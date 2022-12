Marktschorgast (ots) –

Besucher der CMT 2023 können ihn erstmals auch live in Stuttgart erleben: den neuen integrierten FRANKIA NEO. Mit ihm geht der beliebte 3,5-Tonner einen weiteren Schritt auf einem erfolgreichen Weg: Mit MT NEO, dem smarten teilintegrierten 3,5-Tonner auf Mercedes-Benz-Basis, hat FRANKIA bereits 2020 sein Portfolio erweitert. 2021 folgte dem MT 7 GDK NEO mit getrennten Betten der MT 7 BD NEO mit Querbett. Jetzt ist der 7 m lange FRANKIA NEO auch als Integrierter verfügbar – wahlweise mit Längsbett oder Querbett. Weitere CMT-Highlights bei FRANKIA: FRANKIA NEO MT 7 in der Sonderedition Black Line, das Autarkiewunder FRANKIA TITAN Next und der luxuriöse FRANKIA I 8400 PLUS PLATIN mit Rundsitzgruppe.

Vollintegrieter Charaktertyp: FRANKIA NEO

Wer Kino-Feeling schon während der Fahrt, ein noch größeres Raumgefühl unterwegs oder maximalen Fahrkomfort genießen möchte, fährt mit dem integrierten NEO genau richtig. Die große Herausforderung, einen Integrierten zu entwickeln, der 3,5 t Gesamtgewicht und ausreichend Zuladung standhält, hat FRANKIA mit dem neuen NEO ideal gemeistert. Dank innovativem Leichtbau, unkonventionellen Lösungen und cleveren Gewichtseinsparungen ist es den Entwicklern des Reisemobilherstellers gelungen, ein vollintegriertes Fahrzeug auf 3,5 Tonnen zu realisieren, das zum einen den hohen Qualitätsansprüchen des Herstellers entspricht und zum anderen ausreichend Zuladung für einen Familienurlaub bietet. Der integrierte MI NEO ist in den Grundrissen BD (Querbett im Heck) und GDK (getrennte Betten) erhältlich. Serienmäßig sind im Bug Schränke für noch mehr Stauraum verbaut, auf Wunsch können Reisende ein zusätzliches Hubbett nutzen und höchst komfortabel auch als Familie verreisen.

Bilder und alles Wissenswerte rund um die Ausstattung und Preise finden Sie direkt unter www.frankia.com/wohnmobile-und-reisemobile/frankia-neo

Integrierter FRANKIA MI NEO 3,5 t – die Highlights

So fährt man gerne

– Panoramafenster ermöglichen einen wunderbaren Blick auf die Umgebung

– Höhe im integrierten Fahrerhaus bietet auch großen Menschen viel Platz

– Wendige Fahrzeuglänge ab 6,88 Metern

– Neue Komfort-Fahrerhaussitze mit integriertem Dreipunkt-Gurtsystem

– Sitze sind höhen-/neigungsverstellbar sowie drehbar

So lebt man gerne unterwegs

– Großartiges Raumgefühl – dank des integrierten Aufbaus und 2 m Stehhöhe

– Innenraum maximal großzügig, hell und wohnlich

– Großes Bad mit viel Platz zum Duschen – Waschtisch und Toilette sind ausziehbar

– Perfekt an kalten Tagen: „Aus-einem-Guss“-Konstruktion des Integrierten sowie der Außenaufbau Thermo Protect sorgen für eine hervorragende Isolierung

– Der integrierte NEO ist mit 3,5 Tonnen und 4,5 Tonnen erhältlich

Perfekt für Familien sind die zusätzlichen Schlafplätze. Über dem Fahrerhaus des MI NEO versteckt sich ein optionales Hubbett, das sich manuell nach unten ziehen lässt.

So zeigt man sich gerne auf der Straße

– Front mit X-Form-Grill inkl. Radarsensor für adaptiven Tempomaten

– Markante Linienführung, die bis ins Dachdesign sichtbar ist

– Neue und serienmäßige Voll-LED-Scheinwerfer für noch bessere Sicht

Besonders: unkonventionelle Lösungen im Innenraum

– Noch mehr „Apartment-Feeling“ durch den Verzicht auf die Fahrertür (Serie)

– Ein- und Ausgang erfolgt über die Aufbautür des Fahrzeugs

– Bessere Isolierung, da die Seitenwand komplett bis nach vorne verläuft

– Stauraummöglichkeiten (Regal), Gewichtsersparnis- Fahrertür optional erhältlich

Alles unter einem Dach – FRANKIA und die Groupe Pilote auf der CMT

Besucher der CMT in Stuttgart können die besondere Vielfalt der gesamten Groupe Pilote auf über 1.500 Quadratmetern in Messehalle 3 erleben. Neben den sieben Topsellern und Neuheiten von FRANKIA sowie sechs Microlinern von Yucon gibt es 19 Reisemobile und Vans von Pilote, Le Voyageur und Joa Camp live zu entdecken.

Alle Reisemobile von FRANKIA im Überblick: www.frankia.com

Ort: Messe Stuttgart | 14. bis 22. Januar 2023 – täglich 9 bis 18 Uhr | Halle 3 | FRANKIA: Stand 3A72 | Yucon: Stand 3A71 | Pilote: Stand 3A52 | Le Voyageur: Stand 3A71 | Joa Camp: Stand 3A52/3A57 Insgesamt zeigt die Groupe Pilote

