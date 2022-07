Laufen bei Basel / Düsseldorf (ots) –

Ricola, die Lieblings-Bonbonmarke der Deutschen1, startet am 1. September die nationale „Gratis-Genuss!“-Promotion2. Mit dem „Gratis-Genuss!“-Versprechen überzeugt Ricola noch mehr Menschen vom herausragenden Geschmack der Ricola Kräuterkompositionen. Für alle, die bisher noch nie die beliebten Kräuterbonbons probiert haben oder einfach nur eine neue Ricola Sorte entdecken möchten, geht dies ganz einfach: Ein Ricola Aktionsprodukt kaufen, Kassenbon hochladen und das Geld zurückerhalten.

Die Schweizer Kräuterbonbonspezialistin ist die klare Nummer 1 im deutschen Bonbonmarkt und punktet regelmäßig bei Konsumenten. Das Vertrauen der Verbraucher in die Marke ist groß und die „Gratis-Genuss!“- Promotion ist eine Einladung an all diejenigen, die bisher noch nicht auf den Ricola Geschmack gekommen sind.

Ricola ist mehr als ein Kräuterbonbon, denn mit dem breiten Geschmacksportfolio von 13 wohltuend-erfrischenden Sorten ist Ricola – zusätzlich zur Verwendung bei Erkältungen – immer mehr die perfekte Begleiterin in vielen Alltagssituationen. „Nimm einfach Ricola“ gilt beim Wandern, auf Radtouren, im Home-Office, in Meetings und in vielen weiteren Momenten. Der Genuss eines Ricola Bonbons ist wie eine kleine Auszeit vom Alltag: Zurücklehnen, entspannen und dann mit neuer Kraft wieder durchstarten. Ricola vitalisiert und es lohnt sich selbst zu überzeugen.

Die Mechanik der Promotion ist simpel: Ricola Aktionsprodukt kaufen, den Kassenbon auf der hierfür eingerichteten Aktionswebseite www.gratisgenuss-ricola.de hochladen und den Kaufpreis sofort und unkompliziert zurückerstattet bekommen. Schnell sein lohnt sich: Die Teilnahme ist auf 40.000 begrenzt.

„Gratis-Genuss!“ im Supermarkt, in Drogerien und in Apotheken.

Die Ricola „Gratis-Genuss!“ Promotion läuft vom 01.09. bis zum 15.11.2022 im Lebensmittelhandel, in Drogerien und zeitversetzt in Deutschlands stationären Apotheken vom 01.10. bis zum 31.12.2022. Einfach beim Einkauf auf die vielen Ricola Aktions-Displays achten und „Gratis-Genuss!“ ist garantiert.

Nimm einfach Ricola!

www.ricola.de

Ricola Kurzportrait

Ricola ist eine der modernsten und innovativsten Bonbonherstellerin der Welt. Das Unternehmen exportiert Kräuterspezialitäten in mehr als 45 Länder und ist bekannt für Schweizer Qualität. Im Jahr 1930 gegründet, mit Firmensitz in Laufen bei Basel sowie Tochterfirmen in Europa, Asien und den USA, produziert Ricola mittlerweile rund 60 Sorten Kräuterbonbons und Teespezialitäten.

Das Familienunternehmen gilt in der Schweiz als Pionierin in Sachen Kräuteranbau und legt größten Wert auf ausgewählte Standorte und kontrolliert umwelt-schonenden Anbau. Ricola hat mit knapp 100 Bauern aus dem Schweizer Berggebiet feste Abnahmeverträge geschlossen. Ricola bekennt sich zu einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Unternehmensführung und ist weltweit für rund 500 Mitarbeitende eine verantwortungsbewusste Arbeitgeberin. Die Verbindung der traditionellen Werte eines Familienunternehmens mit Qualitätsbewusstsein und Innovationsfreude macht den Erfolg des Schweizer Top-Brands aus.

Nachhaltiges Denken und Handeln gehören zu den Grundwerten von Ricola und bilden bereits seit Jahrzehnten eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Unternehmensführung. Bereits im vierten Jahr unterstützt Ricola in Deutschland vor diesem Hintergrund die gemeinnützige „Stiftung für Mensch und Umwelt“ und insbesondere die Initiative „Deutschland summt!“, um sich für den Schutz von Bestäuberinsekten einzusetzen.

Über CFP Brands

Die CFP Brands Süßwarenhandels GmbH & Co. KG ist ein Joint Venture der internationalen Süßwarenkonzerne Ricola (Schweiz), Perfetti van Melle (Italien/ Niederlande) und Fisherman’s Friend (Großbritannien). Als Marketing- und Vertriebsgesellschaft vertreibt CFP einige Top-Marken der Süßwaren-Branche auf dem deutschen Markt, dazu zählen Ricola, Fisherman’s Friend, Mentos, Chupa Chups, Smint und Center Shock. CFP Brands mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 130 Mitarbeiter.

1 IRI, LEH > 200 qm +A/L/N +DM +APO + TS + Convenience Shops, Volume market share, May 2022

2 Aktionszeitraum: 01.09. bis 15.11.2022. Bei Nichtgefallen den Preis eines Produktes zurück erhalten. Einmalige Teilnahme pro Haushalt. Teilnahme ab 18 Jahren. Maximal 40.000 Einlösungen im gesamten Aktionszeitraum. Weitere Infos & Teilnahmebedingungen unter www.gratisgenuss-ricola.de

