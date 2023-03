Frankfurt (ots) –

– 63 Motorjournalistinnen aus 43 Ländern wählen kompakten Kia-Crossover zum „World‘s Best Car for 2023“

– Elektrifizierte Niro-Familie spielt wichtige Rolle in der Kia-Nachhaltigkeitsstrategie

Während die Jurys der meisten Automobilwettbewerbe immer noch männerdominiert sind, stimmen bei den „Women’s World Car of the Year“-Awards ausschließlich Motorjournalistinnen über die Neuerscheinungen auf dem internationalen Automobilmarkt ab. Zum 13. Mal wurden die „WWCOTYs“ in diesem Jahr vergeben, und einmal mehr gehört ein Kia zu den Preisträgern: Die 63 Journalistinnen aus 43 Ländern, die weltweit einzige rein weibliche Expertenjury im Automobilbereich, kürten den Kia Niro zum Weltfrauenauto des Jahres.

Bereits Mitte Februar hatte sich der Kia Niro unter den 59 zur Wahl stehenden Kandidaten als „Best Urban Model“ durchgesetzt und das WWCOTY-Finale erreicht. In ihrer Begründung hob die Jury hervor, dass der kompakte Kia-Crossover geräumig, praktisch, sicher und bequem zu fahren sei. Positiv bewertet wurde darüber hinaus das breite Spektrum umweltfreundlicher Antriebe und der sehr geringe Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch.

Die im vergangenen Sommer gestartete zweite Generation des Niro wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem gewann sie mit dem „Goldenen Lenkrad 2022“ in der Klasse „Kompakte SUVs“ den wichtigsten deutschen Automobilpreis. Der Kia Niro war bei seiner Einführung 2016 das erste Kia-Modell, das ausschließlich mit elektrifizierten Antrieben angeboten wurde. In der zweiten Generation hat die Marke ihren beliebten E-Vorreiter von Grund auf neugestaltet und noch stärker auf die komplexen, vielfältigen Bedürfnisse umweltbewusster Verbraucher zugeschnitten, mit dem Ziel, auch E-Mobilitäts-Neulinge für nachhaltige Antriebsarten zu gewinnen. Der Niro EV, der Elektro-Bestseller der Marke, hat eine kombinierte Reichweite von bis zu 460 Kilometern (nach WLTP). Und auch mit dem Niro Plug-in Hybrid* lassen sich aufgrund seiner E-Reichweite von 65 Kilometern (nach WLTP) die meisten täglichen Fahrten rein elektrisch absolvieren. Die dritte Antriebsvariante, der Niro Hybrid, zeichnet sich ebenfalls durch eine sehr hohe Kraftstoffeffizienz aus (kombinierter Verbrauch 4,2 bis 3,4 Liter pro 100 km). Im geräumigen und komfortablen Interieur kommen hochwertige Recycling-Materialien zum Einsatz, zudem bietet es neueste Infotainment- und Konnektivitätsfunktionen.

Der Niro ist übrigens keineswegs das erste Fahrzeug, das sich die Gunst der Jurorinnen sichern konnte: Zu den beim WWCOTY preisgekrönten Kia-Modellen gehören der Sportage (2022, Kategorie „Family SUV“), der Sorento (2021, Kategorie „Large SUV“), der XCeed (2019, Kategorie „Urban“) und der e-Soul (2019, Kategorie „Green Car“).

