Verden (ots) – Mirácoli® wird 60 Jahre alt und erhält zum Jubiläum im DEUTSCHLAND TEST von Focus Money die Auszeichnung als Kundenliebling 2021. Eine schnelle Zubereitung sowie hochwertige Zutaten machen die Marke bei ihren Kundinnen und Kunden besonders beliebt.

Seit 1961 verwöhnt Mirácoli® seine Fans in Deutschland mit hochwertigen Zutaten und leckeren, schnell zubereiteten Mahlzeiten. Passend zum 60. Geburtstag zeichnet Focus Money die Marke 2021 als Kundenliebling aus. Die Auszeichnung basiert auf einer Untersuchung, die rund 20.000 Marken in den Bereichen Preis-Leistungsverhältnis, Service und Qualität aus Kundenbewertungsportalen, sozialen Medien und anderen Online-Quellen analysiert hat.

Hans Bakker, Geschäftsführer von Mars Food Deutschland, sagt dazu:

“Wir freuen uns, dass unsere Marke Mirácoli in diesem Jahr als Kundenliebling ausgezeichnet wurde. Besonders stolz macht uns, dass diese Auszeichnung auf dem Feedback der Konsumentinnen und Konsumenten beruht. Diese Wertschätzung ist ein toller Ansporn, jeden Tag unser Bestes für unsere Marken zu geben. Es ist uns ein Anliegen, Menschen bei der Zubereitung von ausgewogenen Mahlzeiten zu unterstützen.”

Vor über sechs Jahrzehnten brachte Mirácoli® als erstes italienisches Nudel-Fertiggericht ein bisschen Italien auf die deutschen Küchentische. In den 50-er Jahren war Italien ein beliebtes Reiseziel: Sommer, Sonne und das Meer zogen die Deutschen in den Süden. Zurück kamen sie mit der Sehnsucht nach dem köstlichen italienischen Essen. Mit Mirácoli® gab es ein Produkt, das diesen Geschmack nach Deutschland brachte.

Basierend auf 60 Jahren Erfahrung ist Mirácoli® auch für die Zukunft gut aufgestellt. Mit dem “ready to heat”-Format “Pasta Pronto” begegnet die Marke dem aktuell wachsenden Convenience-Trend. Gerade im Homeoffice bleibt häufig wenig Zeit, ausgewogene Mahlzeiten zuzubereiten – es muss schnell gehen. In 90 Sekunden zaubert da Mirácoli®, das sich von “miracolo”, dem italienischen Wort für “Wunder” ableitet, al dente gekochte Nudeln, geschwenkt in Tomatensoße oder fein gewürzt. Allein 2020 kamen in Deutschland 85 Millionen Portionen auf den Tisch.

Mars Food gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. In Deutschland vertreibt Mars Food die bekannten Marken UNCLE BEN’S® (zukünftig BEN’S ORIGINAL(TM)), MIRÁCOLI®, TASTY BITE® und EBLY®. Der deutsche Firmensitz liegt in Verden bei Bremen. Mars Food verfolgt das Ziel, tägliche Mahlzeiten ausgewogener, erschwinglich, praktisch und vor allem schmackhaft zu machen.

2019 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro. An seinen fünf Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Petcare, Royal Canin und Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeitende aus rund 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her. Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen belegt Mars seit Jahren einen Spitzenplatz bei “Deutschlands Beste Arbeitgeber” und wurde im Februar 2020 bereits zum dritten Mal mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.

