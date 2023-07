Rüsselsheim am Main (ots) –

Der neue PEUGEOT 308 ist eines der beliebtesten Modelle im C-Segment. Jetzt ist auch die vollelektrische Version bestellbar: der neue PEUGEOT E-308*. Der PEUGEOT E-308* ist mit einem markanten Design, dem PEUGEOT i-Cockpit® sowie neuesten Fahrerassistenzsystemen und modernsten Motorisierungen ausgestattet. Der neue PEUGEOT E-308* ist ab 44.000 Euro UVP in der Ausstattungsvariante Allure erhältlich.

Christian Dietsch, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Auf dem Weg zu ‚Carbon Net Zero‘ arbeitet PEUGEOT fortlaufend daran, die Modellpalette mit alternativen Antrieben auszustatten. Der PEUGEOT E-308* ist eine 100 Prozent elektrische Lösung, um im Alltag emissionsfrei mobil zu sein. Der PEUGEOT E-308* bietet Fahrerinnen und Fahrern mit individuellen Bedürfnissen Komfort und Flexibilität ohne Kompromisse.“

Das Design des neuen PEUGEOT E-308* ist durch die dynamische und elegante Linienführung geprägt. Die längere Frontpartie betont die Silhouette, die Konturen sind elegant und markant, und das neue Wappen der Löwenmarke ziert die Mitte des Kühlergrills. Vorne umrahmt die charakteristische Lichtsignatur die Matrix-LED-Frontscheinwerfer, die die Zugehörigkeit des PEUGEOT 308 in die Modellfamilie von PEUGEOT unterstreicht, ebenso wie die LED-Scheinwerfer mit drei Krallen am Heck.

Das neue 18-Zoll-Aluminiumrad (45,7 cm) wurde speziell für die 100-prozentige Elektroversion* des PEUGEOT 308 und PEUGEOT 308 SW entwickelt. Seine aerodynamische Effizienz ist mit dem Ziel konzipiert, die Leistung und Reichweite zu optimieren.

Neueste Elektromotorentechnologie

Der neue PEUGEOT E-308* wird mit einem Elektromotor mit 115 kW (156 PS) angeboten und verfügt über ein Drehmoment von 270 Nm. Der neue Elektromotor sorgt beim PEUGEOT E-308* für leise, vibrationsfreie Fahrten, ohne CO2-Emissionen.

Das Automatikgetriebe des PEUGEOT E-308* optimiert die Reichweite und bietet gleichzeitig ein hohes Leistungsniveau mit einem für Elektromotoren typischen Reaktionsverhalten.

Die Batterie 54 kWh (51 kWh Kapazität) hat eine neue chemische Zusammensetzung (80 Prozent Nickel – 10 Prozent Mangan – 10 Prozent Kobalt), die mit 400 Volt arbeitet und eine Reichweite von bis zu 412 km1 (nach WLTP-Protokoll) ermöglicht.

Breite serienmäßige Ausstattung für den PEUGEOT E-308*

Der neue PEUGEOT 308 kann ab sofort in einer vollelektrischen Version in den Ausstattungsvarianten Allure und GT bestellt werden.

Ab der Ausstattungsvariante Allure bietet er folgende umfangreiche Serienausstattungen und weitere Optionen:

– Farben: Okenit Weiß, Olivine Grün (serienmäßig), Perla Nera Schwarz, Selenium Grau, Artense Silber, Vertigo Blau, Elixir Rot

– PEUGEOT Matrix-LED- Scheinwerfer (serienmäßig für GT)

– Fahrmodischalter mit Auswahl zwischen den Fahrmodi Eco, Normal und Sport

– PEUGEOT i-Cockpit® der neuesten Generation mit kompaktem Lenkrad, digitalem 3D-Kombiinstrument (serienmäßig für GT), multifunktionalem 10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm) und anpassbaren i-Toggles sowie dem Infotainmentsystem PEUGEOT i-Connect Advanced

– Zahlreiche Fahrerassistenzsysteme, z. B. Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC inkl. Active Safety Brake Plus

– Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell (serienmäßig für GT)

– Beheizbares Lenkrad, beheizbare Sitze

– Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Jalousie (optional für GT)

– 18 Zoll (46 cm) Leichtmetallfelgen „Electra“

– Allwetterreifen (optional)

– Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

– Dreiphasiger On-Board-Charger mit 11 kW

– Vorkonditionierungsfunktion

Der neue PEUGEOT E-308* wird im Werk Mulhouse in Frankreich produziert.

*Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT E-308 mit Elektromotor 115 kW (156 PS): 15,5(1) – 15,0(1) (kombiniert)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert 0(1)

(1) Für alle Elektroversionen wurden die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte nach dem neu eingeführten Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen wird. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z. B. Ausstattung, gewählte Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit. Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO2-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht.

Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.

