Erstmals bietet KitzSki heuer auch eine geführte E-Bike Tour an. Die Teilnahme am KitzMountain Guiding ist mit einem gültigen Liftticket kostenlos.

Das KitzMountain Guiding mit den beiden Wanderführern Susi und Harry ist sehr beliebt bei Einheimischen und Gästen. Die geführten Wanderungen sind ein kostenloser Zusatz-Service der Bergbahn Kitzbühel für ihre Gäste. Eine Umfrage hat ergeben, dass es die Gäste sehr schätzen, mit ortskundigen Wanderführern unterwegs zu sein, die selbst begeistert sind von der Bergwelt und der einzigartigen Kultur- und Naturlandschaft in und rund um Kitzbühel. Das KitzMountain Guiding bietet die Möglichkeit, eine schöne Zeit unter Gleichgesinnten zu verbringen und allerhand über die Region und seine Menschen zu erfahren.

„Das Programm ist sehr ausgewogen und bietet für jeden Geschmack die passende Wanderung: Weltcupfeeling im Sommer, Natur und Ruhe genießen oder einen Blick hinter die Kulissen von KitzSki werfen. Neu ist heuer die geführte E-Bike Tour vom Hahnenkamm zum Pengelstein. Sie ist ein Highlight für sich und richtet sich gezielt an das E-Bike begeisterte Publikum“, freuen sich Mag. Anton Bodner und Mag. Christian Wörister, Vorstandsduo der Bergbahn Kitzbühel. Die Teilnahme ist mit einem gültigen Liftticket für die Sommerbahnen von KitzSki kostenlos (zum Beispiel mit der KitzSki Card oder einem Tagesticket).

NEU: Geführte E-Bike-Tour vom Hahnenkamm zum Pengelstein

Treffpunkt ist jeweils dienstags um 09.30 Uhr an der Infotafel „KitzMountain Guiding“ im Bereich der Kassen an der Talstation der Hahnenkammbahn. Von der Talstation der Hahnenkammbahn geht es auf Schotterwegen auf den Hahnenkamm bis zum Bergrestaurant Pengelstein – das atemberaubende Panorama auf die umliegende Bergwelt inklusive. (Hinweis: Die Talfahrt erfolgt mit der Fleckalmbahn.) Für die Teilnahme an der geführten E-Bike Tour besteht Helmpflicht, ein modernes E-Bike mit aufgeladenem Akku (mindestens 625 Wh) ist erforderlich. Knie und Ellbogenschützer werden empfohlen. Wer an der geführten E-Bike Tour im Rahmen des KitzMountain Guidings teilnimmt, kann sich bei element3 oder Intersport KitzSport (http://www.kitzsport.at/e-bike-verleih/) in Kitzbühel ein E-Bike zum Sonderpreis von € 40,- Tagesmiete ausleihen (beschränkte Verfügbarkeit). Als Nachweis benötigen element3 und Intersport KitzSport bei der Rückgabe des E-Bikes die Vorlage des gültigen Lifttickets.

Programm KitzMountain Guiding 2022

montags: Streif Spaziergang (Hahnenkamm) oder Horn-Bichlalm (Kitzbüheler Horn)

dienstags: NEU: E-Bike Tour vom Hahnenkamm zum Pengelstein (Hahnenkamm) oder Streif Viewing (Hahnenkamm)

mittwochs: Hightech am Berg (Hahnenkamm)

donnerstags: Streif Viewing (Hahnenkamm)

freitags: Steinbergkogel Gipfel (Hahnenkamm) oder Wanderung zum Sonnenuntergang

samstags: Streif Viewing (Hahnenkamm)

sonntags: NEU: Rund um den Hahnenkamm

kitzski.at/kitzmountainguiding (https://www.ots.at/redirect/kitzski1)

