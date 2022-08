Wiesbaden (ots) –

Evren Gezer spricht mit Europaministerin Lucia Puttrich über das „Hey, Europe!“ Festival / Folge 6 des Podcasts „20 Minuten Hessen“ erschienen

Am 24. September 2022 findet in Hanau das große „Hey, Europe!“ Jugend-Europa-Festival des Landes Hessen statt: „Wir wollen Jugendliche einbeziehen – und das in einer Art und Weise, die Spaß macht und ein bisschen peppig ist, nicht in der üblichen Konferenzform. Wir hören den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu, bieten Raum zur Diskussion und sind fest entschlossen, die Ergebnisse in unsere politische Arbeit einfließen zu lassen“, sagt Hessens Europaministerin Lucia Puttrich. Im Gespräch mit Folke Mühlhölzer, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der HA Hessen Agentur GmbH, und Radio- und TV-Moderatorin Evren Gezer stellt Lucia Puttrich das umfangreiche Programm des Festivals vor. Es seien verschiedene Panels und Bühnen mit Musik und Lyrik sowie Foodtrucks geplant – „eine lockere Atmosphäre. Denn Arbeit kann auch Spaß machen“, fasst es die Europaministerin in der neuen Folge des Podcasts „20 Minuten Hessen (https://www.hessisch.de/20-minuten-hessen/)“ zusammen.

Evren Gezer moderiert „Hey, Europe!“ Festival in Hanau

Evren Gezer verrät, dass sie die Veranstaltung in Hanau moderieren wird: „Es ist mir eine große Ehre, dass ich Euch durch den Tag begleiten darf. Das ist natürlich ein Festival, eine Veranstaltung für junge Menschen, aber am Ende bekommen wir so viel zurück. Wir erfahren, was Euch interessiert und wo wir Euch vielleicht auch unterstützen können. Das ist eine Win-win-Situation“, wendet sie sich im Podcast direkt an die Zielgruppe des Festivals.

Die Themen des Jugend-Europa-Festivals wurden vorab von Jugendlichen gesetzt. „Jugendliche werden zwar mit Impulsen abgeholt, aber sie haben die Themen bestimmt“, sagt Folke Mühlhölzer im Podcast. Das Workshop-Konzept sei der Kern des Programms. In diesen werde gearbeitet. „Und am Ende kommen wieder alle zusammen und tragen ihre Ergebnisse vor. Wir wollen zuhören. Wir wollen lernen, was dieser Generation wichtig ist“, so Mühlhölzer. Die Hessen Agentur hilft im Auftrag der Staatskanzlei bei der Organisation des Festivals. Mühlhölzer: „Das ist eine für uns sehr anspruchsvolle Aufgabe, weil wir so etwas nicht jeden Tag machen.“ Die Entwicklung des interaktiven Formats sei aber eine spannende Herausforderung gewesen.

Weil Frieden keine Selbstverständlichkeit mehr ist

„Europa ist ein wichtiges Thema. Erst recht nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Auch dafür gibt es dieses Festival“, sagt Evren Gezer und fragt die Europaministerin im Podcast nach den Ängsten, welche Jugendliche gerade jetzt beschäftigen. Staatsministerin Lucia Puttrich hat in den vergangenen Monaten viele Schulen besucht und weiß, dass Frieden in Deutschland für die junge Generation selbstverständlich war: „Sie fragen sich nun, ob es einen Dritten Weltkrieg geben kann. Gibt es die Gefahr, dass eine Atombombe gezündet wird?“ Der Zusammenhalt in Europa bedeute den Jugendlichen viel. Schülerinnen und Schüler hätten eine klare Position: Man dürfe die Ukraine nicht im Stich lassen. „Junge Leute sind heute viel unterwegs. Sie wissen genau, wie es Menschen in Polen, in Litauen oder in anderen Staaten geht“, berichtet die Ministerin. Und Evren Gezer betont, dass es für diese Sorgen und den Erfahrungsaustausch „auch Raum bei dem Festival in Hanau geben wird.“ Wer mitdiskutieren oder sich auch nur informieren möchte, der sollte sich schnell auf heyeurope.de zum Festival anmelden. Die Tickets sind kostenlos.

Die vielfältige Arbeit der Wirtschaftsförderer bietet Raum für viele weitere Gespräche mit Evren Gezer – und das kurz und knackig in ungefähr zwanzig Minuten. Ende September wird bereits die siebte Folge erscheinen. Abteilungsleiter Dr. Carsten Ott wird dann das Technologieland Hessen vorstellen. Zu finden ist der Podcast auf hessisch.de sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

