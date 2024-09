Verden (ots) –

· Mars Deutschland kooperiert mit führenden Anbietern der Logistikbranche, um tiefere Einblicke in Kraftstoffarten, -verbrauch und CO2-Emissionen zu gewinnen, mit dem Ziel, die Umweltauswirkungen seiner Produktbewegungen zu reduzieren.

· Echtzeit-Transparenz sowie Daten zur Kraftstoffzusammensetzung werden über verschiedene Systeme und Geräte erfasst.

· Plattforminnovationen sollen die Datenqualität, Benutzerfreundlichkeit sowie die Zusammenarbeit im Lieferketten-Ökosystem mit Kunden und Lieferanten verbessern.

Mars, der Hersteller weltbekannter Marken wie SNICKERS®, TWIX®, EXTRA®, M&M’S®, KIND®, Ben’s Original(TM), PEDIGREE® und WHISKAS®, hat zusammen mit der Rigterink Logistikgruppe, Shippeo und Elain ein wegweisendes Projekt in Deutschland gestartet. Die Initiative zielt darauf ab, noch genauere Transportbewegungsdaten zu erhalten, um dazu beizutragen, den CO2-Fußabdruck des Unternehmens weiter zu reduzieren.

Die Partnerschaft bietet zunächst eine erweiterte Transparenz und Informationen zu den Scope-3-Emissionen von Mars aus der Logistik für den nationalen Transport in Deutschland. Detaillierte Analysen werden ebenfalls genutzt, um potenzielle Verbesserungen zu identifizieren und umzusetzen. Dieser Schritt ist Teil des globalen Engagements von Mars, Incorporated, die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf Netto Null zu reduzieren.1) Das global agierende Familienunternehmen strebt zudem an, seine Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette (Scope 1 – 3) bis 2030 weltweit um 50 % zu senken. Die aktive, schrittweise Dekarbonisierung der Logistik spielt dabei eine Schlüsselrolle.

Shippeo und Elain, ein Scania Venture, automatisieren den traditionell manuellen Prozess der Datenerfassung und -berechnung in der Logistik, was eine präzise Visualisierung der Emissionen pro Auftrag, Empfänger und Logistikunternehmen ermöglicht – sei es bei Voll- oder Teilladungen. Durch die Kombination von Echtzeit-Transportdaten von Shippeo, den Primärflottendaten von Rigterink (einschließlich Fahrzeugtyp, Route und Gesamtladung) sowie spezifischen Kraftstofftypdaten vom Kraftstoffanbieter kann die Elain-Plattform im nächsten Schritt präzise Emissionen für Teilladungen bereitstellen und somit die Genauigkeit, der durch die Carbon Visibility-Lösung von Shippeo bereitgestellten Daten weiter verbessern.

Dank dieser innovativen Partnerschaft kann Mars jetzt die Kohlenstoffemissionen für jede Transportbewegung in Deutschland noch genauer berichten. Dieser optimierte Ansatz gewährleistet außergewöhnliche Präzision bei der Messung des Kraftstoffverbrauchs und bildet die Grundlage für eine hochgenaue Berechnung der Emissionen. Die Integration von Primärdaten schärft die Berechnungen der CO2-Emissionen, vereinfacht das interne Reporting und ermöglicht es Mars Deutschland, Nachhaltigkeitsdaten bewusster zu teilen und sein Engagement für den Umweltschutz zu quantifizieren. Zukünftige Kooperationen mit Lieferanten und Handelspartnern sind darauf fokussiert, weitere Lösungsansätze zu entwickeln, mit dem Ziel, den ökologischen Fußabdruck des Transportsektors zu reduzieren.

Björn Schlenker, Supply Chain Director bei Mars Deutschland, betont: „Die fortlaufende Innovation im Umgang mit Primärdaten zu CO2-Emissionen positioniert Mars als treibende Kraft in den Nachhaltigkeitsbemühungen der Logistikbranche. Durch die Zusammenarbeit mit Shippeo und Elain gewinnen wir wertvolle Einblicke aus unserer gesamten Logistik in Deutschland zur Optimierung unserer Abläufe und zur Reduzierung unserer Transporteinsätze.“

Anand Medepalli, Chief Product Officer bei Shippeo, fügt hinzu: „Die Möglichkeit, umfangreiche Primärdaten mit unserer Carbon Visibility-Lösung zu integrieren, bietet unseren Kunden beispiellose Genauigkeit und Zuverlässigkeit beim Monitoring von Emissionen. Die kombinierte Expertise von uns und unseren Partnern wird es Mars in Deutschland ermöglichen, signifikante Transparenz-Levels zu erreichen und den Weg für eine nachhaltigere Zukunft im Logistiksektor zu ebnen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern an dieser bahnbrechenden Initiative.“

Viet-Anh Pitaval, Head of Business bei Elain kommentiert: „Die Partnerschaft mit Mars Deutschland, Rigterink und Shippeo ist ein wichtiger Schritt, um Daten für mehr Nachhaltigkeit in der Logistik zu nutzen. Bei Elain setzen wir uns dafür ein, genaue Emissionsdaten bereitzustellen, damit informierte Entscheidungen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks getroffen werden können. Diese Zusammenarbeit zeigt, wie innovative Technologien Transparenz schaffen und eine grünere Zukunft fördern können. In Zukunft planen wir, unsere Vorhersagen und Analysen weiter zu verbessern, um die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Logistik zu steigern.“

Über Mars:

Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated, einem in mehr als 80 Ländern weltweit tätigen Markenartikelhersteller. 2022 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Pet Nutrition, Royal Canin und Mars Food & Nutrition aktuell etwa 2.200 Mitarbeitende aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her.

Weltbekannte Marken wie WHISKAS®, PEDIGREE®, SHEBA®, CESAR®, PERFECT FIT(TM), CRAVE(TM), KITEKAT®, FROLIC®, DREAMIES(TM), CATSAN(TM) und ROYAL CANIN gehören zu Mars Pet Nutrition. Im Bereich Mars Wrigley sind es unter anderem die Marken M&M’S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY’S EXTRA® und AIRWAVES®. Für den Geschäftsbereich Mars Food & Nutrition stehen Marken wie BEN’S ORIGINAL(TM), MIRÁCOLI® und EBLY®. Mars ist stolz auf Auszeichnungen als mitarbeitendenorientiertes Unternehmn. So wurde Mars 2024 als „kununu Top Company“ ausgezeichnet und zu einer der 25 „LinkedIn Top Companies“ in Deutschland ernannt. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz „Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln“. Daher investiert Mars, Incorporated in den kommenden Jahren global mehr als 3 Milliarden US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden, daraus explizit 1 Milliarde US-Doller in eine nachhaltigere Kakaolieferkette sowie 1 Milliarde US-Dollar zur Erreichung seiner Klimaziele bis 2050.

Weitere Informationen: www.mars.de. Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/

Über Shippeo:

Shippeo ist ein globaler Marktführer im Bereich der Echtzeit- multimodalen Transporttransparenz und unterstützt große Versender und Logistikdienstleister dabei, widerstandsfähigere, nachhaltigere und kundenorientierte Lieferketten zu betreiben. Dies wird durch hochgenaue Echtzeit-Betriebsansichten und die Transportprozessautomatisierung(TM) ermöglicht, um Transportprozesse zu optimieren, Verzögerungen zu reduzieren und die Betriebseffizienz zu verbessern. Ihr Multimodal Visibility Network integriert sich mit mehr als 1.000 TMS-, Telematik- und ELD-Systemen, wodurch die Plattform von Shippeo sofortigen Zugriff auf die Echtzeit-Verfolgung von Sendungen über alle Transportmodi hinweg in einem einzigen Portal bietet, unterstützt durch eine intuitive Benutzererfahrung. Ein proprietärer und branchenführender Algorithmus für maschinelles Lernen bietet unvergleichliche ETA-Genauigkeit, sodass Unternehmen in der Lieferkette Probleme schnell antizipieren, proaktiv Kunden benachrichtigen, Ausnahmen effizient mit kollaborativen Arbeitsabläufen verwalten und Treibhausgasemissionen aus dem Transport in der Lieferkette reduzieren können. Hunderte von Kunden, darunter globale Marken wie Ahold Delhaize, AkzoNobel, Amazon, Avery Dennison, Arlanxeo, Barilla, Birra Peroni, Bosch Siemens Hausgeräte, Carrefour, Coca-Cola HBC, DP World, Evonik, Fujifilm, Jaguar Land Rover, Hartmann Group, Heineken, Kuehne+Nagel, L’Oréal, LVMH, Renault Group, Sabic, Saint-Gobain, XPO Logistics und Yamaha Motor vertrauen Shippeo zur Verfolgung von mehr als 50 Millionen Sendungen pro Jahr in 130 Ländern.

Erfahren Sie mehr unter www.shippeo.com , LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/5221437), Facebook (https://www.facebook.com/shippeo/), X (formerly Twitter) (https://twitter.com/ShippeoFRA)

Über Elain:

Elain, ein Scania-Venture, ist ein führender Anbieter innovativer CO2-Messlösungen für die Logistikbranche. Mit einem Schwerpunkt auf der Überwachung und Reduzierung von Scope-3-Emissionen befähigt Elain Unternehmen, ihre Umweltziele durch fortschrittliche Datenerfassung und -analyse zu erreichen. Mit dem Engagement, nachhaltige Praktiken voranzutreiben, vereinfacht Elain die komplexe Emissionsverfolgung, fördert die Nutzung erneuerbarer Brennstoffe und ermöglicht es Unternehmen, informierte Entscheidungen zur Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks zu treffen. Durch modernste Technologie und strategische Einblicke steht Elain an der Spitze der Schaffung einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft für den Logistiksektor.

Weitere Informationen: www.elain.se

Über Rigterink Logistikgruppe:

Gegründet im Jahr 1949, betreibt das familiengeführte, mittelständische Lebensmittel-Logistikunternehmen mit Sitz in Nordhorn, Niedersachsen, deutschlandweit eine moderne Flotte von über 400 Lkw sowie ein landesweites Netzwerk mit über 150.000 Quadratmetern Lagerfläche.

Mehr Informationen: www.rigterink.com

