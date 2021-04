Freiburg (ots) – 300 Impfungen schafft Dr. med. Michael Scheer in seiner Arztpraxis in Paderborn in einer Woche. Über 50.000 Hausärzte gibt es in Deutschland. In vier Wochen könnten 60.000.000 Bürgerinnen und Bürger geimpft sein. Voraussetzungen: genügend Impfstoff für die Arztpraxen, optimale Räumlichkeiten, genügend Personal und die Software Idana.

Hausarztpraxen sind das Schlüsselelement in der Impfstrategie. Neben ihrer täglichen Arbeit müssen Ärzte jetzt zusätzlich Patienten impfen. Das ist sehr zeitintensiv und bedeutet viel Aufwand. Ärzte müssen informieren, aufklären, Kontraindikationen und relevante Vorerkrankungen in Erfahrungen bringen, Einwilligung zur Impfung und Datenweitergabe einholen. Die Software Idana unterstützt Ärzte alle diese Herausforderungen effizient, unkompliziert und papierlos zu meistern, damit sie sich auf die Impfung konzentrieren und doppelt so schnell impfen können.

Die Software Idana vereinfacht den Impf-Prozess in der Praxis von Dr. med. Michael Scheer in Paderborn. Nach der Terminvergabe für die Impfung erhalten die Patienten Aufklärungs- und relevante Fragebögen online, so dass diese vorab zu Hause gelesen und ausgefüllt werden können. “Der Idana-Bogen wird nach Terminvereinbarung online ausgefüllt, so dass beim Termin zu 95% alle Fragen schon beantwortet sind. Der eigentliche Impfvorgang geht ja relativ schnell. Wenn man mindestens 50 Menschen zusätzlich pro Tag durch die Praxis schleusen muss, wird die Anmeldung zum Engpass” so Dr. med. Scheer.

Die Versorgung der Hausärzte mit Impfstoff wird in absehbarer Zeit rasant zunehmen. Dann sind Herausforderungen für die Ärzte eine optimale Ausgestaltung der Räumlichkeiten für die Aufnahme und Nachbeobachtung der Impflinge, genügend Personal für den Impfprozess und der zeitliche Aufwand für Aufklärung und Information. Zumindest bei der Aufklärung und Information kann jeder Praxis geholfen werden.

Nach drei Wochen Impferfahrung in der Praxis resümiert Dr. Scheer “Jetzt haben wir jedenfalls Routine und wissen: 300 Impfungen in der Woche sind für uns ohne Probleme machbar. … Idana hat uns quasi gerettet, ohne Online-Bögen hätten wir die Menge nur schwer innerhalb einer Woche verimpfen können”.

Die Software Idana wurde von Ärzten in Freiburg vor 5 Jahren entwickelt. Auch in den weiteren Entwicklungsphasen werden immer aktiv praktizierende Ärzte mit einbezogen. Die Software ermöglicht digitale Anamnese und digitales Patientenmanagement. Gerade in Zeiten von Corona kann die Software sowohl beim Management von Corona wie auch bei den Schutz-Impfungen gegen Corona vielen Arztpraxen helfend zur Seite stehen.

“Uns geht es um die bestmögliche Unterstützung der Ärzte, damit sie sich auf die Behandlung der Patienten konzentrieren können. Wir nutzen Technologie, um beim Prozess der Anamnese sowie beim bürokratischen Management von Patienteninformationen Sicherheit und Effizienz zu erhöhen”, so Dr. med. Lucas Spohn, CEO der Tomes GmbH, die die Software Idana entwickelt hat.

Über das Unternehmen

Die Tomes GmbH wurde von Ärzten vor 5 Jahren in Freiburg gegründet. Das Unternehmen schließt mit digitalen Technologien die Informationslücke zwischen Arzt und Patient und ermöglicht so eine personalisierte, datenbasierte und unbürokratische Medizin. Idana ist das erste Produkt der Tomes GmbH.

