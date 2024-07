Darmstadt (ots) –

Die Darmstädter INNO INVEST Vermögensverwaltung (https://inno-invest.de) freut sich bekanntzugeben, dass unsere mutige Prognose für das Jahr 2024 eingetreten ist. Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) hat die historische Marke von 41.000 Punkten erreicht und damit einen weiteren Meilenstein in seiner über hundertjährigen Geschichte gesetzt.

Eine Vorhersage wird Realität

Bereits im Dezember 2023 hat unser Portfoliomanagement aufgrund einer umfassenden Marktanalyse und der Beobachtung makroökonomischer Trends eine Erhöhung des Dow Jones auf 41.000 Punkte vorhergesagt. Dieser Meilenstein wurde nun schneller als erwartet erreicht, was unsere Expertise und das Vertrauen unserer Kunden in unsere Prognosefähigkeiten unterstreicht.

Die treibenden Kräfte

Der Anstieg des Dow Jones über die 41.000 Punkte-Marke wurde durch mehrere Schlüsselfaktoren begünstigt:

1. Positive Wirtschaftsdaten: Die US-Wirtschaft erlebte eine Erholung, unterstützt durch rückläufige Inflation und die vorsichtige Zinsstrategie der Federal Reserve. Dies förderte das Vertrauen der Investoren und trieb die Aktienmärkte an.

2. Technologischer Fortschritt: Die sogenannten „Magnificent Seven“ – führende Technologieunternehmen – spielten eine entscheidende Rolle bei der Steigerung des Index. Ihre Innovationen im Bereich Künstliche Intelligenz führten bei zahlreichen US-Unternehmen zu einer höheren Effizienz. Auch kurbelten weitreichendere technologische Fortschritte das Wachstum erheblich an.

3. Zinssenkungen der Federal Reserve: Die jüngsten Ankündigungen der Federal Reserve über geplante Zinssenkungen im Jahr 2024 verstärkten die positive Marktdynamik weiter und beflügelten die Investitionen in risikobehaftete Vermögenswerte.

Ausblick und zukünftige Strategien

Unsere Portfoliomanagement bleibt optimistisch hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Dow Jones. Trotz einiger Unsicherheiten, wie geopolitischen Spannungen und möglichen konjunkturellen Abschwächungen, sieht INNO INVEST weiterhin Potenzial für nachhaltiges Wachstum. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve mit ihrer Zinspolitik eine sogenannte „weiche Landung“ der Wirtschaft erreichen kann, wodurch ein drastischer wirtschaftlicher Abschwung vermieden werden soll.

Über die INNO INVEST

Die INNO INVEST wurde 2014 von Herbert Schmitt gegründet. Als Vermögensverwalter bietet die INNO INVEST die klassische Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden und Unternehmer an. Ergänzt wird das Angebot um die Online-Vermögensverwaltung, um neben großen auch kleinere Vermögen zu verwalten. Als unabhängiger Vermögensverwalter zählt die INNO INVEST aufgrund der eigenentwickelten Wealthtech-Plattform auch als ein Infrastruktur-Fintech. Darüber hinaus bietet die INNO INVEST ein spezialisiertes Haftungsdach für vertraglich gebundene Vermittler an.

