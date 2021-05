Hamburg (ots) – Der Lingerie- und Bademodenspezialist LASCANA, ein Tochterunternehmen der Hamburger Otto Group, weitet sein bestehendes stationäres Netz aus und eröffnete am 27. Mai im CITTI-PARK Lübeck einen neuen LASCANA Store mit innovativem Ladenbaudesign. In dem weiträumigen, modernen Einkaufszentrum vor den Toren der Hansestadt Lübeck befindet sich ab sofort die inspirierende Woman’s World von LASCANA.

Der neue LASCANA Store im CITTI-PARK Lübeck überzeugt nicht nur durch einen modernen, offen gestalteten Eingangsbereich, sondern zudem durch ein erstmalig von der Marke neu eingesetztes Ladenbaudesign, welches insbesondere durch einen großen Videoscreen im Schaufenster, zahlreiche Inspirationswände und vielseitige Verkaufsinseln begeistert.

“Trotz der derzeitigen Corona-Situation glauben wir fest daran, dass der stationäre Handel auch weiterhin eine große Bedeutung haben wird. Wir freuen uns daher sehr, mit der Eröffnung unseres neuartigen Stores in Lübeck unser deutschlandweit bestehendes stationäres Netz erfolgreich, um einen weiteren Store im Norden zu erweitern und ab sofort auch Kund*innen hier in die inspirierende Produktvielfalt von LASCANA eintauchen zu lassen”, sagt LASCANA Mitgeschäftsführer Olaf Koopmann, der unter anderem den stationären Handel der Marke verantwortet.

Vor Ort erwartet die Besucher*innen eine große Auswahl an traumhafter Lingerie, vielfältiger Beach- und Swimwear sowie gemütlicher Nachtwäsche. Einen besonderen Wert legt das Hamburger Unternehmen in seinen deutschlandweit 26 eigenen Stores zudem auf eine erstklassige und individuelle Größen-, Passform- sowie Style-Beratung durch fachkundige Store-Mitarbeiter*innen.

Auch die innovative Gestaltung der Umkleidekabinen im neuen LASCANA Store im CITTI-PARK Lübeck verspricht ein besonderes Shoppingerlebnis – die Kabinen ermöglichen es Kund*innen zwischen insgesamt vier verschiedenen Lichtvarianten, u. a. Beach-, Home-, Day- und Candle-Light, zu wechseln. Kund*innen können sich so in ihren Lieblings-Styles während verschiedener Lichtverhältnisse betrachten. Diese Wohlfühl-Atmosphäre in den geräumigen, hochwertigen Kabinen zählt zu den besonderen Highlights in den LASCANA Stores.

Hochauflösendes Bildmaterial des neuen LASCANA Stores im CITTI-PARK Lübeck steht anbei zum Downloaden (https://we.tl/t-gMx6qrOTH1) bereit.

