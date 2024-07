München / Accra (ots) –

EWIA Green Investments konzipiert, installiert und finanziert Solaranlagen in Subsahara-Afrika. Nun hat sich das Unternehmen mit Sitz in München und Accra, Ghana, die finanzielle Unterstützung von CEI Africa gesichert: 373.000 Euro werden zur Refinanzierung von Solarinvestitionen in Form eines Mezzanin-Darlehens zur Verfügung gestellt. Die Investition ergänzt die durch die Crowdfunding-Kampagne von EWIA auf FunderNation aufgenommenen Investments in Höhe von 1,19 Mio. Euro. Das Co-Investment soll auch dazu dienen, mehr private Impact Investments über Crowdfunding zu mobilisieren.

CEI Africa (https://cei-africa.com) ist die „Foundation for Clean Energy and Energy Inclusion for Africa“, die 2021 von der KfW im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gegründet wurde, um den Zugang zu Energie für ländliche und stadtnahe Haushalte und Unternehmen in Afrika südlich der Sahara zu verbessern. Damit soll eine wesentliche Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung und mehr Wohlstand in Afrika geschaffen werden. Auf demKontinent leben derzeit über 1,3 Milliarden Menschen. Es wird geschätzt, dass rund 580 Millionen Menschen in Afrika – also etwa 45% der Bevölkerung – keinen Zugang zur Stromversorgung haben. Der Mangel an Elektrizität beeinträchtigt die wirtschaftliche Entwicklung, den Zugang zu Bildung oder Gesundheitsversorgung und damit die Perspektiven der Menschen.

EWIA ist ein Unternehmen für Impact Investments, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Energiewende in Afrika voranzutreiben. Als Brückenbauer zwischen dem Kapitalmarkt Europas und dem Chancenkontinent Afrika finanziert und betreibt EWIA Solaranlagen für Gewerbe- und Industriekunden mit hohem Strombedarf, für die Elektrifizierung von Infrastruktur wie Mobilfunkmasten oder Verkehrssysteme sowie für den Aufbau von Micro-Grids zur Versorgung von Kommunen. Dabei schafft EWIA auch langfristige und qualifizierte Arbeitsplätze auf dem Kontinent. Um die Investitionen in eine grüne Stromerzeugung zu finanzieren, hat das Unternehmen bislang rund drei Millionen Euro in Form von Eigen- und Fremdkapital von Anlegern eingesammelt. Dies erfolgt beispielsweise über die eigens initiierte Crowdinvesting-Plattform EWIAfinance.de (http://ewiafinance.de).

Afrikas Solarpotenzial besser ausschöpfen

Sonne satt und jede Menge Platz: Der afrikanische Kontinent bietetbeste Bedingungen für Solarenergie. Doch noch bleibt ein Großteil dieses Potenzials ungenutzt, denn derzeit sind schätzungsweise weniger als 1 % der weltweiten Solarkapazität in Afrika installiert.

Die größte Hürde für die bessere Verbreitung von PV-Anlagen sind die im Vergleich zu anderen Energieträgern hohen Anschaffungskosten. EWIA Green Investments sorgt daher für Kapital- und Know-how-Transfer nach Afrika und erschließt gleichzeitig für Anleger in Europa die enormen Wachstumschancen: Trotz der vielerorts hohen Energiekosten liegen einige der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt in Subsahara-Afrika.

„Unsere Investition in EWIA, die auch die erste netzunabhängige C&I-Transaktion im Rahmen des Crowdlending-Fensters der Stiftung ist, wird nicht nur das Wachstum der Wirtschaftstätigkeit in Subsahara-Afrika unterstützen und zu greifbaren Auswirkungen für kleine und mittlere Unternehmen führen, sondern auch private Investments in den Sektor durch Crowdfunding ankurbeln“, betont Steven Evers, Mitglied des Executive Board von CEI Africa.

Impact durch Know-how und Kapital

Solarenergie ist für Afrika aus mehreren Gründen besonders attraktiv. „Durch den verstärkten Einsatz von Solarenergie kann Afrika seine Abhängigkeit von teuren und umweltschädlichen fossilen Brennstoffimporten verringern. Mit Transfer von Know-how und Kapital können wir einen positiven Impact erzielen und gleichzeitig die wirtschaftlichen Verbindungen in einen attraktiven Wachstumsmarkt etablieren „, so EWIA-Geschäftsführer Ralph Schneider. Der ehemalige Banker verfügt über langjährige Solar- und Afrikaerfahrung und gehörte um die Jahrtausendwende bereits in Deutschland zu den Pionieren im Bereich der PV-Projektentwicklung, -Finanzierung und -Projektrealisierung.

Photovoltaik ist prädestiniert, um abgelegene Gebiete kostengünstig mit Elektrizität zu versorgen. Hier ist der Netzausbau die entscheidende Hürde, um mehr Menschen Zugang zu Elektrizität und damit zu Bildung und Wohlstand zu verschaffen. Eine dezentrale Versorgung mit Hilfe von Solaranlagen und Micro-Grids ist bestens geeignet, um die Situation grundlegend zu verbessern.

Über CEI Africa

CEI Africa wurde von der deutschen Entwicklungs- und Förderbank KfW im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im Jahr 2021 gegründet, um den Zugang zu Energie für ländliche und stadtnahe Haushalte und Unternehmen in Subsahara-Afrika zu verbessern. CEI Africa wird von Triple Jump B.V. (https://triplejump.eu/) verwaltet und gemeinsam mit den Partnern Persistent (https://persistent.energy/) und GreenMax Capital Group (https://greenmaxcap.com/) umgesetzt. Sie ist eine zentrale Anlaufstelle für Entwickler von Mini-Netzen und andere netzunabhängige Energieunternehmen und bietet eine Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten. Die Umsetzung des Crowdlending-Fensters der Stiftung, das in Zusammenarbeit mit europäischen Crowdfundern Fremdkapital- und Investitionsprodukte anbietet, wird von Persistent geleitet. CEI Africa hat 28 Mio. Euro bereitgestellt, um netzunabhängige Energieunternehmen und Entwickler von Mini-Grid-Projekten durch Kofinanzierung mit Crowdfundern zu unterstützen, einschließlich der Bereitstellung von technischer Hilfe. GreenMax setzt das Fenster Smart Outcomes (SOF) um und bietet ergebnisorientierte Finanzierungszuschüsse, Finanzierungen mit sozialer Wirkung und erlassbare Darlehen an.

Über EWIA Green Investments

EWIA verschafft kleinen und mittleren Unternehmen in Afrika Zugang zu sauberer Solarenergie und dient dabei als Brückenbauer zu Investoren in Europa sowie für den Transfer von Technologie-Know-how. Das Unternehmen mit Sitz in München und Niederlassung in Accra, Ghana, ermöglicht privaten und institutionellen Investoren den Zugang zu attraktiven Impact Investments im Kampf gegen den Klimawandel und für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung in Afrika. Mit der flexiblen Full-Service-Finanzierungslösung von EWIA haben Unternehmen in Afrika die Möglichkeit, Solarstrom, Liquidität, Sicherheit und Service aus einer Hand zu erhalten. Im Bereich Infrastruktur finanziert und errichtet EWIA Mobilfunksendemasten und Verkehrsüberwachungssysteme und stattet diese mit PV-Anlagen aus.

‚Ewia‘ bedeutet in Twi, einer der Landessprachen Ghanas, ‚Sonne‘ und ist als Firmenname gleichzeitig Akronym für unsere Mission: ‚Enable wealth in Africa‘. www.ewiainvestments.com

