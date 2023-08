Verl (ots) –

Kryptowährungen sind in aller Munde und immer mehr Menschen nutzen den Boom, um auch in diese digitalen Währungen zu investieren und hohe Gewinne zu realisieren. Doch für Mario Lüddemann – Investment-Experte und Buchautor – sind Kryptowährungen keine sichere Geldanlage.

In den letzten Jahren hat das Investieren in Kryptowährungen enorm an Popularität gewonnen. Kryptowährungen sind digitale Währungen, die auf kryptografischen Technologien basieren und unabhängig von Regierungen und Banken funktionieren. Mario Lüddemann ist allerdings der Ansicht, dass Investitionen in Kryptowährungen in der Regel mehr Risiken als Chancen mit sich bringen.

Auf der einen Seite bieten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und andere die Möglichkeit, an einem innovativen und potenziell profitablen Markt teilzunehmen. Die Blockchain-Technologie, auf der viele Kryptowährungen basieren, hat das Potenzial, verschiedene Branchen zu revolutionieren und neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Darüber hinaus haben einige Investoren enorme Gewinne erzielt, indem sie frühzeitig in bestimmte Kryptowährungen investiert haben.

Auf der anderen Seite sollten Investoren jedoch die volatilen und spekulativen Eigenschaften von Kryptowährungen nicht vergessen. Die Preise können stark schwanken und es besteht das Risiko eines Verlusts des investierten Kapitals. Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Regulierung von Kryptowährungen, da es in der Vergangenheit zu Hacks, Betrug und anderen illegalen Aktivitäten gekommen ist.

Mario Lüddemann selbst investiert nicht in Kryptowährungen. Er hält es da wie einer der bekanntesten und erfolgreichsten Investoren der Welt. In der Vergangenheit äußerte Warren Buffett mehrfach kritische Ansichten über Kryptowährungen. Er betonte wiederholt, dass er sie nicht als Anlageklasse betrachtet und deshalb auch kein Interesse an ihnen hat.

Buffett äußerte Bedenken hinsichtlich der starken Preisschwankungen und der mangelnden Regulierung von Kryptowährungen. Er sieht sie eher als spekulative Instrumente anstatt als wirkliche Vermögenswerte. Buffett ist auch besorgt darüber, dass Kryptowährungen keine intrinsische Wertgrundlage haben und daher nicht nach herkömmlichen Bewertungsmethoden beurteilt werden können.

„Bitcoins sind so volatil und die Kurse so unberechenbar, da konzentriere ich mich lieber weiterhin auf Aktien. Diese handle ich seit mehr als 25 Jahren und weiß daher genau, was ich tue“, erklärt Lüddemann seine Skepsis gegenüber Bitcoin & Co.

Wenn man sich trotz aller Risiken dafür entscheidet, in Kryptowährungen zu investieren, ist es wichtig, eine gründliche Recherche durchzuführen, um das Risiko zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen, betont Lüddemann.

Für ihn ist es ratsam, nur Geld zu investieren, das man bereit ist zu verlieren, und auf jeden Fall das Risiko zu streuen, indem man in verschiedene Anlagen diversifiziert.

Insgesamt handele es sich immer um eine persönliche Entscheidung, in Kryptowährungen zu investieren, die auf individuellen Zielen, Risikotoleranz und Kenntnissen basieren sollte. Obwohl es Chancen auf hohe Renditen bietet, sind die erheblichen Risiken für den Börsenexperten Lüddemann nicht zu unterschätzen.

Über Mario Lüddemann

1996 startete Mario Lüddemann als privater Börsenhändler im deutschen Aktienmarkt mit 5.000 DM Startkapital und erreichte bereits 2001 eine Million Gewinn als Daytrader an den deutschen Finanzmärkten. Seit 1996 setzte der Börsen-Profi über 64.000 Trades mit einem Handelsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro um. Heute ist Mario Lüddemann finanziell unabhängig und selbstständig tätig als Portfoliomanager, Finanzanalyst sowie Buchautor und hochschulzertifizierter Managementtrainer. Er ist einer der bekanntesten Trading- und Investment-Experten in Deutschland.

Pressekontakt:

Mario Lüddemann

Lüddemann Investments GmbH

Chromstr. 86-88

33415 Verl

+49(0)5246 9366646

[email protected]

Original-Content von: Investment Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots