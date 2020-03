Immediate Edge App: Der Weg zur automatisierten, finanziellen Freiheit?

Finanzielle Freiheit mit Trading: Lohnt sich die Nutzung der Immediate Edge App?

In finanziell unsicheren Zeiten, in denen das hart erarbeitete Geld aufgrund von Negativzinsen nicht einmal mehr auf dem eigenen Konto sicher ist, machen sich viele Menschen Gedanken darüber, wie sie ihr Geld überhaupt noch gewinnbringend anlegen respektive für sich arbeiten lassen können. Eine Möglichkeit ist es, sich in das Thema “Trading” einzuarbeiten und an der Börse Gewinne zu erzielen. Vergleichsweise neu ist dabei das Konzept der Immediate Edge App, die den Anleger mit einem Krypto Robot bei seinen Entscheidungen unterstützen soll.

Warum ist Trading heutzutage attraktiv und was ist die Immediate Edge App?

Sein Geld gewinnbringend anzulegen war früher im Vergleich zur heutigen Zeit erheblich einfacher. Man brachte sein Geld zur Bank, verfrachtete es aufs Sparbuch und konnte je nach Höhe des angelegten Betrages ohne Risiko ansehnliche Zinsgewinne mitnehmen. Heute ist das u.a. wegen der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank anders. Viele Anleger suchen ihr Heil in der Flucht nach vorne und begeben sich auf den digitalen Trading-Markt.

Notwendig ist hierfür ein Broker, wobei in den letzten Jahren immer wieder neue Anbieter entstanden sind. Einer von ihnen ist Immediate Edge. Von manchen Seiten wurde der Broker schon näher unter die Lupe genommen. Demnach handelt es sich um eine innovative Trading App, mit deren Hilfe der Anleger u.a. Kryptowährungen und CFDs, also sogenannte Differenzkontrakte, handeln kann. Dabei handelt es sich um Derivate, die abgeleitete Werte beispielsweise aus Aktien, Rohstoffen oder auch Devisen darstellen. Der Clou an Immediate Edge ist, dass ein sogenannter Krypto Robot zur Verfügung gestellt wird.

Ist es sinnvoll, das Trading nicht selbst, sondern mithilfe des Robots durchzuführen?

Der Anbieter wirbt damit, dass dieser Roboter dem Anleger die gesamte Arbeit abnehmen kann, er also völlig automatisch finanzielle Freiheit erlangt. Die Gewinnchancen lägen bei 100 Prozent, die täglichen Gewinnhöhen dagegen zwischen 950 und 2.000 US-Dollar.

Untermauert wird der Auftritt des Brokers durch die Nutzung relativ offensichtlicher Marketing-Instrumente, die eine Verknappung des Angebots suggerieren und den Webseiten-Besucher dazu animieren sollen, sich umgehend zu registrieren.

Doch ist das Trading mithilfe eines Krypto Robots überhaupt sinnvoll? Bei Immediate Edge arbeitet dieser mit einem eigens entwickelten Algorithmus, der kleinste Kursschwankungen erkennen und für die Zukunft korrekt voraussagen soll. Zudem kann das Programm mehrere Trades pro Minute abwickeln, was der User live und in Echtzeit verfolgen kann. Außerdem ist es ihm möglich, jederzeit in den Handel aktiv einzugreifen und die Handlungen des Roboters zu unterbrechen.

Handelt es sich um einen seriösen Anbieter und ist der CFD-Handel mit Risiken verbunden?

In Anbetracht des vorstehend Gesagten wird klar, dass es für den Erfolg des automatisierten Tradings im Wesentlichen auf die Qualität des vom Krypto Robots verwendeten Algorithmus ankommt. Jedoch ist zu konstatieren, dass selbst das beste Programm niemals zu 100% richtig liegen kann und das Erzielen von hohen täglichen Gewinnen ohne die Nutzung des eigenen Trading-Know-hows nahezu unmöglich ist.

Der Clou beim CFD-Handel, der inzwischen auch von mobilen Endgeräten aus funktioniert, ist, dass nicht die zugrundeliegenden Basiswerte selbst gehandelt werden, sondern stattdessen ein oftmals gehebelter Tipp auf die Kursentwicklung abgegeben wird. Liegt der Anleger richtig, erwirtschaftet er Gewinn. Liegt er dagegen falsch, ist der Einsatz verloren.

Es handelt sich beim CFD-Handel also um sehr spekulatives Trading, das aufgrund der Leverage mit entsprechenden Verlustrisiken einhergeht. Ob es sich bei Immediate Edge um einen seriösen Anbieter handelt, sollte jeder Trader anhand der genannten Fakten und unter Einzahlung von allenfalls geringen Beträgen selbst entscheiden.

