, wissen wir auch: eine pflegeleichte Maschine mit einfacher Handhabung – und ein Preis, der überzeugt. All das bietet die Let’s Brew, unter anderem mit einer praktischen Dosierhilfe auf dem abnehmbaren Wassertank und einem mitgelieferten Kaffeelot. Für frischen, besonders aromatischen Genuss sorgt “Aroma Swing”, d.h. die Zirkulation des Kaffees in der Kanne, sowie der speziell entwickelte Brühkopf, der das Kaffeepulver gleichmäßig benetzt.

Der schönste Filter, den Kaffee je hatte – für 10 Tassen Kaffee

Kaffeezubereiten einfach gemacht: Wassertank abnehmen, befüllen, einsetzen und los! Trotz ihres frischen, kompakten Designs bietet die Let’s Brew mit ihrem 1,4-Liter-Tank Filterkaffeegenuss für gleich zehn Tassen. Und wer es gar nicht abwarten kann: Auch wenn vor Ende des Brühvorgangs Kaffee benötigt wird, sorgt der automatische Tropf-Stopp dafür, dass die Edelstahl-Heizplatte sauber bleibt.

Die neue Let’s Brew Filterkaffeemaschine ist ab sofort online und in den Tchibo Shops für 49 Euro erhältlich. In Weiß und Schwarz als Dauersortiment, als Limited Edition in Hellgrün.

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie im Tchibo Mediacenter (https://www.tchibo.com/servlet/content/310260/-/starteseite-deutsch/presse/media-center.html).

Pressekontakt:

Karina Schneider, Tchibo GmbH, Corporate Communications

Tel: +49 40 63 87 – 3862

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots