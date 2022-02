Hamburg/Feltham (GB) (ots) –

– Bereinigter Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr von 1,55 EUR entspricht einem Wachstum von +15 % und liegt am oberen Ende der Prognose

– Das Unternehmen schließt ein 5. Jahr in Folge mit einem rekordverdächtigen ausgewiesenen Jahresumsatz, einem bereinigten EBITDA und einem bereinigten Gewinn je Aktie ab

– 2022 erwartet Nomad Foods ein sechstes Jahr in Folge mit Umsatzwachstum und ein Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie (EPS)

Nomad Foods, das Mutterunternehmen von iglo, konnte im Jahr 2021 eine starke operative und finanzielle Leistung und ein fünftes Jahr in Folge mit Steigerungen beim Umsatz, beim bereinigtem EBITDA und beim bereinigtem EPS-Wachstum vermelden. Das in New York gelistete Unternehmen (NYSE: NOMD), mit Marken wie iglo, Birds Eye, Findus, Goodfella’s u.a. ist die größte Tiefkühlkost-Lebensmittelgruppe Europas. „Nach dem pandemiebedingten außergewöhnlichen Wachstumsjahr 2020“, so Stéfan Descheemaeker, Chief Executive Officer von Nomad Foods, „haben wir uns im Berichtsjahr 2021 darauf konzentriert, unsere Zuwächse durch Produktinnovationen und wirkungsvolle Werbung zu konsolidieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Lieferketten funktionieren, da wir Investitionen in Kapazitätserweiterungs- und Effizienzprogramme vorangetrieben haben.“ Trotz eines schwierigen operativen Umfelds konnte das bereinigte EBITDA um +4 % auf 487 Mio. EUR und der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) um +15 % auf 1,55 EUR gesteigert werden. „Das spiegelt die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells, die Stärke unserer Marken und unseren Fokus auf die Wertmaximierung für unsere Aktionäre“, so Descheemaeker.

Wachstumstreiber waren neben den traditionellen Segmenten mit beispielsweise Fisch und Gemüsevarianten, erneut die stark nachgefragten Innovationen rund um das vegetarisches und vegane Angebot sowie die neuen pflanzenbasierten Fleischalternativen. Im letzteren Segment ist die Gruppe in Europa in der Tiefkühlkategorie mit Abstand Marktführer und bestimmt die Wachstumsdynamik.

Zu den Erfolgen in 2021 gehören neben dem bereinigten Gewinn je Aktie am oberen Ende der Prognose, eine erfolgreiche Refinanzierung des Fremdkapitals, die Integration von Findus Schweiz, die Übernahme des Tiefkühlgeschäfts von Fortenova für 615 Millionen Euro sowie Aktienrückkäufe im Wert von über 75 Millionen US-Dollar im vierten Quartal.

Ergebnisse zum Jahresende 2021 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020

– Der Umsatz stieg um +3,6 % auf 2.607 Mio. EUR (2020: 2.516 Mio. EUR; +8,2% gegenüber 2019). Der organische Umsatzrückgang von 2,1 % war auf einen Rückgang des Volumens/Mix um 1,6 % und einen Preisrückgang von 0,5 % zurückzuführen.

– Der bereinigte Rohertrag sank um 1 % auf 753 Mio. EUR. Die bereinigte Bruttomarge sank um 140 Basispunkte auf 28,9%, was auf die Inflation der Warenkosten und den Mix aus den Akquisitionen von Findus Schweiz und Fortenova Frozen zurückzuführen ist.

– Die bereinigten betrieblichen Aufwendungen sanken um 7 % auf 338 Mio. EUR, was auf einen Rückgang sowohl bei den Werbe- und Promotions- als auch bei den indirekten Aufwendungen zurückzuführen ist.

– Das bereinigte EBITDA stieg um +4 % auf 487 Mio. EUR und das bereinigte Ergebnis nach Steuern stieg aufgrund der oben genannten Faktoren um +5 % auf 277 Mio. EUR.

– Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um +15 % auf 1,55 EUR und der berichtete Gewinn je Aktie sank um 11 % auf 1,02 EUR.

Für das Gesamtjahr 2022 erwartet das Unternehmen ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie (EPS) in einer Bandbreite von 1,71 EUR bis 1,75 EUR. Die Prognose für das Gesamtjahr geht von einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und organischem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus.

