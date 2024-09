Berlin (ots) –

– Gemeinsam mit Partnern testet Ericsson das Future Railway Mobile Communications System (FRMCS) für das polnische Eisenbahnunternehmen PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

– Eine entsprechende Absichtserklärung wurde heute, am 26. September, von Ericsson, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A und Partnern auf der InnoTrans 2024 in Berlin unterzeichnet.

– Das Projekt mit zweijähriger Laufzeit startet noch in diesem Jahr und wird auf einer Teststrecke stattfinden, die Teil eines der größten Bahnnetze Europas ist.

Hunderttausende von Passagieren und Tonnen von Fracht rollen täglich auf Schienennetzen, die Länder und Kontinenten durchkreuzen. Das erfordert neben ausgefeilter Logistik auch ein zuverlässiges Kommunikationssystem. Daher wird das alte System GSM-R durch 5G-Technologie ersetzt. Der neue Standard – Future Railway Mobile Communications System (FRMCS) – soll voraussichtlich bis 2027 vollständig entwickelt sein, wobei die ersten kommerziellen Implementierungen ab 2028 beginnen. FRMCS ermöglicht den Echtzeitaustausch von Daten zwischen Zügen, was für einen sicheren und effizienten Eisenbahnbetrieb unerlässlich ist. Es ist so konzipiert, dass es robuster, zuverlässiger und mit einer weit höheren Datenübertragungsgeschwindigkeit und -kapazität als das alte GSM-R ausgestattet ist.

Die Absichtserklärung für den Testlauf wurde von Ericsson und PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. unterzeichnet und erweitert die Absichtserklärung (https://media.ericsson.pl/aktualnosci/pr/819986/liderzy-technologiczni-testuja-innowacyjny-system-kolejowy-frmcs), die bereits im September 2023 zwischen Ericsson, NetWorks, dem polnischen Eisenbahninstitut und Alstom unterzeichnet wurde.

Piotr Kubicki, Mitglied des Vorstands und Direktor für digitale Transformation bei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., sagt: „FRMCS wird zum Motor der Digitalisierung der gesamten Schienenkomponente in Europa. Das Future Railway Mobile Communication System und seine Erforschung auf der Teststrecke ebenen den Weg zu einem neuen Standard der Kommunikation.“

Ericsson wird innovative Mission-Critical Network-Lösungen liefern, die darauf abzielen, die Vorteile von 5G für den Eisenbahnbetrieb im Allgemeinen und insbesondere für die technologische Migration der Eisenbahnen in Polen vorzubereiten.

Diese Lösungen umfassen das Ericsson Radio System für das spezielle FRMCS-Band n101 (1900MHz) zusammen mit einer Gehäuse- und Power-Lösung sowie das Local Packet Gateway zur Integration mit dem 5G-Standalone-Netzwerk von Orange Polen und T-Mobile Polen.

Ericsson wird zudem lokale Expertenberatung über die Forschungs- und Entwicklungs-Zentren in Lodz und Krakau bereitstellen. Diese Teams werden für die Architektur, Konfiguration und Optimierung der gelieferten Lösungen verantwortlich sein.

Die Ericsson-Lösungen werden in den Einrichtungen des Eisenbahninstituts in Trachenberg, in der Nähe von Breslau im westlichen Polen, installiert. Die Vorbereitungen beginnen noch im Jahr 2024 und der Test soll bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2027 laufen.

Martin Mellor, Ericsson-Chef in Polen, sagt: „Wir freuen uns, diese Absichtserklärung mit PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zu unterzeichnen. FRMCS kann erhebliche Vorteile für den Schienenverkehr bringen – von der Unterstützung bei der Bereitstellung von 5G-Konnektivität bis hin zur Ermöglichung von Videoanalysen, Sicherheitsfunktionen und Automatisierung. Die aus diesem Test gewonnenen Erkenntnisse werden nicht nur den strategischen Umstieg der polnischen Eisenbahnen von GSM-R auf 5G erleichtern, sondern auch zur Standardisierung von FRMCS in naher Zukunft beitragen.“

