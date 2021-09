München (ots) –

– Digitaler Karrieretag am 16. September bietet Gespräche mit Amazon Recruiter:innen

– “Amazon Career Day” – eine der größten virtuellen Recruiting-Veranstaltungen in Europa

– Tausende Neueinstellungen in Deutschland geplant

– Von Logistik bis Wissenschaft: großes Spektrum an Tätigkeiten und Qualifikationen

– Infos und Anmeldung unter www.amazoncareerday.com

01.09.2021 – Amazon will in den kommenden Monaten tausende neue Mitarbeiter:innen einstellen – und lädt Interessierte unter dem Motto “Komm wie Du bist” daher zu einem digitalen “Amazon Career Day” ein. In dessen Rahmen können sich Teilnehmer:innen am Donnerstag, 16. September 2021, von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr, über den möglichen Einstieg bei Amazon informieren. Zur Anmeldung geht es hier (https://register.amazoncareerday.com/page/1876518/germany?lang=de).

Stellen bietet Amazon für Auszubildende und Berufseinsteiger:innen ebenso wie für erfahrene Fach- und Führungskräfte, jeweils in einer Reihe von Bereichen: etwa in den vielfältigen Tätigkeitsfeldern der Logistik, dem Marketing, dem Finanzwesen oder Rechenzentren. Entsprechend breit ist das Spektrum gefragter Qualifikationen: von Lagerung und Versand bis Forschung, von ungelernt bis hochspezialisiert.

“Wir arbeiten jeden Tag hart daran, der beste Ort für Menschen zu sein, die eine zufriedenstellende und erfüllende, langfristige Karriere haben wollen”, sagt der neue Amazon CEO Andy Jassy. “Amazon wächst weiterhin schnell und erfindet sich unermüdlich in vielen Bereichen neu. Wir hoffen, dass der Career Day Arbeitssuchenden die Unterstützung bietet, die sie benötigen, um neue Fähigkeiten zu erlernen oder ihre Karriere bei Amazon oder anderswo neu zu gestalten.” In den letzten zehn Jahren hat Amazon mehr als 15.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, allein in diesem Jahr kommen 5.000 weitere hinzu. Auch in Zukunft wird das Unternehmen weiterhin investieren und vielfältige neue Jobmöglichkeiten bieten.

Auf dem Karrieretag können angemeldete Teilnehmer:innen in über 500 Coaching-Sessions einzeln mit Recruiter:innen von Amazon sprechen. Zudem startet um 10:30 Uhr ein virtuelles Rahmenprogramm. Dabei gibt Andy Jassy Karriere-Tipps.

“,Komm wie Du bist’ – dieses Motto steht nicht nur für den Dresscode bei Amazon. Wir freuen uns, wenn Bewerber:innen sich so geben, wie sie sind, und wir uns in den Gesprächen wirklich kennenlernen können”, betont Ralf Kleber, Country Manager von Amazon.de. “Amazon bietet etliche Aufstiegsmöglichkeiten – egal ob jemand lieber mit dem Kopf arbeitet oder mit den Händen, in der Logistik oder im Büro, mit Hochschulabschluss oder ohne. Wir bieten eine branchenführende Vergütung sowie ein sicheres und modernes Arbeitsumfeld, denn wir wollen der weltweit beste Arbeitgeber werden.”

Amazon legt Wert auf Vielfalt, beschäftigt in Deutschland Mitarbeiter:innen aus mehr als 150 Ländern und bietet Menschen jeglichen Hintergrunds Aufstiegschancen: Ob Frau, Mann oder divers, mit oder ohne Migrationshintergrund, mit oder ohne Behinderung, gleich welcher Religion oder sexuellen Orientierung.

Das Unternehmen ermutigt auch Quereinsteiger:innen, am “Amazon Career Day” teilzunehmen. Denn ungewöhnliche Laufbahnen sind bei Amazon keine Seltenheit – wie etwa im Fall eines früheren Fleischermeisters, der heute als Experte für nachhaltige Mobilität in München arbeitet. “Karrieren bei Amazon sind nicht vorgezeichnet. Es gibt viele, auch überraschende Wege”, sagt Bettina Stix, die den Karrieretag moderieren wird. Sie ist seit über 20 Jahren bei Amazon beschäftigt – und hat in dieser Zeit ganz verschiedene Rollen ausfüllen können. Begonnen hat sie als Online-Redakteurin, mittlerweile ist sie Direktorin von Amazons weltweitem Katastrophenhilfeprogramm, das sie selbst entwickelt hat. Hier werden das logistische Knowhow der Amazon Mitarbeiter:innen und die Technologie von Amazon dafür eingesetzt, Hilfsgüter zielgerichtet und schnell in Katastrophengebiete zu bringen.

Mehr zum Thema Arbeiten bei Amazon steht auf: www.aboutamazon.de/arbeiten-bei-amazon. Und hier (https://www.amazon.jobs/de/) geht es zu allen Jobangeboten bei Amazon.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just-Walk-Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind nur einige Beispiele, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen auf www.aboutamazon.de und auf Twitter unter @AmazonNewsDE (https://twitter.com/amazonnewsde).

