Kevin Peters übernimmt mit 1. Februar 2023 den Vorsitz der Geschäftsführung von MSD Deutschland Human Health, mit Sitz in München. Er folgt auf Chantal Friebertshäuser, die eine neue berufliche Herausforderung außerhalb von MSD angenommen hat.

Kevin Peters ist seit mehr als 25 Jahren in unterschiedlichen globalen, regionalen und lokalen Funktionen für MSD tätig. Zuletzt war er Geschäftsführer von MSD Korea, das sich unter seiner Führung zum wichtigsten biopharmazeutischen Unternehmen im koreanischen Markt entwickelt hat. Korea ist für MSD außerdem eines der weltweit führenden Zentren für klinische Studien in der Onkologie.

Zuvor war der gebürtige Brite unter anderem als Geschäftsführer von MSD Thailand, als Chief Marketing Officer in China und als Global Brand Leader Immunologie in der Schweiz verantwortlich. Mit seiner langjährigen Erfahrung wird er das Wachstum von MSD in Deutschland weiter vorantreiben, vor allem in den Bereichen Onkologie, Impfstoffe und Infektionskrankheiten.

„Ich war immer beeindruckt von der Professionalität und der großen Innovationskraft von MSD Deutschland. Ich bin sehr stolz darauf, mich diesem Team anzuschließen. Wir haben ein gemeinsames Ziel: unsere Innovationen zu den Patient:innen zu bringen und dazu beizutragen, Leben zu retten und zu verbessern“, erklärt Kevin Peters. Neben der Konzentration auf die Wachstumsstrategie stehen die Beibehaltung einer starken Unternehmenskultur und die Förderung der Mitarbeitenden im Fokus. „Eine Organisation ist nur so gut wie die Menschen, die in ihr arbeiten. Ich freue mich darauf zu lernen, wie ich die Kolleg:innen auf ihrem Weg unterstützen kann. Ich verspreche alles dafür zu tun, um den Erfolgskurs von MSD in Deutschland gemeinsam fortzusetzen.“

Über MSD

Bei MSD, in den USA und Kanada bekannt als Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, eint uns ein Ziel: Wir nutzen führende wissenschaftliche Erkenntnisse, um auf der ganzen Welt Leben zu retten und mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Bereits seit über 130 Jahren stehen wir durch die Entwicklung wichtiger neuer Medikamente und Impfstoffe für Fortschritt. Unser Anspruch ist es, als forschendes biopharmazeutisches Unternehmen global führend zu sein – und wir entwickeln innovative Gesundheitslösungen und Wirkstoffe, die die Prävention und Behandlung von Krankheiten bei Menschen und Tieren weiter verbessern. Wir fördern Vielfalt und Inklusion in unseren Teams weltweit und handeln jeden Tag verantwortungsbewusst, um allen Menschen eine sichere, nachhaltige und gesunde Zukunft zu ermöglichen.

