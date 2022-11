Berlin (ots) –

Die digitale Koch-Plattform Kitchen Stories (https://www.kitchenstories.com/de) und Getir (https://getir.com/de/), der Pionier der ultraschnellen Lebensmittellieferung, arbeiten zusammen. KonsumentInnen können bei Kitchen Stories ab sofort nicht mehr nur in einer Vielzahl kreativer Rezepte stöbern: Für ausgewählte Rezepte kann die entsprechende Einkaufsliste nun auch mit einem Klick bestellt und in wenigen Minuten nach Hause geliefert werden. Die Ratlosigkeit im Supermarkt gehört damit der Vergangenheit an.

„Kochen mit frischen Lebensmitteln ist ein Stück Lebensqualität. Durch die Zusammenarbeit von Getir und Kitchen Stories können sich unsere KundInnen diese Qualität so einfach wie nie in ihren Alltag holen“ so Sven-Joachim Irmer, Unternehmenssprecher von Getir, und fügt hinzu: „Es freut uns sehr, unseren KundInnen eine so attraktive Lösung anbieten zu können. Frisch zu kochen ist gesünder und günstiger. Woran es oftmals mangelt, ist der Faktor Zeit, gerade beim Einkaufen. Unser gebündeltes Know-How garantiert einen optimalen Einkauf, ganz nach individuellen Lebensmittelpräferenzen und Lebensstilen.“

Alexander Bauer, Chief Operating Officer bei Kitchen Stories, betont ebenfalls die noch besseren Erlebnismöglichkeiten, die sich nun eröffnen: „Die Partnerschaft mit Getir ist für uns der nächste Schritt, Rezepte direkt bestellbar zu machen. Durch die Integration von Getir liegen zwischen der Rezept-Inspiration und dem tatsächlichen Kocherlebnis nur wenige Minuten, bis alle benötigten Zutaten direkt an die Haustür geliefert werden. Damit bieten wir unseren UserInnen ein noch nahtloseres Kocherlebnis und für unsere Werbekunden rücken wir noch näher an den Point of Sale.“

Der Service steht ab sofort zur Verfügung.

Über Getir:

Getir ist der Pionier der ultraschnellen Lebensmittellieferung. Das Tech-Unternehmen ist in den Bereichen Einzelhandel und Logistik tätig und hat die Zustellung auf der letzten Meile mit seinem Angebot „Lebensmittel in Minuten“ revolutioniert und bietet seinen Kunden rund 2.000 Artikel des täglichen Bedarfs an. Getir wurde 2015 gegründet und ist in 81 Städten der Türkei vertreten. Seit 2021 ist das Unternehmen auch in Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und den Vereinigten Staaten tätig.

Über Kitchen Stories:

Kitchen Stories ist eine digitale, videobasierte Koch-Plattform, verfügbar u.a. als App, Webseite, auf Smart TVs oder via Amazon Echo Show. Allein die App verzeichnet über 22 Millionen Downloads in 150 Ländern und wurde mehrfach als „Best of“ ausgezeichnet (u.a. mit dem Apple Design Award). Viele Millionen Menschen lassen sich monatlich über die Social Media-Kanäle von der im Jahr 2013 in Berlin gegründeten Plattform inspirieren. Seit 2017 ist die BSH Hausgeräte GmbH als strategischer Investor beteiligt.

Pressekontakt:

Sven-Joachim Irmer

[email protected]

Getir Germany

c/o Design Offices Ostbahnhof

Koppenstr. 93

10243 Berlin

Original-Content von: Getir Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots