Sommer, Sonne, Leichtigkeit: Mit steigenden Temperaturen steigt auch die Sehnsucht nach leichter Kleidung, Strand oder Schwimmbad – und der persönlichen Wohlfühlfigur. Der Deutsche Ärzte Service versteht die Bedeutung dieses Gefühls und hilft Menschen dabei, sich in ihrer Haut wohlzufühlen, um ihr Leben in jeder Jahreszeit voll genießen zu können.

Ein positives Körpergefühl ist zu jeder Jahreszeit wichtig, doch gerade im Sommer eng mit dem Selbstwertgefühl, der Ausstrahlung und der allgemeinen Zufriedenheit verknüpft. Wer unzufrieden oder gar unglücklich mit seiner Figur ist, kann großen Leidensdruck verspüren. Der Deutsche Ärzte Service (https://www.deutscher-aerzte-service.de/) (DÄS) knüpft hier an und kooperiert deutschlandweit ausschließlich mit renommierten Fachkliniken für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Monatlich stellen die Kliniken ein kleines Kontingent an freien OP-Plätzen zur Verfügung, um auch weniger wohlhabenden Kundinnen und Kunden erschwingliche Preise zu ermöglichen. Der Fokus des DÄS liegt dabei auf Brustvergrößerungen und Bruststraffungen, die nach wie vor zu den häufigsten ästhetischen Eingriffen in Deutschland zählen.

Die Fachzentren für plastische und ästhetische Chirurgie sind in zahlreichen deutschen Großstädten vertreten. Durch das große Netzwerk ist es dem DÄS möglich, seit vielen Jahren einen konstanten Preis von 2.999 Euro für eine Brustvergrößerung anzubieten – und das, obwohl in sämtlichen Branchen die Preise steigen.

„Trotz unseres konstanten Festpreises für eine Brustvergrößerung werden beim Deutschen Ärzte Service keine Kompromisse in der Qualität gemacht“, betont Isabella Schneier, Geschäftsführerin des Deutschen Ärzte Service. Nur erfahrene Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie mit mindestens hundertfacher Expertise des jeweiligen Eingriffs werden in das Netzwerk aufgenommen. Die medizinischen Partner müssen neben der langjährigen Erfahrung auch nachweisen, dass sie regelmäßig an Weiterbildungen und Kongressen teilnehmen, um mit den neuesten OP-Methoden und minimalinvasiven Techniken vertraut zu sein. Auch die Sicherheitsstandards der jeweiligen Kliniken in Bezug auf Qualität, Hygiene und die verwendeten Materialien werden genau und regelmäßig geprüft.

Besondere DÄS-Leistung bei gleich hohen Qualitätsstandards

Durch die fast 20-jährige Erfahrung wissen die Experten des Deutschen Ärzte Service, welcher Arzt in welchem Bereich der ästhetisch-plastischen Chirurgie sein Spezialgebiet hat und können die Patientinnen und Patienten eingehend beraten. Mehr als 100.000 Personen konnte seit der Gründung des Deutschen Ärzte Services geholfen werden.

„Über uns bekommen unsere Kundinnen eine außergewöhnliche Leistung, denn herkömmlicherweise wird mehr als das Doppelte für eine Brustvergrößerung bzw. Straffung berechnet. Die günstigere Preisgestaltung können wir durch unser Netzwerk ermöglichen – trotzdem bieten wir den gleichen hohen Qualitätsstandard“, erklärt Isabella Schneier weiter.

Aufgrund der bundesweiten Größenordnung sind zum Beispiel hohe Rabatte beim Mengeneinkauf der benötigten medizinischen Materialien möglich. Dabei wird Wert auf die höchste Qualität der verwendeten Produkte gelegt und es kommen bei einer Brustvergrößerung ausschließlich die modernsten Silikongel-Implantate mit der lebenslangen Produktgarantie zum Einsatz. Synergieeffekte in der Verwaltung können die Fixkosten des Eingriffes reduzieren. Den Partnerkliniken kann eine wirtschaftlichere Auslastung ihrer Operationssäle durch geschickte Planung garantiert werden – bei gleichbleibender Qualität. „Dadurch bleiben solche Eingriffe nicht nur vermögenden Frauen vorbehalten, sondern sind für viele erschwinglich. Unter dem Hashtag #happypatientsdäs auf Instagram bzw. unter www.instagram.com/deutscher_aerzte_service kann man einige glückliche Patientinnen sehen“, sagt die Geschäftsführerin.

Ob junge Frauen, die unter einer flachen Brust leiden oder Mütter, deren Busen sich nach Schwangerschaft und Stillzeit stark verändert hat und die sich ihre frühere Festigkeit und Form der Brust zurückwünschen: Ein ästhetisch-chirurgischer Eingriff hat nicht nur etwas mit der Optik zu tun, sondern vor allem mit Lebensqualität und Selbstwertgefühl. Ein harmonisches Körpergefühl trägt dazu bei, dass sich die Betroffenen nicht nur wohler, sondern auch entspannter und glücklicher fühlen.

Der Deutsche Ärzte Service

Der Deutsche Ärzte Service arbeitet als Dienstleister für Kliniken, Ärzte, die medizintechnische Industrie und Patienten. Durch ein deutschlandweites Netzwerk an spezialisierten Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie kann der Deutsche Ärzte Service zahlreiche verschiedene Operationen zu einem geringeren Festpreis als üblich anbieten. Interessenten können sich kostenlos über die Spezialgebiete der Ärzte unter der Service Hotline 0800 / 26 26 770 beraten lassen oder sich direkt unter http://www.deutscher-aerzte-service.de/für ein Beratungsgespräch an ihrem Wunschstandort anmelden.

