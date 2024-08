Zwickau (ots) –

Plötzlich schießen die Kurse bestimmter Aktien wieder durch die Decke, angefeuert von Social-Media-Hypes und viralen Trends. Daher fragen sich viele Anleger, ob die Meme-Aktien-Manie zurückgekehrt ist und ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, auf diesen Zug aufzuspringen. Die Erinnerung an den GameStop-Hype ist noch frisch: Viele Anleger konnten hier hohe Gewinne erzielen, aber ebenso viele haben massive Verluste erlitten.

Die aktuelle Situation erinnert stark an die erste Welle der Meme-Aktien. Viele Investoren haben allerdings durch impulsive Entscheidungen und eine fehlende Strategie ihre gesamten Ersparnisse verloren – es ist also unbedingt Vorsicht geboten. Ob man Meme-Aktien nutzen kann – oder lieber anders vorgehen sollte, erfahren Sie hier.

Die erste Welle der Meme-Aktien

Im Jahr 2020 hat ein junger Analyst aus den USA, der sich Roaring Kitty nannte, für den ersten Hype der Meme-Aktien gesorgt. Dank ihm verzeichneten die Aktien von AMC und GameStop einen extremen Aufschwung. Dies verschaffte einigen Anlegern hohe Gewinne, allerdings sorgte es auch bei zwei Hedgefonds für eine Pleite. Die Meme-Aktien-Manie war damals beispiellos, einen ähnlichen Trend hatte es bis dahin lange nicht gegeben.

Über seinen YouTube-Kanal veröffentlichte der Analyst Roaring Kitty mehrere Videos, in denen er die Vorteile der GameStop-Aktien anpries. Mit seinem eigens entwickelten Value-Modell für die Aktienanalyse fokussierte er sich vor allem auf unterbewertete Aktien, zu denen damals auch die Aktie von GameStop zählte. Das Unternehmen ist im Vertrieb von Zubehör für Videogames aktiv, und bis zu diesem Zeitpunkt war es außerhalb der Spieleszene kaum bekannt. Das änderte sich mit den Videos jedoch rasch: Viele entschieden sich dafür, GameStop-Aktien zu kaufen. Unterstützt wurde dies zum Teil durch Online-Broker-Apps, die den Aktienhandel noch einfacher gestalten. Die hohe Nachfrage ließ den Kurs der Aktie extrem steigen. Eine ähnliche Entwicklung gab es damals auch für die Aktie des Kinobetreibers AMC.

Aktuelle Entwicklungen und Trends

Seit Kurzem verzeichnen die Aktien genau dieser beiden Unternehmen, AMC und GameStop, erneute Aufwärtsentwicklungen und steigende Kurse. So erhöhte sich der GameStop-Aktienkurs ohne erkennbaren Auslöser um 20 Prozent, der Kurs der AMC-Aktie legte einen Anstieg von 80 Prozent hin. Diese Entwicklungen zeigen vor allem eines: dass Börsentrends oftmals keinen erkennbaren logischen oder rationalen Strukturen folgen und durch irrationale Anlegerhandlungen starke Schwankungen aufweisen können. Trends dieser Art lassen sich durchaus nutzen, es ist jedoch sinnvoll, hierbei umsichtig vorzugehen und nicht leichtfertig oder unstrukturiert zu handeln. Das komplexe und vielschichtige System der Börse wird nur allzu häufig von Emotionen gesteuert, sodass logisch agierende Anleger oft die besten Erfolgschancen haben.

Was macht eine gute Investmentstrategie aus?

Daraus lässt sich vor allem schlussfolgern, dass ein vorsichtiges und bedachtes Vorgehen angebracht ist, wenn es darum geht, Aktien zu erwerben. So sollte immer eine gute Recherche im Vorfeld erfolgen, um zu erkennen, welches Geschäftsmodell ein Unternehmen aufweist und welche Prognosen für dessen Erfolg bestehen. Auch ein gutes Risikomanagement ist ratsam. Kluge Anleger investieren lediglich Geld, dessen Verluste sie im Extremfall in Kauf nehmen können und wollen. Gerade bei Meme-Aktien empfiehlt sich dies, da sie als unbeständig gelten und sie immer wieder hohe Schwankungen aufweisen. Zudem gehört auch die Diversifikation zu einer durchdachten Aktienstrategie. Wer auf eine breite Streuung der Aktien achtet, verringert sein Verlustrisiko deutlich. All diese Faktoren sind entscheidend für eine gute Investitionsstrategie.

