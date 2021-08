München (ots) – Die schnelle und einfache Zubereitung einer perfekten Tasse Kaffee kann auch umweltfreundlich sein. Dafür sorgt illy ESE, die neue superkompakte illy Kaffeemaschine mit E.S.E.-Technologie (Easy Serving Espresso). Die Zubereitung erfolgt hier mithilfe von Einzelportionen in Form von Kaffeepads, bei denen die perfekte Dosis Kaffee zwischen zwei Schichten Filterpapier umhüllt wird. Die Vorteile dieses Systems liegen auf der Hand: Es wird kein Gramm Kaffee verschwendet und zugleich kann das als kompostierbar zertifizierte Filterpapier direkt in der Biotonne entsorgt werden.*

Das minimalistische und elegante Design der Maschine unterstreicht ihre Vielseitigkeit: Die illy ESE wurde entwickelt, um die Zubereitung einer exzellenten Tasse Kaffee in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen – und das selbst auf kleinster Stellfläche und in jeder Raumsituation. Der automatische Mechanismus zum Einsetzen und Auswerfen der Pads macht das E.S.E.-System noch praktischer. Die Maschine erreicht umgehend die ideale Temperatur für die Zubereitung von Espresso oder Espresso Lungo, wodurch stets eine nachhaltige und saubere Zubereitung ohne überflüssige Abfälle gelingt.

Die Einführung der neuen E.S.E.-Kaffeepads aus als kompostierbar zertifiziertem Papier zielt als wichtiger Bestandteil der #OneMakesTheDifference-Initiative neben vielen weiteren Maßnahmen darauf ab, das Unternehmen illycaffè bis 2033 klimaneutral zu machen. Weitere Schritte dieses ambitionierten Programms schließen die Einführung von nachhaltigen Einwegmaterialien sowie die Entwicklung innovativer neuer Maschinen ein (darunter die bereits genannte illy ESE und die X1 Anniversary E.S.E. & Ground).

Die neue illy ESE bietet Verbrauchern ein zeitgemäßes und nachhaltiges Kaffeeerlebnis, das durch den Abschluss eines illy Kaffeeabonnements und die regelmäßige Belieferung mit E.S.E. Kaffeepads noch bequemer wird. Die E.S.E. Kaffeepads sind in den Geschmacksintensitäten Classico (Espresso und Lungo) oder Intenso sowie in einer entkoffeinierten Variante erhältlich.

Die illy ESE selbst wird mit einem Gehäuse im ikonischen illy Rot und ab sofort auch in Schwarz angeboten. Die Kaffeemaschine kann im illy Online-Shop zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR 129,00 erworben werden.

* Bitte prüfen Sie die örtlichen Bestimmungen für die Abfallentsorgung.

illycaffè ist ein italienisches Familienunternehmen, das 1933 in Triest gegründet wurde. Bis heute hat das Unternehmen ein erklärtes Ziel: den besten Kaffee der Welt anzubieten. illy ist im internationalen Vergleich die globalste Kaffeemarke und produziert einen einzigartigen 100% Arabica Blend aus 9 der weltweit besten Ernten. Jeden Tag werden in den führenden Restaurants, Hotels und Kaffeebars in über 140 Ländern rund 8 Mio. Tassen illy Espresso ausgeschenkt – nicht zu vergessen Büros und Privathaushalte. illy gilt dank richtungsweisender Innovationen als Vorreiter der Wissenschaft und Technologie des Kaffees. 1991 wurde in Brasilien der “Ernesto Illy Quality Award” für exzellenten Espressokaffee ins Leben gerufen. illycaffè hat mit solchen Initiativen zur angemessenen Bezahlung für Premium-Qualität und der kontinuierlichen Schulung der Kaffeebauern beigetragen. Seit 2016 zeichnet das Unternehmen mit dem “Ernesto Illy International Coffee Award” jene Kaffeebauern aus, die nach den Kriterien von illy den besten nachhaltigen Kaffee der Welt produzieren. Seit 2013 wird illycaffè auf der Liste der World’s Most Ethical Companies geführt. Im Jahr 2019 unterstrich das Unternehmen sein Engagement für ein nachhaltiges Geschäftsmodell, indem es zu einer Benefit Company wurde und das Streben nach einer Integration der Interessen von Mensch und Umwelt in die eigene Satzung aufnahm. 2021 erhielt illycaffè als erstes italienisches Unternehmen im Kaffeesektor die internationale Zertifizierung als B Corp – ein weiterer Ausdruck des eigenen Anspruchs, stets höchste Standards sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit zu erfüllen. Mit dem Ziel, die Kaffeekultur in der Welt zu verbreiten, hat illy die “Università del Caffè” gegründet; ein internationales Schulungszentrum, das Kaffeebauern, Gastronomen, Baristi und Kaffeeliebhabern alle Geheimnisse des Kaffees in Theorie und Praxis vermittelt. Schönheit und Kunst sind ebenfalls fundamentale Aspekte der illy Markenidentität – angefangen mit dem von Künstler James Rosenquist entworfenen Logo bis hin zu den Tassen der illy Art Collection, die von über 100 internationalen Künstlern gestaltet wurden. Weltweit beschäftigte illycaffè im Jahr 2020 1291 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Konzernumsatz in Höhe von 446,5 Mio. Euro. Derzeit gibt es 261 illy Monobrand-Lokale in über 40 Ländern. Im Jahr 2021 wurde Rhône Capital mit einer Minderheitsbeteiligung Aktionär von illycaffè, um das Unternehmen bei seiner internationalen Expansion zu unterstützen.

